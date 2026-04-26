Phản hồi của vợ nghệ sĩ Công Lý trước thông tin đã ly hôn nhưng giấu

Mới đây, vợ NSND Công Lý bất ngờ đăng clip trên trang cá nhân chính chủ để đính chính về mối quan hệ hiện tại của 2 vợ chồng. Nguồn cơ xuất phát từ việc xuất hiện nhiều tin đồn cho rằng vợ chồng cô đã tan vỡ nhưng giấu thông tin. Ngọc Hà cho biết cô rất sốc khi người quen hỏi trực tiếp cô về việc này. Để tránh gây hoang mang, NSND Công Lý phải gấp rút lên tiếng làm rõ.

Theo đó vợ nghệ sĩ Công Lý nói: "5 bữa nửa tháng thì có người dí vào tai nhau nói vợ chồng tôi đã ly hôn nhưng tôi giấu không cho mọi người biết. Hôm nay có một em mà tôi quen nói với tôi rằng có một chị nói rằng vợ chồng Công Lý đã ly hôn nhưng giấu không cho mọi người biết. Thật sự tôi cũng không biết nói sao nữa, nghe những thông tin như vậy tôi chỉ biết cười thôi. Có thể lâu lắm mọi người không thấy tôi chia sẻ những hình ảnh 2 vợ chồng trên MXH là bởi vì tôi có nhiều việc phải bận tâm, phải lo cho công việc của mình".

Clip: Ngọc Hà lên tiếng đính chính chuyện ly hôn

Ngọc Hà cho biết cô vẫn đều đặn đưa nghệ sĩ Công Lý lên sân khấu kịch để thăm lại đồng nghiệp. Cả hai vẫn đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc, viên mãn chứ không căng thẳng như lời đồn. "Từ giờ tôi sẽ đăng đều đặn hơn nhé. Các bác yên tâm, nếu như chẳng may có ly hôn thì tôi sẽ thông báo còn hiện tại tôi rất hạnh phúc, bình yên, mọi người cứ tin vào những điều tích cực", Ngọc Hà nói.

Ngọc Hà cho biết cảm thấy bị sốc khi bị hỏi về chuyện ly hôn

Cuộc sống của nghệ sĩ Công Lý và Ngọc Hà

"Cô Đẩu" Công Lý từng là một trong những gương mặt biểu tượng của Táo Quân, với lối diễn duyên dáng, tung hứng nhịp nhàng cùng Xuân Bắc, Tự Long, Vân Dung… giúp chương trình trở thành hiện tượng giải trí đặc biệt mỗi mùa Tết. Sau biến cố sức khỏe nghiêm trọng vào năm 2021, nam nghệ sĩ phải tạm rời xa sân khấu để điều trị và hồi phục. Trong Táo quân 2023, nghệ sĩ Công Lý chỉ xuất hiện vài phút nhưng cũng khiến khán giả vô cùng xúc động.

Nghệ sĩ Công Lý bị đột quỵ tại nhà riêng vào tháng 7/2021, tuy nhiên thời điểm đó gia đình không chia sẻ thông tin này. Đến khi tình trạng nghệ sĩ Công Lý ổn định hơn thì Ngọc Hà mới công khai sự việc này. Con gái nghệ sĩ Công Lý từng kể rõ về ngày bố bị đột quỵ trong phim tài liệu do mình làm đạo diễn.

Thục Anh chia sẻ: "Hôm đó, bố rất vui, nên đi tắm để lên đài nhận kịch bản. Thì hôm đấy bố bị đột quỵ, vì cú ngã bố nằm viện suốt thời gian Covid -19, không ai vào thăm được cả, bố phải một mình. Với gia đình tôi, đó là bất hạnh, nhưng cũng chính biến cố đó khiến tôi nhận ra tôi yêu bố nhiều hơn tôi tưởng, tôi mới biết tôi cần bố nhiều ra sao, và tôi sợ mất bố đến nhường nào. Lúc được gặp bố, bố tôi đã không thể tự mình đứng dậy mà phải có người dìu. Bố bật khóc vì nhìn thấy tôi, nhận ra tôi nhưng không nhớ nỗi tên tôi".

Trong thời gian nghệ sĩ Công Lý gặp biến cố, Ngọc Hà luôn bên cạnh động viên và chăm sóc

Ngọc Hà cũng từng trải lòng về cuộc sống khó khăn sau biến cố: "Đến bây giờ, nhiều người hỏi mình có tiết kiệm được khoản nào không. Câu trả lời là không. Thậm chí, thời điểm này mình đang rơi vào con số âm. Mình từng là người có thu nhập tốt, nhưng năm nay thị trường và kinh tế thay đổi quá nhiều khiến mình gặp rất nhiều khó khăn. Thậm chí, hai tháng nay mình không có bất kỳ nguồn thu nhập nào. Anh Lý cũng đã thôi không còn đảm nhiệm chức vụ ở nhà hát. Mình thực sự lo lắng và cũng không biết Tết này rồi sẽ ra sao".

Ngọc Hà thường xuyên chia sẻ về cuộc sống của hai vợ chồng

Tầm vài tháng gần đây, vợ nghệ sĩ Công Lý chuyển sang làm tiếp thị liên kết. Bên cạnh nhiều người ủng hộ thì cô cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Không ít người bày tỏ quan điểm tiêu cực hoặc để lại những lời nhắn không mấy thiện cảm dưới các bài đăng của cô. Giữa lúc xuất hiện nhiều bàn tán, cô khẳng định bản thân kiếm tiền bằng chính công sức lao động và không cảm thấy có gì phải xấu hổ với công việc đang làm.

"Tôi kiếm tiền bằng chính mồ hôi và công sức của mình, có những giai đoạn làm việc đến mức lao lực. Tôi không lấy của ai, cũng không xin của ai bất cứ điều gì. Vì vậy, tôi luôn có thể ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào mọi người, bởi tôi biết mình không làm điều gì phải hổ thẹn hay khuất tất. Tôi kiếm tiền từ sự chăm chỉ, từ chất xám và thời gian của mình, tìm hiểu sản phẩm tốt, săn những deal có lợi để giới thiệu đến mọi người. Tôi luôn mong rằng chúng ta sẽ là những người tiêu dùng thông minh”, Ngọc Hà bức xúc đáp trả.