Trong buổi lễ, ông Nguyễn Viết Hải - Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải, cha chú rể – phát biểu đầy cảm xúc: “Hôm nay, gia đình nhà trai mang đến khay cau trầu, dâng lên tổ tiên, ông bà của nhà gái, mong muốn xin phép tổ tiên, gia đình nhà gái được đón cháu Đỗ Thị Hà về làm dâu gia đình nhà tôi. Không có gì hơn, tôi biết ơn gia đình nhà gái đã tiếp đón long trọng nhà trai. Chúc gia đình nhà gái sức khỏe, may mắn. Chúc cho hai con hạnh phúc, yêu nhau mãi mãi, dài lâu". Sau khi hai họ thống nhất, ông Đỗ Văn Cường, cha của Hoa hậu Việt Nam 2020, dắt tay con rể lên gặp con gái.