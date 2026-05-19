Vào những ngày thời tiết nắng nóng, chiếc quạt điện trở thành vật dụng bất ly thân của mọi gia đình Việt. Tuy nhiên, vì muốn làm mát nhanh, nhiều người đang vô tình biến thiết bị này thành tác nhân gây hại sức khỏe nghiêm trọng. Dưới đây là 4 kiểu dùng quạt điện sai lầm mà rất nhiều người Việt đang mắc phải, trực tiếp "tiếp tay" cho các cơn đột quỵ và tai biến nguy hiểm tấn công mà không hề hay biết:

1. Xối thẳng quạt điện vào người khi đang ra nhiều mồ hôi hoặc vừa đi nắng về

Sau khi vận động mạnh hoặc vừa từ ngoài đường nắng nóng trở về, cơ thể đang tiết ra lượng mồ hôi lớn và các mạch máu dưới da đang giãn nở tối đa. Việc lập tức ngồi chắn trước quạt điện bật tốc độ cao để thỏa mãn cơn khát mát là một sai lầm chí mạng.

Không nên dùng quạt điện ngay khi vừa đi nắng, cơ thể nhiều mồ hôi

Luồng gió từ quạt thổi tới bất ngờ làm mồ hôi ngưng trệ, khiến nhiệt độ bề mặt da giảm đột ngột và lỗ chân lông bít lại. Sự thay đổi này làm các mạch máu co rút nhanh chóng, gây mất cân bằng giữa việc sinh nhiệt và tán nhiệt trong cơ thể. Tình trạng mạch máu co lại đột ngột không chỉ dẫn đến sốc nhiệt, cảm lạnh mà nguy hiểm hơn là làm tăng huyết áp tức thì, tạo áp lực khủng khiếp lên hệ thống tim mạch và trực tiếp khởi phát cơn đột quỵ.

2. Ngồi trước quạt khi cơ thể đang mất nước nghiêm trọng

Nhiều người có thói quen bật quạt điện hết công suất để giải nhiệt ngay cả khi chưa uống đủ nước. Cảm giác gió thổi mát rượi mang lại sự dễ chịu tức thì nhưng lại tiềm ẩn rủi ro cực kỳ đáng ngại cho hệ tim mạch.

Một nghiên cứu tại Úc đã chứng minh, khi ở trong phòng nóng ẩm gần 39 dộ C với độ ẩm khoảng 50%, nhóm người bị thiếu nước có phản ứng cơ thể rất tiêu cực khi dùng quạt. Cụ thể, nhóm mất nước sẽ tiết mồ hôi nhiều hơn tới 60%, khiến cơ thể càng kiệt quệ chất lỏng. Lúc này, trái tim phải hoạt động gồng gánh, tim đập nhanh hơn và hệ tim mạch rơi vào trạng thái căng thẳng rõ rệt để duy trì cân bằng nhiệt. Nếu thói quen này kéo dài, tim phải làm việc quá sức, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch hoặc kích hoạt các sự cố đột quỵ bất ngờ, đặc biệt ở người có sẵn bệnh nền hoặc sức khỏe yếu.

3. Vừa tắm xong đã ngồi ngay trước luồng gió quạt

Không nên dùng quạt ngay khi vừa tắm xong, nhất là nếu không lau khô cơ thể và tóc

Đây là thói quen cực kỳ phổ biến của người Việt sau một ngày dài oi bức. Khi vừa tắm xong, nhiệt độ cơ thể tự nhiên vốn đang giảm xuống và các lỗ chân lông đang mở rộng.

Nếu bạn ngay lập tức ngồi dưới quạt điện, luồng gió mạnh sẽ gây ảnh hưởng xấu tới hoạt động lưu thông máu. Sự tác động đột ngột này khiến máu lưu thông lên não bị chậm lại, gây ảnh hưởng trực tiếp tới nhịp đập của tim và huyết áp. Những người có thể trạng yếu, sức đề kháng kém nếu nằm quạt ngay sau khi tắm sẽ rất dễ gặp tai biến, liệt mặt hoặc đột quỵ nguy hiểm tính mạng.

4. Để quạt phả gió thẳng vào mặt, đầu khi bật số lớn hoặc để qua đêm

Nhiều người có thói quen bật quạt đứng yên một chỗ và để luồng gió thổi trực tiếp vào vùng đầu và mặt khi ngủ. Đầu là nơi hội tụ và giao thoa của dương khí, trong khi vùng mặt sở hữu các kinh mạch vô cùng nhạy cảm.

Nên hẹn giờ tắt quạt khi ngủ thay vì bật quạt cả đêm, phả thẳng vào đầu hay mặt

Khi bị luồng gió lạnh tập trung thổi vào đầu và mặt trong thời gian dài, nhất là ban đem khi ngủ, các mạch máu sẽ bị co thắt cục bộ, gây ra tình trạng thiếu oxy lên não. Người bệnh sẽ nhanh chóng xuất hiện các biểu hiện như mặt tái nhợt, chóng mặt, đau đầu, yếu tay chân. Đối với người có cơ địa yếu, thói quen này rất dễ gây co thắt mạch máu mạnh dẫn đến méo miệng, tê liệt khuôn mặt hoặc đột quỵ não. Ngoài ra, luồng gió mạnh thổi thẳng vào mặt còn làm khô mắt, khô da và kích ứng đường hô hấp.

Lưu ý để sử dụng quạt điện an toàn

Để bảo vệ sức khỏe tim mạch và phòng ngừa đột quỵ trong mùa nắng nóng, hãy ghi nhớ một vài lưu ý khi dùng quạt điện như:

- Uống nước đều đặn, không chờ đến khi khát: Hãy duy trì thói quen uống từng ngụm nhỏ suốt cả ngày, nhất là khi sử dụng quạt lâu để tránh cơ thể bị mất nước, gây áp lực lên tim.

- Chờ khô mồ hôi trước khi dùng quạt: Khi đi nắng về hoặc ra nhiều mồ hôi, hãy dùng khăn khô lau sạch, đợi cơ thể ổn định rồi mới bật quạt ở mức nhỏ từ xa để làm mát từ từ.

- Không bật quạt trong phòng kín mít: Nên mở cửa sổ để tạo luồng khí lưu thông. Việc bật quạt số quá lớn trong phòng kín, quá nóng không giúp làm mát mà còn làm tăng nhiệt độ cơ thể, gây mất nước nhanh và thiếu oxy.

- Bật quạt quay đều, tránh thổi trực tiếp: Hãy để quạt cách xa cơ thể khoảng 2m, bật chế độ quay để tản gió và lưu thông không khí. Bạn có thể hướng quạt lên tường hoặc trần nhà để giảm áp lực gió lên người.

Nhớ vệ sinh quạt điện thường xuyên để bảo vệ sức khỏe cũng như độ bền thiết bị

- Vệ sinh quạt thường xuyên: Tránh để quạt điện bị bủi bẩn, nấm mốc, han gỉ. Không chỉ gây hại cho sức khỏe mà còn khiến thiết bị nhanh hỏng hoặc giảm chức năng làm mát.

- Cho quạt có thời gian nghỉ: Không bật quạt liên tục cả ngày đêm. Nên cho thiết bị nghỉ khoảng 15 đến 20 phút sau vài tiếng sử dụng để vừa bảo vệ động cơ, vừa giúp da và cơ thể được phục hồi.

