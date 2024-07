Được biết đến là một người thân thiện và giản dị, Vương phi Kate lại một lần nữa chứng minh điều đó trong chuyến thăm Ba Lan vào năm 2017. Theo cuốn sách mới của tác giả Robert Jobson, "Catherine, the Princess of Wales: The biography", trong lúc tiếp xúc với người dân bên ngoài cung điện tổng thống ở Warsaw, Vương phi Kate đã nhận được “cơn mưa” lời khen từ người hâm mộ.

Sinh viên Magda Mordaka (21 tuổi) - một người hâm mộ hoàng gia, chia sẻ: "Chúng tôi là người hâm mộ hoàng gia Anh. Chúng tôi thậm chí còn có một nhóm trên Facebook để cùng nhau chia sẻ về Vương phi Kate. Chúng tôi yêu thích phong cách của cô ấy, cũng như cách cô ấy kết nối với mọi người. Chúng tôi đã rất mong chờ chuyến thăm này. Chúng tôi tò mò không biết cô ấy sẽ mặc gì, và liệu có đưa các con theo cùng hay không". Magda cho biết thêm: "Chúng tôi đã nói với cô ấy rằng cô ấy thật xinh đẹp và hoàn hảo, nhưng cô ấy nói rằng đó không phải là sự thật - tất cả là nhờ trang điểm mà thôi".

Trong cuốn sách của mình, tác giả Jobson cũng miêu tả về màn chào đón nồng nhiệt mà người dân Ba Lan dành cho Vương phi Kate và chồng - Thân William (lúc bấy giờ vẫn là Công tước và Nữ công tước xứ Cambridge), khi cả hai xuất hiện bên ngoài cung điện Ba Lan. Ngay khi cặp đôi xuất hiện, những người hâm mộ đã reo hò phấn khích, chen nhau tặng hoa cho Vương phi và tranh thủ chụp ảnh cùng hai vị khách quý. "Làm ơn hãy đến đây!", một người phụ nữ trẻ vừa nói vừa giơ cao tấm biển có dòng chữ tương tự. Trên một tấm biển khác là dòng chữ: "Chúng tôi yêu mến Kate và William".

Trước đó, khi rời khỏi cung điện sau bữa trưa với Tổng thống Andrzej Duda và phu nhân Agata, vợ chồng Công tước xứ Cambridge đã được chứng kiến sự cuồng nhiệt của người hâm mộ Ba Lan dành cho hoàng gia. Một nhóm trẻ em đã vẫy cờ chào đón nồng nhiệt và tặng Vương phi Kate một bó hoa tươi thắm. Tuy nhiên, chỉ khi bước ra bên ngoài cung điện, họ mới thực sự cảm nhận được sự cuồng nhiệt của người dân Warsaw với hơn một nghìn người đang chào đón.

Phản ứng khiêm tốn của Vương phi Kate trước những lời khen ngợi về ngoại hình một lần nữa cho thấy sự gần gũi, thân thiện và đáng mến của cô trong mắt công chúng.

