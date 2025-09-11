Công an tỉnh Quảng Ninh tiến hành khám xét tại lán trại công nhân.

Ngày 10/9, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, vừa phối hợp với lực lượng an ninh cơ sở và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra lưu trú và test nhanh ma túy đối với hơn 100 công nhân, lao động tỉnh ngoài đang sinh hoạt tại 5 lán trại công trường thi công trong Khu công nghiệp Amata thuộc thôn Sông Khoai 3, phường Hiệp Hòa, phát hiện 29 trường hợp có kết quả dương tính với heroin.

Khám xét lán trại, tổ công tác phát hiện 4 “tép” ma túy tại giường ngủ của T.A.K. (SN 1994, trú xã Gia Hội, Lào Cai) và 2 gói giấy bạc chứa ma túy trên vách xà ngang của L.V.N. (SN 1994, trú phường Cầu Thia, Lào Cai).

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định T.V.T. (SN 1979, trú xã Bắc Sơn, Lạng Sơn) là nghi phạm đưa ma túy cho T.A.K. và L.V.N. để phát cho các công nhân sử dụng thay tiền công lao động.