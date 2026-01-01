00h00: Năm 2026 chính thức bắt đầu!

Đúng thời khắc 0h ngày 1/1/2026, bầu trời Hà Nội và TP.HCM cùng nhiều địa phương khác trên cả nước đồng loạt bừng sáng bởi những màn pháo hoa rực rỡ, khép lại năm 2025 và mở ra năm mới 2026 đầy cảm xúc.

Hà Nội

Clip pháo hoa (Như Hoàn)

Những chùm pháo hoa bừng sáng rực rỡ trong tiếng reo hò vỡ òa của hàng nghìn người (Ảnh: Như Hoàn)

Pháo hoa trên mặt hồ Hoàn Kiếm tạo nên cảnh tượng đặc biệt (Ảnh: Lê Trung)

Các em nhỏ cùng gia đình đón chào năm mới (Ảnh: Lê Trung)

Pháo hoa rực sáng bầu trời Hà Nội (Ảnh: Lê Trung)

Clip pháo hoa mừng năm mới 2026 (Nguồn: Lê Trung)

Tiếng vỗ tay, tiếng cười xen lẫn những lời chúc năm mới vang lên khắp nơi hoà cùng tiếng pháo giòn tan khiến không khí giao thừa trở nên ấm áp (Ảnh: Như Hoàn)

TP.HCM

Clip chào mừng năm mới tại TP.HCM (Nguồn: Di Anh)

Không khí thời khắc giao thừa tại TP.HCM (Clip: Quân)

Biển người tại Công viên bờ sông Sài Gòn cùng ngước nhìn bầu trời, ai cũng không giấu được sự phấn khích khi pháo hoa nở rộ (Ảnh: Quân)

Đúng thời khắc giao thừa, cả bầu trời TP.HCM dường như rực sáng bởi những chùm pháo bông (Ảnh: Viết Thanh)

Pháo hoa nở rộ không chỉ đánh dấu thời khắc chuyển giao sang năm 2026, mà còn trở thành điểm nhấn cảm xúc, khép lại năm cũ và mở ra những hy vọng mới giữa lòng thành phố không ngủ (Ảnh: Viết Thanh)

Các bạn trẻ đặt ra mục tiêu 2026 trong thời khắc giao thừa (Clip: Di Anh)

22h12

Clip: Như Hoàn

Khu vực phố đi bộ hồ Gươm (Hà Nội) chật kín người dân và du khách đến chờ đón thời khắc giao thừa.

Biển người ngồi kín cả lòng đường, ken đặc trước khu vực trung tâm thương mại Tràng Tiền Plaza, kéo dài dọc tuyến phố. Nhiều người ngồi bệt xuống đất, cầm điện thoại, trò chuyện, ăn uống trong lúc chờ đợi. Con phố đông đến mức gần như không còn lối di chuyển.

Ảnh: Như Hoàn

Nhiều người tận dụng cho thuê tới 100.000 đồng/ ghế nhựa

21h28: Nhiều tuyến phố Hà Nội gần như không thể di chuyển

Càng về gần nửa đêm, số lượng người dân và du khách Hà Nội đổ ra đường vui chơi, dạo phố càng lớn khiến nhiều tuyến phố trung tâm rơi vào tình trạng quá tải.

Tại các tuyến phố trung tâm như phố Hàng Bạc, Lương Văn Can... lượng người đổ về ngày một đông, dòng người di chuyển chậm, chen chúc. Đặc biệt, khu vực phố Tạ Hiện, theo ghi nhận của phóng viên, đã chật cứng người, gần như không thể di chuyển vào bên trong.

Những tuyến phố khu vực trung tâm ken đặc người (Ảnh: Trung Lê)

Các du khách nước ngoài cũng háo hức xuống đường

Những hàng xe máy của các bãi đỗ xe gần như chiếm nửa lòng đường khiến người dân khó khăn khi di chuyển

Có nơi một vé gửi xe lên tới 100.000 đồng (Ảnh: Như Hoàn)

Những quán ăn vỉa hè nhộn nhịp cuối năm

21h15: Phố đi bộ Hồ Gươm ken đặc người

Đến khoảng 21h, khu vực hồ Gươm đã chật kín người dân và du khách đổ về chờ đón thời khắc giao thừa Tết Dương lịch 2026 (Ảnh: Như Hoàn)

Dọc các lối đi ven hồ, vỉa hè và quảng trường xung quanh, dòng người ngồi kín, đứng ken đặc, nhiều người hầu như không còn chỗ trống để di chuyển

Các em nhỏ được bố mẹ cõng trên vai

Người dân tập trung chơi những trò chơi dân gian tại khu vực phố đi bộ, chờ đến thời điểm giao thừa

Không khí lễ hội bao trùm toàn khu vực, ai nấy đều háo hức trò chuyện, ghi lại những khoảnh khắc cuối cùng của năm cũ trước khi bước sang năm mới

21h02: Trung tâm TP.HCM rộn ràng kèn trống, không khí nóng dần

Càng về tối, khu vực trung tâm TP.HCM càng trở nên rộn ràng với tiếng kèn, tiếng trống vang lên từ các hoạt động biểu diễn đường phố.

Âm thanh sôi động hòa cùng dòng người đông đúc khiến không khí chờ đón năm mới thêm phần náo nhiệt và hứng khởi. Trên các tuyến phố trung tâm, người dân và du khách vừa dạo bước, vừa hòa mình vào nhịp điệu lễ hội trước thời khắc chuyển giao sang năm mới.

Ảnh: Di Anh

Khu vực Công viên bờ sông Sài Gòn cũng chật kín người (Ảnh: Quân)

21h: Nóc hầm Thủ Thiêm kín chỗ

Tại khu vực nóc hầm Thủ Thiêm - một trong những địa điểm có thể quan sát pháo hoa trong đêm giao thừa Tết Dương lịch tại TP.HCM, đã có rất đông người dân tập trung ngồi chờ dọc hai bên đường.

Nhiều gia đình và nhóm bạn mang theo bạt, đồ ăn, nước uống, chọn vị trí thuận lợi rồi ngồi quây quần trò chuyện trong lúc chờ đến giờ bắn pháo hoa.

Đoạn đường rơi vào tình trạng ùn tắc nhẹ (Ảnh: Viết Thanh)

Người dân đỗ xe kín bên đường

Các gia đình, nhóm bạn ngồi chờ đợi xem pháo hoa

20h44: Phố đi bộ Nguyễn Huệ ken đặc người

Càng về tối 31/12, phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) chật cứng người đổ về vui chơi, chờ đón thời khắc giao thừa Tết Dương lịch 2026. Nhìn từ trên cao, dòng người ken đặc, gần như không còn khoảng trống, chen kín từng mét đường.

Không khí lễ hội bao trùm khu vực trung tâm thành phố, biến phố đi bộ Nguyễn Huệ thành một trong những điểm nóng náo nhiệt nhất TP.HCM trong đêm giao thừa.

Ảnh: Nghĩa Lê

20h: Hồ Gươm lung linh với những màn trình diễn ánh sáng

Ảnh: Trung Lê

Người dân quanh hồ háo hức chiêm ngưỡng

Các bạn trẻ tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm

19h30: Không khí ngày cuối năm ngập tràn các tuyến phố trung tâm Hà Nội

Nhiều người đã có mặt quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) để ngồi chờ, trò chuyện và tận hưởng không khí lễ hội giữa trung tâm Thủ đô.

Những ban nhạc khiến con phố đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm rộn ràng dịp cuối năm (Ảnh: Trung Lê)

Người dân ngồi kín khu vực ven hồ

Mọi người tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc cuối năm bên người thân yêu

Không ít nhiếp ảnh gia mang theo máy ảnh, chân máy, chọn vị trí đẹp ven hồ với mong muốn ghi lại trọn vẹn khoảnh khắc pháo hoa rực sáng thời khắc chuyển giao năm mới

Bạn Quang Trung, đến từ Đồng Tháp, cho biết đây là lần đầu tiên đón giao thừa tại Hà Nội. Trung chia sẻ: “Đây là lần đầu em đón giao thừa ở Hà Nội nên muốn ra hồ Gươm cho biết không khí. Em đến từ 6h tối để canh chỗ chụp pháo hoa cho đẹp. Trong lúc chờ pháo hoa, em cũng tranh thủ ăn thử bún đậu hàng khay nổi tiếng của Hà Nội, cảm giác rất thú vị”.

Người dân cùng nhay nhảy múa, vui vẻ trải qua ngày cuối cùng năm 2025

19h: Khách nước ngoài đổ về "Phố Tây" Bùi Viện

Càng về tối, khu "phố Tây" Bùi Viện (TP.HCM) càng trở nên nhộn nhịp khi nhiều du khách nước ngoài bắt đầu đổ về để vui chơi, chờ đón thời khắc giao thừa Tết Dương lịch. Trên các tuyến phố, không khí sôi động lan tỏa với tiếng nhạc, tiếng trò chuyện rôm rả bằng nhiều ngôn ngữ.

Các quán bar, nhà hàng, quán ăn hai bên đường nhanh chóng kín chỗ. Du khách vừa thưởng thức đồ ăn, đồ uống, vừa hòa mình vào không khí lễ hội, chụp ảnh check-in và tận hưởng khoảnh khắc cuối cùng của năm cũ giữa trung tâm vui chơi náo nhiệt bậc nhất TP.HCM.

Nhiều du khách đổ về "phố Tây" Bùi Viện (Ảnh: Di Anh)

Các hàng quán kín khách

18h: Giới trẻ TP.HCM xúng xính xuống phố

Từ khoảng 18 giờ, không khí đón năm mới tại TP.HCM đã bắt đầu nóng dần lên. Khắp khu vực Công viên Bờ sông Sài Gòn, dòng người đổ về ngày một đông. Các bạn trẻ xúng xính, sẵn sàng ghi lại khoảnh khắc chuyển giao năm mới.

Các hàng quán ven công viên nhanh chóng kín chỗ. Nhiều nhóm bạn ngồi sẵn trên vỉa hè trò chuyện. Không ít người đến từ rất sớm để giữ vị trí đẹp, hướng tầm mắt ra khu vực bắn pháo hoa và sân khấu countdown.

Nhóm bạn trẻ tụ tập trên vỉa hè (Ảnh: Viết Thanh)

Các cặp đôi chụp ảnh kỷ niệm (Ảnh: Viết Thanh)

Những quán ăn kín chỗ (Ảnh: Viết Thanh)

Các bạn trẻ tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc cuối năm (Ảnh: Viết Thanh)

Đêm giao thừa Tết dương lịch 2026, TP.HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật tại 6 địa điểm, kết hợp nhiều hoạt động văn hóa và nghệ thuật, countdown và trang trí ánh sáng trên các tuyến đường trung tâm, tạo không khí đón năm mới.

Theo đó, 3 điểm bắn pháo hoa tầm cao sẽ được tổ chức tại khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh - đối diện bến Bạch Đằng, phố đi bộ Nguyễn Huệ), khu trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương) và quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu).

3 điểm bắn pháo hoa tầm thấp được tổ chức tại công viên văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới); tòa tháp SAIGON MARINA IFC (phường Sài Gòn) và Khu Biệt thự Kim Long (cầu Rạch Đỉa, xã Nhà Bè). Toàn bộ kinh phí đều được huy động xã hội hóa, đảm bảo quy mô và chất lượng.

15h: Nhiều người trải bạt "cắm trại" từ sớm tại khu vực hồ Hoàn Kiếm

Chiều 31/12, khi thời khắc chuyển giao sang năm mới 2026 còn nhiều giờ nữa, khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm đã sớm nhộn nhịp hơn ngày thường.

Dọc các tuyến phố quanh hồ Hoàn Kiếm và Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, từng tấm bạt được trải ngay ngắn trên vỉa hè, ven hồ. Có nhóm đi đông đủ cả gia đình, có nhóm bạn trẻ rủ nhau đến từ sớm với tâm lý “đi sớm cho chắc chỗ đẹp”. Nhiều người cho biết họ chấp nhận chờ đợi nhiều tiếng để có vị trí thuận lợi, vừa xem countdown, vừa ngắm pháo hoa trong khoảnh khắc giao thừa Tết Dương lịch.

Nhiều nhóm bạn đã xếp chỗ ngồi từ sớm (Ảnh: thuy_ann)

Không khí càng về chiều càng rộn ràng. Người đến sau tranh thủ hỏi thăm vị trí, tìm khoảng trống còn lại, trong khi những người đã trải bạt từ sớm bắt đầu trò chuyện, ăn uống, chụp ảnh lưu niệm. Với nhiều người dân Thủ đô, việc ra hồ Hoàn Kiếm đón năm mới đã trở thành thói quen, là cách để cảm nhận rõ nhất không khí lễ hội giữa lòng thành phố.

Theo kế hoạch, dịp Tết Dương lịch 2026, Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại 5 điểm với 6 trận địa, gồm Trụ sở Báo Hà Nội mới và khu vực trước Bưu điện Hà Nội (phường Hoàn Kiếm), đảo Dừa Công viên Thống Nhất (phường Hai Bà Trưng), khuôn viên đường đua F1 (phường Từ Liêm), vườn hoa Lạc Long Quân (phường Tây Hồ) và hồ Văn Quán (phường Hà Đông).

Tổng lượng pháo hoa gồm 4.000 quả tầm cao, 360 giàn tầm thấp cùng nhiều loại pháo hoa hỏa thuật, bảo đảm quy mô và hiệu ứng trình diễn. Thời gian bắn pháo hoa diễn ra từ 23h45 ngày 31/12/2025 đến 0h ngày 1/1/2026.

Song song với đó, chương trình countdown với chủ đề “Mở kết nối thật” được tổ chức từ 19h đến 24h ngày 31/12 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Chương trình kết hợp biểu diễn nghệ thuật tổng hợp, sân khấu ngoài trời, âm nhạc hiện đại cùng hiệu ứng ánh sáng, hứa hẹn mang đến không khí sôi động trong đêm cuối cùng của năm.