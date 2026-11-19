Tối 7/11, Nhạc hội Dân chơi dân ca Day 2 của Phương Mỹ Chi diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội. Trước giờ diễn, nữ ca sĩ thông báo đêm nhạc đã bán hết vé. Trong hơn 3 tiếng, cô mang đến 16 tiết mục, kết hợp các ca khúc trong hai album Vũ trụ cò bay và Dân chơi dân ca với những bản phối mới, bên cạnh dàn khách mời NSND Tự Long, RHYDER, Double2T, Phương Ly, Nguyễn Hùng.

Phương Mỹ Chi trong đêm Nhạc hội Dân chơi dân ca Day 2 tại Hà Nội. Ảnh: BTC

Gần 5.000 khán giả đồng thanh “Gạo của ta”

Một trong những khoảnh khắc được nhắc đến nhiều nhất của đêm diễn là khi Phương Mỹ Chi hát “Gạo của ta”. Sân khấu được phủ sắc vàng lúa chín, tái hiện không khí mùa gặt, và gần 5.000 khán giả cùng hòa giọng theo giai điệu. Ca khúc được đặt trong chặng miền Nam của nhạc hội, cạnh những bài mang âm hưởng phương Nam như “Hành trình trên đất phù sa” hay liên khúc “Lý ngựa ô”.

Sân khấu “Gạo của ta” phủ sắc vàng lúa chín, tái hiện không khí mùa gặt. Ảnh: BTC

Từ hình ảnh hạt gạo quen thuộc trong bữa cơm gia đình, tiết mục mở rộng câu chuyện về cây lúa trong đời sống tinh thần của người Việt, từ lịch sử canh tác đến nền văn minh lúa nước. Chất liệu dân gian được làm mới bằng ngôn ngữ sân khấu hiện đại và phần trình diễn trẻ trung, nhiều năng lượng của nữ ca sĩ.

Toàn cảnh sân khấu trong tiết mục “Gạo của ta”. Ảnh: BTC

Nữ ca sĩ trình diễn giữa những chiếc nia vàng gợi hình ảnh mùa gặt. Ảnh: BTC

“Gạo của ta” là sản phẩm Phương Mỹ Chi thực hiện cùng nhóm sản xuất DTAP, những cộng sự quen thuộc đứng sau album Dân chơi dân ca. Bài hát được xem như lời tri ân hạt gạo quê hương và công sức bền bỉ của người nông dân. Theo Việt Báo, ca khúc cán mốc 1 triệu lượt xem trên YouTube chưa đầy 48 giờ sau khi ra mắt. Theo ê-kíp, MV chính thức đạt 8,8 triệu lượt xem chỉ trong chưa đầy một tháng.

Tiết mục gửi gắm lời tri ân đến hạt gạo quê hương. Ảnh: BTC

Phần trình diễn trẻ trung, nhiều năng lượng của Phương Mỹ Chi cùng vũ đoàn. Ảnh: BTC

Gần 5.000 khán giả cùng hòa giọng theo giai điệu “Gạo của ta”. Ảnh: BTC

Gương mặt được các sân khấu lớn liên tục chọn mặt gửi vàng

Dân chơi dân ca là đêm nhạc bán vé đầu tiên trong sự nghiệp của Phương Mỹ Chi. Theo Tiền Phong, toàn bộ vé Early Bird được bán hết chỉ sau một phút mở bán. Chặng mở màn tối 3/10 tại sân Tao Đàn, TP.HCM thu hút hơn 5.000 khán giả, với sự góp mặt của danh ca Hương Lan, Quang Lê, Kay Trần, Bảo Định và Shiki. Hơn một tháng sau, đêm diễn ở Hà Nội cũng kín chỗ.

Đêm nhạc ở Hà Nội tiếp tục kín chỗ sau chặng mở màn tại TP.HCM. Ảnh: SVVN

Ngoài sân khấu riêng, nữ ca sĩ sinh năm 2003 là cái tên quen thuộc trong danh sách nghệ sĩ của nhiều sự kiện quy mô lớn. Năm 2025, cô góp mặt trong các chương trình nghệ thuật kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và là một trong những nghệ sĩ biểu diễn tại Quảng trường Ba Đình sáng 2/9, dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Cùng năm, cô xuất hiện trong V Concert - Rạng rỡ Việt Nam của VTV.

Tối 30/8 vừa qua, Phương Mỹ Chi đứng chung đêm “Di sản thức giấc” với Mỹ Tâm tại Huế Wonderverse Music Fest 2026, lễ hội âm nhạc phục vụ miễn phí người dân và du khách dịp Quốc khánh. Khoảnh khắc Mỹ Tâm ôm chầm đàn em ở hậu trường khiến người hâm mộ thích thú, bởi Phương Mỹ Chi vốn là fan lâu năm của nữ ca sĩ.

Đáng chú ý nhất là vai trò của cô tại concert quốc gia “Muôn sắc Việt Nam”, diễn ra tối 24/11 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình nhân Ngày Văn hóa Việt Nam, dự kiến đón 50.000 khán giả. Theo Báo Văn hóa, ca khúc chủ đề “Rạng ngời văn hóa Việt Nam” do DTAP sáng tác riêng, qua phần thể hiện của Phương Mỹ Chi, là điểm nhấn xuyên suốt chương trình.

Hồi tháng 6, nữ ca sĩ còn được tuyên dương danh hiệu Thanh niên tiên tiến TP.HCM làm theo lời Bác năm 2026, ghi nhận những đóng góp trong hành trình đưa văn hóa Việt vào âm nhạc.

Phương Mỹ Chi và Phương Ly trong màn kết hợp tại nhạc hội. Ảnh: SVVN

Từ cô bé dân ca đến quán quân Em xinh say hi

Phương Mỹ Chi được khán giả biết đến từ năm 10 tuổi, khi giành ngôi á quân Giọng hát Việt nhí 2013 với ca khúc “Quê em mùa nước lũ”. Sau hơn một thập kỷ, cô vẫn bền bỉ với dòng nhạc khai thác chất liệu dân gian, lần lượt ra mắt album Vũ trụ cò bay năm 2023 và Dân chơi dân ca ngày 27/8/2026.

Năm 2025 đánh dấu cú bứt phá lớn khi cô cùng lúc tham gia hai cuộc thi. Tại Sing! Asia ở Trung Quốc, Phương Mỹ Chi giành hạng ba chung cuộc với loạt tiết mục đậm bản sắc Việt. Ở trong nước, cô đăng quang quán quân Em xinh say hi mùa đầu tiên với 779.290 lượt bình chọn và có tên trong đội hình Em xinh best 5. Chính những dấu mốc này giúp Phương Mỹ Chi trở thành gương mặt trẻ được nhiều sân khấu lớn tìm đến.