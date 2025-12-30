Phan Hiển khoe ảnh với con trai Kubi, tự nhận: "Nhìn không giống 2 cha con"

Trong làng thể thao khiêu vũ Việt Nam, hiếm có cặp cha con nào lại gây ấn tượng mạnh mẽ như Phan Hiển và bé Kubi (Nguyễn Minh Cường). Không chỉ sở hữu ngoại hình được ví như "bản sao" hoàn hảo của bố, Kubi còn đang viết tiếp bảng thành tích vàng, khẳng định vị thế của một tài năng thiên bẩm từ khi còn rất nhỏ.

Bé Kubi nhà Phan Hiển và Khánh Thi năm nay đã 11 tuổi nên ngày càng cao lớn và được dân tình khen giống cha. Như bức ảnh mới đây được kiện tướng khiêu vũ thể thao Phan Hiển đăng lên mạng xã hội, hai cha con nhìn cực giống nhau. Nhưng Phan Hiển hài hước chia sẻ: "Nhìn giống hai anh em hơn là hai cha con".

Phan Hiển và con trai khi chung khung hình mà cứ ngỡ hai anh em (Ảnh: FBNV)

Sinh ra trong cái nôi của hai kiện tướng dancesport hàng đầu Việt Nam là Phan Hiển và Khánh Thi, cậu bé dường như có sẵn "máu" nghệ thuật. Thay vì những món đồ chơi thông thường, Kubi bị thu hút bởi những đôi giày nhảy và những bước di chuyển điêu luyện của bố mẹ trên sàn tập.

Phan Hiển từng chia sẻ, con trai anh có khả năng cảm thụ âm nhạc đặc biệt và tư duy chuyển động rất nhạy bén. Những động tác khó, đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa cơ thể và nhịp điệu vốn là thử thách với nhiều vũ công nhí, lại được Kubi thực hiện một cách tự nhiên và đầy bản lĩnh.

Kubi sớm bộc lộ tài năng, gặt hái huy chương quốc tế cho thể thao Việt Nam (Ảnh: FBNV)

Những cột mốc vang danh quốc tế

Thành quả cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của hai cha con chính là những tấm huy chương danh giá trên đấu trường quốc tế. Liên tiếp trong các năm 2023 và 2024, cái tên Nguyễn Minh Cường đã được xướng lên ở vị trí cao nhất tại giải vô địch dancesport thế giới dành cho lứa tuổi thiếu nhi (Syllabus World Championship) tổ chức tại Ý. Việc giành ngôi vô địch thế giới ở độ tuổi tiểu học không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là tín hiệu đáng mừng cho tương lai của dancesport Việt Nam.

Dù sớm gặt hái thành công, nhưng theo định hướng của gia đình, Kubi vẫn ưu tiên việc học văn hóa tại trường. Với Phan Hiển, dancesport là môi trường để con rèn luyện bản lĩnh, sự tự tin và sức khỏe.

Kubi luôn có sự đồng hành của bố mẹ là kiện tướng khiêu vũ thể thao (Ảnh: FBNV)

Để có được một Kubi tỏa sáng như hiện tại, dấu ấn giáo dục của Phan Hiển là cực kỳ đậm nét. Khác với vẻ ngoài hiền lành, Phan Hiển là một người thầy vô cùng nghiêm khắc trên sàn tập. Anh không ngần ngại chỉ ra những lỗi sai nhỏ nhất để con hoàn thiện kỹ thuật. Tuy nhiên, rời khỏi phòng tập, Phan Hiển lại trở thành một người bạn lớn, luôn lắng nghe và thấu hiểu tâm lý của con.

Sự kết nối giữa Phan Hiển và Kubi không chỉ dừng lại ở danh hiệu. Khán giả thường xuyên bắt gặp những khoảnh khắc đời thường giản dị, nơi hai cha con cùng nhau tập luyện, cùng nhau vui đùa hay đơn giản là những màn "đọ huy chương" khiến cư dân mạng thích thú.