Vạn vật đều thua cô dâu nghìn tỉ Đỗ Hà

Hôm nay, mạng xã hội gần như bùng nổ chứng kiến lễ vu quy của Hoa hậu Đỗ Hà và thiếu gia Viết Vương – Tổng giám đốc tập đoàn Sơn Hải. Từ sáng sớm, hình ảnh rước dâu, không gian tiệc và nhan sắc của cô dâu nhanh chóng phủ sóng khắp các nền tảng, khiến cư dân mạng chỉ biết thốt lên: “Vạn vật đều thua cô dâu nghìn tỉ”.

Khoác lên mình chiếc váy cưới được thiết kế riêng, Đỗ Hà giống như nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Làn da trắng mịn, gương mặt rạng rỡ và nụ cười ngọt ngào khiến cô trở thành tâm điểm của mọi khung hình. Chú rể Viết Vương – điển trai, phong độ trong bộ vest chỉn chu không giấu nổi ánh mắt tự hào khi đến rước nàng về quê hương Quảng Trị tổ chức lễ thành hôn. Đám cưới của cặp đôi được xem là sự kiện hot nhất Vbiz tháng 10. Hàng nghìn lời chúc mừng đã được gửi tới đôi uyên ương, và phần lớn đều dành những mỹ từ cho cô dâu Đỗ Hà - nàng hậu viên mãn nhất năm 2025.

Không chỉ rạng rỡ trong ngày trọng đại, nhan sắc và gu thời trang của Đỗ Hà ở đời thường cũng luôn là đề tài được công chúng quan tâm. Dù diện trang phục nào, cô vẫn toát lên vẻ sành điệu và thanh lịch. Thậm chí Đỗ Hà còn được chị em ưu ái gọi là "sách giáo khoa mặc đẹp".

Gần đây, trên trang Instagram cá nhân, Đỗ Hà chia sẻ loạt ảnh vi vu trời Tây. Trong đó, bộ ảnh hiện chiếc váy ren này được chị em thi nhau hỏi info. Với thiết kế nhiều tầng tinh tế, phom váy vừa đủ ôm để tôn dáng, lại có độ xòe nhẹ tạo sự thoải mái. Đây là lựa chọn lý tưởng để diện đi chơi, đi tiệc. Được biết đây là thiết kế của brand Joséphine, có giá 3.590.000 VNĐ.

Chiếc váy đen hai dây với thiết kể cổ vuông, nhấn eo và xòe nhẹ ở thân váy - tuy đơn giản nhưng đẹp và hack dáng tuyệt đối. Đỗ Hà còn khéo léo phối thêm khăn choàng và mũ để outfit trở nên sành điệu hơn, mang đậm vibe tiểu thư thanh lịch. Nếu nàng yêu thích thiết kế giống Đỗ Hà, có thể tham khảo gợi ý mua sắm ngay tại đây nhé!

Đỗ Hà là minh chứng cho việc "càng mặc đơn giản càng sang". Trong một lần vi vu đến Huế, nàng Hậu khoe outfit với áo tanktop + quần jeans ống loe tông màu trắng. Không ngoa khi nói rằng đây là combo đẹp bất bại, đẹp trường tồn và không bao giờ lỗi mốt.

Thiết kế váy lụa dáng dài màu nude với chi tiết xẻ xâu trước ngực đã giúp Đỗ Hà tôn trọn vẻ đẹp của hình thể. Chị em có thể tham khảo ngay mẫu đầm này để diện trong các chuyến du lịch biển, đảm bảo lên hình đẹp miễn bàn.

Bộ đôi áo sát nách điểm nơ trước ngực kết hợp chân váy xếp ly là lựa chọn vừa đơn giản vừa nữ tính mà bạn hoàn toàn có thể học theo Đỗ Hà. Set đồ này dễ ứng dụng trong nhiều dịp, từ đi làm, hẹn cà phê đến dạo phố cuối tuần, vẫn đủ thanh lịch mà không kém phần duyên dáng.

Chiếc áo sơ mi chất tơ điểm hoa 3D viền cổ nơ là thiết kế đầy nữ tính, duyên dáng mà các nàng công sở khó lòng bỏ qua. Bạn có thể phối cùng chân váy chữ A như Đỗ Hà để tạo vẻ nhẹ nhàng, thanh lịch, hoặc mix với quần ống suông để thêm phần hiện đại và tinh tế.



