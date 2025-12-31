* Liên tục cập nhật

Người dân trên khắp thế giới chuẩn bị đón chào năm mới 2026 với hàng ngàn bữa tiệc, màn bắn pháo hoa và các sự kiện trực tiếp khác được lên kế hoạch như một phần của lễ hội.

Tuy nhiên, các sự kiện ở nhiều nơi đã bị hủy bỏ do nhiều lo ngại về an toàn, làm đảo lộn kế hoạch của hàng nghìn người trên toàn thế giới. Đã có những thay đổi trong kế hoạch ở Sydney (Úc), cũng như các sự kiện bị hủy bỏ từ Hồng Kông (Trung Quốc) đến Belgrade (Serbia).

Úc chào đón 2026

8 giờ tối 31/12 (giờ Việt Nam), nước Úc đã bước sang năm mới.

Pháo hoa đã được bắn lên từ Cầu Cảng Sydney và Nhà hát Opera Sydney, hai địa điểm mang tính biểu tượng, trong khi đám đông theo dõi.

Pháo hoa rợp trời ở cầu cảng Sydney

Pháo hoa sớm ở Sydney (Úc)

Màn bắn pháo hoa sớm đã diễn ra trên cầu cảng Sydney trước màn trình diễn chính lúc nửa đêm. Dưới đây là một số hình ảnh đẹp nhất:

Ảnh: Reuters

Ảnh: AAP

Ảnh: AAP

Người dân đã tụ tập từ sớm ở Sydney để đón pháo hoa. Nơi đây được gọi là "thủ đô giao thừa" của thế giới. Ảnh: Getty





Úc tưởng niệm các nạn nhân của vụ xả súng Bondi

Các bữa tiệc đêm giao thừa ở Sydney (Úc) tạm dừng để dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân của vụ tấn công khủng bố Bondi vào tháng 12 vừa qua.

Các thông báo được phát bên trong các ga tàu điện ngầm khu trung tâm thành phố yêu cầu hành khách bật đèn pin điện thoại lúc 11 giờ đêm để "thắp sáng ánh sáng thể hiện sự đoàn kết với các nạn nhân và bất kỳ ai bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công khủng bố (ở Bondi)".

Dưới đây là một số hình ảnh được các hãng thông tấn đưa tin, bao gồm hình ảnh một cây đèn menorah (biểu tượng chính của lễ Hanukkah) được chiếu lên các trụ cầu cảng Sydney trước đó để tưởng niệm 15 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố tại bãi biển Bondi nổi tiếng đã gây rúng động quốc gia này.

Hình ảnh một chiếc đèn menorah được chiếu lên các trụ cầu của cầu cảng Sydney. Ảnh: Izhar Khan/Getty Images

Người dân bật đèn pin điện thoại di động khi dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ những mất mát về sinh mạng và sự tàn phá do vụ xả súng hàng loạt tại bãi biển Bondi gây ra. Ảnh: Saeed Khan/AFP/Getty Images

New Zealand đón năm mới

Auckland đón chào năm mới bằng màn trình diễn pháo hoa rực rỡ trên tòa nhà cao nhất thành phố - Sky Tower.

Đỉnh tháp được thắp sáng bằng nhiều màu sắc khác nhau khi pháo hoa nổ tung trên bầu trời.

Pháo hoa tại thành phố Auckland

Nơi đón năm mới 2026 đầu tiên

Kiritimati (múi giờ GMT+14), còn được gọi là Đảo Giáng Sinh, nổi tiếng là nơi đầu tiên trên thế giới đón năm mới.

Hòn đảo Kiritimati là một phần của quốc đảo Kiribati ở Thái Bình Dương, nằm phía nam Hawaii và đông bắc Australia. Nó bao gồm nhiều đảo san hô vòng – những rạn san hô hình vòng cung – và trải dài gần 4.000 km từ đông sang tây.

Bryant Dunn, một doanh nhân đến từ Mỹ, đang đón năm mới ở đó cùng với người bạn đời Waata Binoka Randolph - người sinh ra và lớn lên ở Kiritimati.

"Chúng tôi đón năm mới 2026 trên một bãi biển không có vệ tinh, không có dấu hiệu của sự sống con người, hoàn toàn tối tăm và vô số cua," Bryant nói với tôi.

"Chúng tôi rất vui mừng được tổ chức lễ kỷ niệm trong không khí yên bình vì chúng tôi muốn đây sẽ là chủ đề của năm 2026."

Trong vài giờ nữa, Bryant cũng sẽ tham gia một lễ hội cộng đồng, nơi một nhóm nhỏ người dân địa phương sẽ tập trung để ngắm bình minh đầu tiên của năm mới.

"Chúng ta sẽ đứng trên bãi biển, một lễ kỷ niệm mang lại hy vọng khi năm mới đến," anh nói.

Bryant Dunn và vợ

Khoảng 600 người sinh sống trên đảo Chatham của New Zealand (múi giờ GMT +13:45) cũng đã trở thành nhóm người tiếp theo chào đón năm 2026!

Không khí chào đón giao thừa rộn ràng khắp thế giới

Từ nhiều ngày qua, nhiều tuyến phố trên khắp các quốc gia đã được trang hoàng rực rỡ. Người dân và du khách đang háo hức chờ đến thời khắc giao thừa.

(Ảnh: Xinhua)

Hình ảnh ở Nam Kinh, Trung Quốc (Ảnh: Xinhua)

(Ảnh: Reuters)

Saint Petersburg, Nga (Ảnh: Reuters)

Thành phố Sydney (Úc) sẽ ăn mừng như thế nào?

Cảnh pháo hoa rực rỡ bùng nổ trên Nhà hát Opera Sydney là một trong những hình ảnh biểu tượng của đêm giao thừa mỗi năm, nhưng người dân Úc vẫn đang bàng hoàng trước vụ xả súng kinh hoàng tại bãi biển Bondi gần đó, khiến 15 người thiệt mạng và 40 người khác bị thương. Vì vậy năm nay, màn trình diễn pháo hoa đón năm mới nổi tiếng trên bãi biển đã bị hủy bỏ.

"Do tình hình hiện tại, Hội đồng Waverley đã quyết định hủy bỏ các sự kiện đêm giao thừa tại bãi biển Bondi, bao gồm cả elrow XXL Bondi và Local's Lawn," các nhà tổ chức tại Hội đồng Waverley nói với Sky News. Họ cho biết quyết định này được đưa ra nhằm "thể hiện lòng thương cảm và sự quan tâm đối với cộng đồng người Do Thái ở Sydney".

Thành phố Sydney vẫn sẽ tiếp tục có màn bắn pháo hoa, nghĩa là chúng ta sẽ được chứng kiến cảnh tượng thường niên đầy màu sắc rực rỡ trên Nhà hát Opera nổi tiếng. Khách tham dự sẽ có cơ hội dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ những người đã khuất tại Bondi.

(Ảnh: Sky News)

(Ảnh: Sky News)

Người dân ở Úc tụ tập từ sớm để ngắm pháo hoa

Nơi đâu đón năm mới 2026 đầu tiên?

Những lễ hội đầu tiên để chào đón năm 2026 dự kiến sẽ bắt đầu diễn ra tại Kiribati.

Quốc gia này bao gồm nhiều hòn đảo, trong đó có quần đảo Line, nằm ở Thái Bình Dương ngay phía tây đường đổi ngày quốc tế.

Dưới đây là một số thời điểm các quốc gia, vùng lãnh thổ sẽ lần lượt đón năm mới theo giờ Việt Nam: - Các đảo Thái Bình Dương đón năm mới vào lúc 17 giờ ngày 31 tháng 12.

- New Zealand chính thức bước sang năm mới lúc 18 giờ ngày 31 tháng 12.

- Australia đón giao thừa vào lúc 20 giờ ngày 31 tháng 12 theo giờ Việt Nam.

- Triều Tiên, Hàn Quốc và Nhật Bản đồng loạt đón năm mới lúc 22 giờ ngày 31 tháng 12.

- Trung Quốc đón giao thừa vào lúc 23 giờ ngày 31 tháng 12.

- Thái Lan bước sang năm mới vào lúc 0 giờ ngày 1 tháng 1 (cùng múi giờ với Việt Nam).

- Ấn Độ đón năm mới muộn hơn chúng ta một chút vào lúc 1 giờ 30 phút sáng ngày 1 tháng 1.

- Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) chính thức sang năm mới lúc 3 giờ sáng ngày 1 tháng 1.

- Nga đón giao thừa vào lúc 4 giờ sáng ngày 1 tháng 1.

- Nam Phi bước sang năm mới vào lúc 5 giờ sáng ngày 1 tháng 1.

- Đức đón năm mới vào lúc 6 giờ sáng ngày 1 tháng 1 theo giờ Việt Nam.

- Brazil đón năm mới khi ở Việt Nam đã là 10 giờ sáng ngày 1 tháng 1.

- New York (Mỹ) chính thức sang năm mới vào lúc 12 giờ trưa ngày 1 tháng 1.

- Los Angeles (Mỹ) là một trong những nơi đón năm mới muộn nhất vào lúc 15 giờ chiều ngày 1 tháng 1.

Buổi diễn tập tại New York (Mỹ)

Tại Quảng trường Thời đại, một buổi diễn tập cho lễ kỷ niệm tối nay đã được diễn ra.

Một quả cầu "Constellation Ball" mới toanh đã được tạo ra, và các nhà tổ chức đã tập trung tối qua để thử nghiệm việc treo nó lên xuống cây cột cao khoảng 42 mét tại quảng trường biểu tượng này.

Họ cũng thử nghiệm việc thả pháo giấy, phủ kín đám đông bằng những mảnh giấy màu sắc rực rỡ.

(Ảnh: Reuters)

(Ảnh: Reuters)

(Ảnh: Reuters)