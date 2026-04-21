Đường đua phim lễ 30/4 - 1/5 năm nay đang nóng dần lên với hàng loạt cái tên đáng chú ý, trong đó Heo 5 Móng được xem là một ẩn số thú vị của dòng phim kinh dị. Không chỉ gây tò mò bởi chất liệu dân gian mới lạ, bộ phim còn khiến khán giả háo hức với màn kết đôi của Ốc Thanh Vân và Trần Ngọc Vàng - cặp vợ chồng trên màn ảnh với khoảng cách tuổi tác chị - em đến 14 tuổi. Đáng nói, dù phim chưa ra rạp, một đoạn clip hậu trường “chửi chồng như hát hay” của Ốc Thanh Vân đã viral khắp mạng xã hội.

Ốc Thanh Vân kể về clip "chửi chồng"

Tại buổi Thank You Party của phim tối 20/4, nữ diễn viên có chia sẻ đầy hài hước về độ lan truyền của đoạn clip này: " Lẽ ra mấy bạn phải xuất hiện (trên MXH) nhiều hơn mà không hiểu sao toàn là Ốc không à. Mà con của Ốc không xem nhiều về kênh Việt Nam lắm mà sao con mình cũng biết rồi gửi cho mình clip đoạn mình chửi chồng, tự nhiên ngại quá đi".

Chia sẻ này nhanh chóng khiến khán giả bật cười, nhưng đồng thời cũng cho thấy mức độ viral không đùa được của đoạn clip. Được biết, Ốc Thanh Vân cùng ba con chỉ mới chính thức trở về Việt Nam sinh sống từ cuối năm 2024 sau hơn một năm định cư tại Úc. Việc các con cô - vốn ít tiếp cận nội dung mạng xã hội Việt - vẫn biết và gửi lại đoạn clip cho mẹ, càng chứng minh sức lan tỏa mạnh mẽ của phân cảnh này.

Trước đó, clip hậu trường của phim đã được hé lộ và nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán. Trong đó, Ốc Thanh Vân gây ấn tượng với màn xả cơn giận dài hơi, pha trộn nửa tiếng Tây nửa tiếng Việt, thể hiện sự phẫn uất của một người vợ phải đi làm xa suốt nhiều năm để kiếm tiền cho chồng sống phung phí, lười biếng và thích "phông bạt". Lối diễn tự nhiên, tiết tấu nhanh, cảm xúc dâng trào khiến phân cảnh này vừa chân thực vừa… giải trí, khiến người xem bất ngờ mà thích thú.

Về nội dung, Heo 5 Móng thuộc thể loại kinh dị tâm linh, khai thác chất liệu dân gian Nam Bộ xoay quanh truyền thuyết rùng rợn về loài heo năm móng. Phim theo chân một vlogger do Võ Tấn Phát thủ vai, trong hành trình khám phá những hiện tượng siêu nhiên nhưng lại vô tình bị cuốn vào chuỗi sự kiện kỳ bí, càng đào sâu càng đối mặt với những bí ẩn đáng sợ.

Bên cạnh tuyến chính, câu chuyện của cặp vợ chồng do Ốc Thanh Vân và Trần Ngọc Vàng thể hiện được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều điểm nhấn với có yếu tố đời thường cũng góp phần tăng chiều sâu cảm xúc cho bộ phim. Sự kết hợp giữa màu sắc tâm linh, truyền thuyết dân gian và những mâu thuẫn đời sống gần gũi hứa hẹn sẽ tạo nên một trải nghiệm vừa rùng rợn vừa dễ đồng cảm.

Ốc Thanh Vân và Trần Ngọc Vàng là cặp vợ chồng đáng mong chờ trong phim

Với độ viral ngay từ những đoạn clip đầu tiên, cùng dàn diễn viên có màu sắc riêng, Heo 5 Móng đang dần chứng minh sức hút của mình trước thềm ra rạp. Bộ phim sẽ chính thức khởi chiếu vào ngày 24/4 tới đây.

Clip: THITKHO Entertainment