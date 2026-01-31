140 tấn vàng giấu trong “hầm hạt nhân Thụy Sĩ”: Hé lộ ông trùm đứng sau thương vụ vàng gây chấn động

Trong bối cảnh đồng USD suy yếu và căng thẳng địa chính trị toàn cầu gia tăng, “ông lớn” stablecoin Tether đang âm thầm thực hiện một chiến lược gây chấn động: gom vàng với quy mô chưa từng có, từng bước tiến sâu vào lõi của thị trường kim loại quý toàn cầu. Chỉ trong vòng một năm, Tether đã tích lũy khoảng 140 tấn vàng, tương đương giá trị hơn 24 tỷ USD, quy mô đủ để sánh ngang với dự trữ vàng của nhiều ngân hàng trung ương cỡ trung.

Theo Bloomberg, trong 12 tháng qua, Tether gần như mua vàng theo kiểu “quét hàng”, với tốc độ trung bình 1–2 tấn mỗi tuần. Tổng lượng vàng vật chất mà công ty nắm giữ hiện đã đạt khoảng 140 tấn. Với mức giá hiện tại, khối tài sản này có giá trị vào khoảng 24 tỷ USD, đưa Tether vào nhóm những tổ chức nắm giữ vàng lớn nhất thế giới, chỉ đứng sau các ngân hàng trung ương, các quỹ ETF vàng và một số định chế tài chính lớn.

Ảnh minh hoạ tạo bởi AI/ ETtoday

Đáng chú ý, Tether không gửi vàng tại các ngân hàng truyền thống. Thay vào đó, toàn bộ số vàng được lưu trữ trong một hầm ngầm tuyệt mật tại Thụy Sĩ, vốn được xây dựng từ thời Chiến tranh Lạnh để phòng tránh chiến tranh hạt nhân. Sau khi được cải tạo toàn diện, nơi này đã trở thành một kho lưu trữ tư nhân có mức độ an ninh cực cao, được giới tài chính gọi là kho vàng phi ngân hàng lớn nhất thế giới hiện nay.

Thụy Sĩ hiện vẫn còn khoảng 370.000 hầm trú ẩn chống hạt nhân được xây dựng trong quá khứ, phần lớn đã bị bỏ không. Tuy nhiên, hầm ngầm mà Tether sử dụng lại được “hồi sinh” với chức năng hoàn toàn mới. Kho vàng này được bảo vệ bởi nhiều lớp cửa thép dày, hệ thống kiểm soát nghiêm ngặt và quy trình bảo mật tối đa, trở thành trung tâm lưu trữ vàng vật chất của Tether. Việc lựa chọn mô hình này cũng được xem là biểu tượng cho xu hướng dòng tiền rời xa hệ thống ngân hàng truyền thống.

Giám đốc điều hành Tether, ông Paolo Ardoino, mô tả kho vàng ngầm này giống như bối cảnh trong một bộ phim James Bond. Ông thẳng thắn thừa nhận, Tether hiện đang tự định vị mình như một “ngân hàng trung ương”, với tham vọng đối trọng lại vai trò thống trị của đồng USD. Theo Ardoino, trong tương lai, các đối thủ địa chính trị của Mỹ nhiều khả năng sẽ thúc đẩy các loại tiền tệ được bảo chứng bằng vàng để thách thức trật tự tài chính hiện tại.

Không dừng lại ở việc tích trữ, Tether còn đang mở rộng tham vọng sang lĩnh vực giao dịch vàng. Công ty gần đây đã chiêu mộ các nhà giao dịch kỳ cựu từ HSBC, chuẩn bị gia nhập cuộc chơi với những tên tuổi lớn như JPMorgan hay chính HSBC. Trong bối cảnh chỉ số USD suy yếu, tâm lý trú ẩn tăng cao và giá vàng liên tục lập đỉnh mới, chiến lược “ôm vàng” của Tether được đánh giá là đang hưởng lợi đúng thời điểm, đồng thời làm mờ ranh giới giữa thế giới tiền mã hóa và hệ thống tài chính truyền thống.

Nguồn: ETtoday