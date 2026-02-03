Mới đây, Hoa hậu Hoa hậu Tiểu Vy vướng ồn ào xuất hiện tại một sự kiện ở Malaysia có logo ứng dụng cá cược bùng lên trên mạng xã hội. Không chỉ Tiểu Vy, Sĩ Thanh cũng nhanh chóng bị "réo gọi" bởi cô từng chia sẻ clip check-in, ghi lại không khí tại sự kiện cũng như khoảnh khắc chụp ảnh cùng Tiểu Vy tại sự kiện này. Sau bài đăng xin lỗi của Tiểu Vy, động thái tiếp theo của Sĩ Thanh lại trở thành tâm điểm bàn luận không kém.

Theo đó, đến trưa 3/2, Sĩ Thanh đã lặng lẽ xoá đoạn clip check-in tại sự kiện có dính logo app cá độ từng được đăng tải trên trang cá nhân. Không chỉ vậy, những khoảnh khắc chụp chung với Tiểu Vy trước đó cũng đã biến mất. Toàn bộ động thái diễn ra trong im lặng, không kèm theo bất kỳ lời giải thích hay phản hồi chính thức nào.

Sĩ Thanh vẫn giữ ảnh chụp và giao lưu cùng Jay Park. Tuy nhiên đã xoá clip check in để lộ nhiều không gian khác tại sự kiện có logo app cá độ (ảnh: FBNV)

Chính cách xử lý này nhanh chóng tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận cho rằng việc xoá bài là điều dễ hiểu, nhằm tránh để sự việc tiếp tục bị đẩy đi xa hơn. Tuy nhiên, số đông cư dân mạng lại bày tỏ sự không đồng tình, cho rằng dọn dẹp trong im lặng không phải là cách phù hợp với một người của công chúng trong bối cảnh nhạy cảm như hiện tại.

Tranh cãi càng trở nên căng thẳng khi đặt phản ứng của Sĩ Thanh cạnh cách xử lý của Tiểu Vy. Trước áp lực dư luận, Hoa hậu Việt Nam 2018 đã chủ động lên tiếng xin lỗi, thừa nhận thiếu sót trong việc kiểm soát hình ảnh, đồng thời khẳng định bản thân chỉ tham dự sự kiện với tư cách khách mời và không hề tham gia quảng bá hay hợp tác với bất kỳ đơn vị cá cược nào.

Trong khi đó, Sĩ Thanh lại chọn cách im lặng hoàn toàn, không đưa ra bất kỳ lời giải thích hay xin lỗi nào, dù cũng là một trong những nghệ sĩ xuất hiện tại sự kiện. Sự khác biệt rõ rệt này khiến không ít người cho rằng phản ứng của nữ ca sĩ là thiếu trách nhiệm với hình ảnh cá nhân, đặc biệt khi cô cũng sở hữu lượng người theo dõi không nhỏ trên mạng xã hội.

Những hình ảnh của Sĩ Thanh bên Tiểu Vy đã bị xoá, story cũng biến mất dù chưa đến 24 giờ (ảnh: FBNV)

Liên quan đến sự việc này, Tiểu Vy lên tiếng: "Vy có tham dự sự kiện ra mắt giải đua tại Malaysia với tư cách khách mời theo lời mời từ ban tổ chức. Sự kiện có sự tham gia của nhiều khách mời và đại diện đến từ các quốc gia khác nhau. Trong khuôn khổ chương trình, Vy có tham gia chụp hình lưu niệm tại khu vực chung của sự kiện. Tại thời điểm chụp hình, trong bối cảnh hoạt động chung của chương trình, Vy đã chưa rà soát đầy đủ các chi tiết xuất hiện trong khung hình cũng như nội dung trước khi đăng tải, dẫn đến sơ suất ngoài mong muốn và gây ra những hiểu lầm, phản hồi không tích cực từ khán giả.

Ngay khi nhận được các góp ý, Vy đã chủ động rà soát và gỡ bỏ các hình ảnh liên quan. Vy xin chân thành nhận lỗi về sự thiếu cẩn trọng này và xem đây là bài học để bản thân hoàn thiện hơn trong quá trình hoạt động. Vy xin làm rõ rằng bản thân không tham gia quảng bá, hợp tác hay liên quan đến bất kỳ hoạt động nào ngoài khuôn khổ sự kiện ra mắt giải đua lần này".

Hoa hậu Tiểu Vy đã lên tiếng xin lỗi sau ồn ào trên (Ảnh: FBNV)

Sĩ Thanh là gương mặt không xa lạ với khán giả showbiz Việt. Cô bắt đầu được biết đến từ những năm đầu thập niên 2010 với vai trò ca sĩ, sở hữu ngoại hình gợi cảm cùng phong cách hình ảnh táo bạo. Bên cạnh âm nhạc, Sĩ Thanh còn tham gia diễn xuất trong một số dự án phim điện ảnh, truyền hình và thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện giải trí.