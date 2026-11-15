Phản ứng bất ngờ của con gái Gin Tuấn Kiệt khi nghe Puka cất tiếng hát

Mới đây, Gin Tuấn Kiệt đăng tải đoạn clip ghi lại hình ảnh con gái Anya chơi với mẹ Puka. Mới đầu, 2 mẹ con chơi cùng nhau khá vui vẻ.

Bé Anya đang tập nói được mẹ dạy tập đếm tuy nhiên cô bé thường đếm nhầm, đếm thiếu số khiến mẹ bật cười. Trong quá trình chơi đùa, bé Anya được mẹ dặn làm việc gì cũng cần tập trung, làm việc nào ra việc đó.

Bé Anya "kêu cứu", gọi "baba" khi nghe mẹ cất tiếng hát.

Tuy nhiên, khi mẹ Puka cầm được micro và hát bài "Đêm Trung thu" thì bé Anya tỏ ra hốt hoảng, cô bé vội vã gọi "ba ba" để cầu cứu khiến ai nấy đều bật cười.

"Sao con bé nó nhận thức được giọng ca vàng của mẹ vậy trời", một người dùng bình luận.

Gin Tuấn Kiệt hóm hỉnh chia sẻ: "Lên lớp cô giáo hỏi Anya:

- Nỗi sợ lớn nhất của con là gì ???

- Anya đáp: là mỗi khi mẹ alo alo".

Bé Anya - con gái đầu lòng của Puka và Gin Tuấn Kiệt - khiến nhiều người thích thú bởi những phản ứng hài hước, thẳng thắn mỗi khi nghe mẹ cất tiếng hát.

Thay vì hưởng ứng hay tỏ ra thích thú, cô bé thường có biểu cảm nhăn nhó, lắc đầu, thậm chí bịt tai hoặc khóc thét khi Puka hát ru hay lên những nốt cao.

Bé Anya thường nhăn nhó, bịt tai khi nghe mẹ Puka hát.

Không chỉ vậy, Anya còn chẳng ngại đưa ra những nhận xét chân thật về giọng hát của mẹ, bất chấp việc có thể khiến Puka "hờn dỗi". Đáng chú ý, khi mẹ giới thiệu mình làm nghề ca sĩ, nhóc tỳ còn có màn cười trừ đầy hài hước.

Trong khi đó, Anya lại tỏ ra vui vẻ, hợp tác hơn hẳn mỗi khi nghe bố Gin Tuấn Kiệt hát. Sự đối lập trong phản ứng của cô bé khiến dân mạng không nhịn được cười, nhiều người còn hài hước cho rằng Anya chính là "khán giả khó tính nhất" của mẹ Puka.

Những khoảnh khắc đáng yêu này cũng cho thấy cô bé ngày càng lém lỉnh, có cá tính riêng và rất biết cách khiến bố mẹ trở thành tâm điểm chú ý.

Puka từng đăng tải đoạn clip con gái nhận xét về giọng hát của mẹ.

"Anya, con thấy mẹ hát có hay không?", Puka hỏi.

"Không", con gái đáp.

"Con nói thật đi nếu không mẹ sẽ giận", Puka hỏi lại.

Tuy vậy, bé Anya vẫn kiên quyết nói "không" khi nói về giọng hát của mẹ. Những đoạn clip tương tác đáng yêu của Anya và bố mẹ thu hút sự chú ý từ dân mạng. Nhiều người gọi cô bé chính là idol nhí mới với loạt biểu cảm và phát ngôn đáng yêu hết nấc.

Gia đình hạnh phúc của Puka - Gin Tuấn Kiệt.

Puka và Gin Tuấn Kiệt chào đón con gái đầu lòng Anya vào đúng ngày Valentine 14/2/2025. Để có thể đón con yêu chào đời, nữ diễn viên đã trải qua hành trình vượt cạn không ít vất vả khi chuyển dạ suốt 24 tiếng.

Ban đầu, cô dự định sinh thường nhưng cuối cùng phải chuyển sang sinh mổ. Sau sinh, Puka dành nhiều thời gian chăm sóc sức khỏe, chú trọng chế độ dinh dưỡng theo hướng dẫn của bác sĩ và lựa chọn phục hồi vóc dáng một cách từ từ, không tạo áp lực phải ăn kiêng hay tập luyện khắc nghiệt.

Vợ chồng nữ diễn viên cũng khá cẩn trọng trong việc bảo vệ sự riêng tư của con, quyết định lưu trữ tế bào gốc từ cuống rốn và giữ kín hình ảnh Anya trong suốt năm đầu đời. Chỉ đến khi con gái tròn một tuổi, cặp đôi mới chính thức công khai diện mạo nhóc tỳ.

Hiện tại, Anya ngày càng lớn khôn, lém lỉnh và thường xuyên trở thành tâm điểm chú ý qua những khoảnh khắc tương tác hài hước cùng bố mẹ.