Phản pháo lại những lời chê bai già nua và rụng tóc, David Beckham lại xuất hiện với ngoại hình điển trai

Trên trang cá nhân mới đây, cựu danh thủ thế giới David Beckham có đăng tải đoạn video quay lại cảnh anh đi chạy bộ vào buổi sáng gần biệt thự ở Cotswolds.

Cựu cầu thủ 45 tuổi này chia sẻ: "Nice to get out for an early morning run before home schooling starts... Then for some Lemon drizzle cup cakes AGAIN. What can I say my kids love dads lemon drizzle" (tạm dịch: Thật vui khi ra ngoài chạy bộ vào buổi sáng sớm trước khi bắt đầu việc giáo dục tại nhà. Sau đó sẽ lại làm ít bánh chanh. Tôi có thể nói gì vì lũ trẻ thích bánh chanh mà bố chúng làm).

Có thể thấy trong clip David Beckham xuất hiện với mái tóc khá dày. Dường như tóc anh đã mọc lên nhiều, khác hẳn với hình ảnh như sắp bị hói trước đó. Theo đó, vài ngày trước cựu danh thủ thế giới đã bị "chộp" được khoảnh khắc lộ phần đầu với mái tóc thưa thớt trên đỉnh, cho thấy anh cũng bị mất tóc theo tuổi tác như nhiều người đàn ông khác. Bên cạnh đó, tóc của David Beckham đã lộ dấu hiệu bạc nhiều hơn.