20 năm chung sống David Beckham chưa một lần quên làm điều này trong ngày sinh nhật Victoria

Vào ngày 17/4 vừa qua, trên trang cá nhân, David Beckham đã đăng tải loạt ảnh của Victoria từ lúc trẻ chơ tới hiện tại kèm lời chúc mừng sinh nhật ngọt ngào dành cho bà xã.

Trên trang cá nhân, cựu danh thủ thế giới chia sẻ: "Happy birthday mama we love you so much and hope you have the most amazing day" (tạm dịch: Chúc mừng sinh nhật mama, cả nhà yêu em rất nhiều và hy vọng em sẽ có một ngày tuyệt vời nhất).

Hình ảnh thời trẻ của Victoria được David Beckham chia sẻ trên trang cá nhân.

Có thể thấy, dù đã có hơn 20 năm chung sống bên nhau cũng như sinh 4 người con nhưng tình cảm của vợ chồng David Beckham và Victoria vẫn chưa bao giờ nguội. Những hành động tình tứ của cựu danh thủ thế giới dành cho bà xã vẫn luôn khiến công chúng ghen tị và ngưỡng mộ.

Tháng 7/2019, vợ chồng David Beckham và Victoria kỷ niệm 20 năm ngày cưới bằng chuyến du lịch tại Pháp. Những giây phút lãng mạn, ngọt ngào tại cung điện Versailles đã được cựu danh thủ người Anh chia sẻ trên trang cá nhân.

David và Victoria Beckham bên nhau từ năm 1997 và làm đám cưới ngày 4/7/1999 tại Ireland. Cặp sao người Anh có bốn con - Brooklyn, Romeo, Cruz và Harper.