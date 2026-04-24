Lộ diện thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi "Học sinh với An ninh mạng 2026"

Ngày 24/4, Ban Tổ chức Cuộc thi “Học sinh với An ninh mạng 2026” đã tổ chức lễ trao giải cho 101 học sinh có thành tích xuất sắc nhất. Đây là những cá nhân tiêu biểu được lựa chọn từ vòng chung khảo với sự góp mặt của 330 thí sinh đến từ 300 trường học thuộc 33 tỉnh, thành phố.

Ghi nhận những con số ấn tượng

Trong mùa giải năm nay, em Nguyễn Trà My, học sinh lớp 8C, Trường THCS Quảng Tùng, tỉnh Quảng Trị, đã trở thành gương mặt tiêu biểu nhất khi đạt 22 điểm, mức điểm cao nhất toàn quốc.

Cơ cấu giải thưởng được trao bao gồm: 4 giải Nhất, 7 giải Nhì, 15 giải Ba và 75 giải Khuyến khích. Kết quả này phản ánh năng lực nổi bật và sự đầu tư nghiêm túc của các em học sinh đối với lĩnh vực an toàn thông tin.

Theo số liệu thống kê, vòng sơ khảo của cuộc thi đã thu hút 1.125.331 học sinh tham gia, đại diện cho 6.840 trường THCS trên cả nước. Con số này tương đương với khoảng 15% tổng số học sinh và 64% số trường THCS toàn quốc.

Nhiều địa phương và cơ sở giáo dục đã đạt được những thành tích dẫn đầu về quy mô:

- Thành phố Hồ Chí Minh: Dẫn đầu cả nước về số lượng học sinh tham gia với 126.232 em.

- Tỉnh Hưng Yên: Đứng thứ hai về số lượng (80.308 em) và đạt tỷ lệ tham gia cao nhất nước (44,28%).

- Trường THCS Đông Hòa (TP.HCM): Đơn vị có số lượng học sinh tham gia đông nhất (3.578 em).

- Trường THCS Long Thạnh (Cà Mau): Ghi nhận tỷ lệ 100% học sinh tham gia.

Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh và Trung tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục A05 trao giải Nhất cho học sinh, đơn vị dự thi.

Bảo vệ trẻ em trước thách thức trên không gian mạng

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Lê Xuân Minh - Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an), Phó Chủ tịch điều hành Hiệp hội An ninh mạng quốc gia khẳng định: Trong bối cảnh chuyển đổi số, không gian mạng đã trở thành môi trường học tập và giao tiếp thiết yếu của học sinh. Tuy nhiên, đi kèm với đó là các nguy cơ về lừa đảo, xâm hại và những tác động tiêu cực khác.

Trung tướng Lê Xuân Minh nhấn mạnh việc trang bị kiến thức, kỹ năng an toàn mạng từ sớm là yêu cầu cấp thiết. Kết quả từ cuộc thi không chỉ cho thấy nhận thức của học sinh mà còn khẳng định tiềm năng của thế hệ trẻ trong việc bảo vệ an ninh quốc gia trên môi trường số.

Cuộc thi do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia chủ trì, dưới sự bảo trợ của Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hoạt động này được triển khai bám sát Chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030, góp phần nâng cao kỹ năng số cho học sinh trên phạm vi toàn quốc.