Ngày 11/2, đại diện Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết, đơn vị lập biên bản xử phạt tài xế ô tô chở rác có biển số bị che lấp.

Cụ thể, khoảng 13h30 cùng ngày, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 6 trong khi làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên đường Phạm Hùng (Hà Nội) phát hiện ô tô chở rác mang biển số 29C-371.XX có phần chữ, số bị che lấp. Tổ công tác đã dừng phương tiện để kiểm tra.

Biển số xe rác bị chất bẩn che lấp.

Tài xế xe chở rác được xác định là anh Nguyễn Văn C. (SN 1984, trú tại Hà Nội). Làm việc với CSGT, anh C. thừa nhận biển số bị bám bẩn lâu ngày nhưng chưa được vệ sinh.

Tổ CSGT đã lập biên bản xử phạt tài xế C. về hành vi điều khiển phương tiện có biển số bị che lấp. Với hành vi này, anh C. bị phạt 23 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Trước đó, ngày 10/2, Đội CSGT đường bộ số 6 cũng lập biên bản xử phạt đối với tài xế Phạm Minh D. (SN 1998, trú tại Phú Thọ) lái xe rác mang BKS 29H-825.XX với lỗi tương tự.

Bao tải che lấp biển số, tài xế ô tô bị xử phạt.

Cũng trong ngày 11/2, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, qua phản ánh của người dân về việc một tài xế ô tô dùng bao tải che kín biển số khi tham gia giao thông, Cục yêu cầu Phòng CSGT Công an tỉnh Cao Bằng xác minh, làm rõ.

Qua xác minh, Phòng CSGT Công an tỉnh Cao Bằng đã lập biên bản xử phạt 23 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe với nữ tài xế có hành vi trên.

Đại diện Cục CSGT cho biết, hành vi che biển số xe vi phạm nghiêm trọng Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, gây ảnh hưởng đến công tác quản lý phương tiện và tiềm ẩn nguy cơ mất trật tự, an toàn giao thông.