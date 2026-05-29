Sáng nay (ngày 29-5), Bộ Công an đã chủ trì tổ chức lễ phát động Chương trình "Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026 - 2030" tại Trường Tiểu học Vinschool The Harmony (phường Phúc Lợi, thành phố Hà Nội). Sự kiện có sự tham dự và phát biểu của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà.

Cùng đồng hành với sự kiện do Bộ Công an chủ trì này còn có các tổ chức bảo vệ trẻ em uy tín như Unicef, Hội Bảo vệ quyền trẻ em, cùng các doanh nghiệp và nền tảng công nghệ lớn bao gồm Meta, Tiktok, Google, VNG.

Bước chuyển hướng chiến lược: Chủ động phòng ngừa và chặn đứng nguy cơ từ xa

Đây là hoạt động thiết thực nhằm hiện thực hóa Quyết định số 468/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2026 - 2030. Theo Trung tá Vũ Trọng Nghĩa (Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an), chương trình giai đoạn này là bước tiếp nối quan trọng của chương trình giai đoạn 2021 - 2025 từng được triển khai theo Quyết định số 830/QĐ-TTg.

Sự kiện đánh dấu một bước chuyển hướng chiến lược mang tính then chốt: chuyển từ phương thức ứng phó, giải quyết sự vụ sau khi đã xảy ra sang mô hình tăng cường tối đa biện pháp phòng ngừa, chủ động phát hiện sớm để chặn đứng từ xa mọi nguy cơ tổn hại, từng bước kiến tạo khả năng "miễn dịch chủ động" cho trẻ em trên không gian số.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030”

Bối cảnh hiện nay cho thấy công tác kiểm soát, xử lý các hành vi xâm hại trẻ em trên không gian mạng ngày càng phức tạp và thách thức do sự phát triển bùng nổ của công nghệ (đặc biệt là trí tuệ nhân tạo AI) kết hợp với tính chất ẩn danh, xuyên biên giới của internet. Dù thời gian qua, nhiều địa phương và trường học trên cả nước đã quan tâm đến giáo dục kỹ năng số, kỹ năng an toàn mạng và phòng, chống bạo lực học đường, bạo lực mạng cho thiếu nhi, nhưng việc thiết lập hành lang bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng vẫn là yêu cầu cấp bách trong tiến trình chuyển đổi số.

Theo lộ trình đề ra, chương trình phấn đấu đến năm 2030 sẽ đạt các mục tiêu:

100% cơ sở giáo dục phổ thông được triển khai đồng bộ giải pháp an ninh mạng để hỗ trợ quản lý hoạt động và bảo vệ học sinh.

100% doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet tại Việt Nam thực hiện tích hợp giải pháp ngăn chặn thông tin độc hại ngay trên đường truyền mạng.

Sự chung tay của chính phủ, nhà trường, gia đình và doanh nghiệp

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả bảo vệ trẻ em, chủ động cảnh báo sớm, phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi xâm hại trẻ em trên môi trường mạng.

Phó Thủ tướng cũng đưa ra các đề nghị và định hướng cho các bên liên quan:

Gia đình & Xã hội: Thúc đẩy sản xuất, lan tỏa các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật, giải trí lành mạnh để bồi dưỡng tâm hồn cho trẻ. Mỗi gia đình phải là điểm tựa yêu thương, an toàn để trẻ được lắng nghe, chia sẻ và đồng hành. Các cơ quan báo chí, truyền thông, đoàn thể, văn nghệ sĩ và người có ảnh hưởng cần tiếp tục lan tỏa giá trị tích cực, nhân văn.

Doanh nghiệp viễn thông và công nghệ: Phát huy trách nhiệm xã hội, chung tay xây dựng môi trường số văn minh, an toàn và thân thiện hơn với trẻ em.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại lễ phát động

Đóng góp về mặt thực thi, ông Vũ Duy Hiền, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Hiệp hội An ninh mạng quốc gia khẳng định, công tác bảo vệ trẻ em đã chuyển dịch mạnh mẽ sang hành động thực tiễn để thực thi hiệu quả Quyết định số 468/QĐ-TTg. Hiệp hội sẽ đóng vai trò cầu nối, kết nối chặt chẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp, nhà trường và phụ huynh để đồng hành thiết thực bảo vệ các con.

Từ góc độ doanh nghiệp đồng hành, bà Trương Cẩm Thanh, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần VNG (đơn vị vận hành hệ sinh thái số có hàng chục triệu người dùng mỗi ngày) bày tỏ: việc bảo vệ trẻ em trên môi trường số là cam kết chủ động từ chính doanh nghiệp chứ không chỉ dừng lại ở tuân thủ pháp luật. VNG đang phối hợp với các trường học để đào tạo kỹ năng nhận biết rủi ro và tự bảo vệ cho học sinh theo hướng "học mà chơi", lồng ghép kiến thức an toàn mạng vào các trải nghiệm tương tác gần gũi, phù hợp với tâm lý lứa tuổi của các em.