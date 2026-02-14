Ngày 14/2, Cục CSGT lập biên bản xử phạt tài xế ô tô chở cành đào che lấp biển số với số tiền 23 triệu đồng, trừ 6 điểm Giấy phép lái xe.

Trước đó, từ phản ánh tới đường dây nóng của Cục trưởng Cục CSGT và mạng xã hội chia sẻ về việc ô tô vi phạm quy định khi tham gia giao thông, Đội Khai thác, xử lý vi phạm - Phòng Quản lý, khai thác, xử lý, vận hành dữ liệu và chuyển đổi số, Cục CSGT đã tổ chức xác minh, xử lý theo quy định.

Cơ quan chức năng xác định, 16h ngày 13/2 tại đường Lạc Long Quân, phường Tây Hồ, Hà Nội, xe ô tô gắn biển số xe bị che lấp.

Tra cứu hệ thống đăng ký xe, Cục CSGT ra thông báo, đồng thời cử tổ công tác trực tiếp xác minh, làm rõ. Qua đó xác định tài xế là anh N.T.T. Ngày 14/2, lái xe T. đến trụ sở Cục CSGT làm việc.

Cán bộ CSGT lập biên bản làm việc với lái xe đồng thời lập niên bản vi phạm hành chính về hành vi vi phạm điều khiển xe gắn biển số bị che lấp.

Tài xế ô tô vi phạm tại cơ quan công an.

Mới đây, một tài xế ô tô bùn đất che biển cũng bị người dân phản ánh tới Cục CSGT. Người dân gửi thông tin kèm hình ảnh xe ô tô dừng đỗ sai quy định và có biển số bị bùn đất che mờ đến đường dây nóng của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT. Sau đó, Phòng CSGT Công an tỉnh Cao Bằng cử cán bộ, chiến sĩ vào cuộc xác minh, làm rõ.

Phòng CSGT Công an tỉnh Cao Bằng xác định chủ xe thuộc một cơ quan trên địa bàn tỉnh và mời tài xế H.Q.A. (SN 2003, trú tại Cao Bằng) đến làm việc.

Quá trình làm việc, tài xế H.Q.A. thừa nhận lái ô tô 11A-008.XX và đỗ xe sai quy định.

Lực lượng CSGT lập biên bản xử phạt tài xế H.Q.A. với lỗi đỗ xe tại nơi có biển cấm dừng và đỗ xe. Với lỗi này, tài xế H.Q.A. bị phạt 900.000 đồng.

Giải thích việc biển số xe bị bùn đất che mờ chữ và số, tài xế H.Q.A. cho biết do vừa qua khu vực có đường xấu, lầy lội.

Căn cứ lời khai của tài xế và kết quả xác minh thực tế về lộ trình di chuyển, lực lượng CSGT đã nhắc nhở tài xế H.Q.A. phải thường xuyên làm sạch biển số, bảo đảm rõ ràng, đúng quy định khi tham gia giao thông đường bộ. Đồng thời, lực lượng chức năng không lập biên bản xử phạt lỗi này với tài xế H.Q.A. do anh gặp tình huống bất khả kháng.