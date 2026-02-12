Nhiều người vẫn cho rằng lông mày chỉ là yếu tố thẩm mỹ, giúp khuôn mặt hài hòa hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia sức khỏe cho biết sự thay đổi bất thường của lông mày đôi khi có thể phản ánh những rối loạn bên trong cơ thể, thậm chí là dấu hiệu cảnh báo sớm của một số bệnh lý cần được chú ý.



Câu chuyện bắt đầu từ một thay đổi tưởng chừng vô hại

Theo trang Sohu, một người đàn ông họ Trương sau khi nghỉ hưu đã duy trì thói quen sinh hoạt điều độ, thường xuyên tập thể dục và tin rằng bản thân đang ở trạng thái sức khỏe tốt. Tuy nhiên, vợ ông gần đây nhận thấy phần đuôi lông mày của chồng ngày càng thưa, màu lông nhạt dần và không còn đậm, dày như trước.

Ban đầu, bác sĩ cho rằng đó chỉ là hiện tượng rụng tóc thông thường ở người cao tuổi, nhưng trong quá trình khám sức khỏe, ông đã xem xét kỹ hơn khuôn mặt của mình và lập tức đề nghị đến khoa ung bướu để kiểm tra thêm. Những bất thường ở lông mày đôi khi không phải là chuyện nhỏ; chúng có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm của một số loại khối u!

Ông Trương và gia đình hoàn toàn hoang mang, không ngờ rằng một cái lông mày nhỏ như vậy lại có thể che giấu một vấn đề lớn đến thế. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Vì sao lông mày có thể phản ánh sức khỏe?

Theo các bác sĩ, lông mày cũng giống tóc và móng tay, chịu ảnh hưởng trực tiếp từ tình trạng dinh dưỡng, nội tiết tố, tuần hoàn máu và hoạt động của các cơ quan trong cơ thể. Khi một hệ thống nào đó bị rối loạn, các biểu hiện bên ngoài như da, tóc và lông mày có thể thay đổi trước khi xuất hiện triệu chứng rõ ràng.

Đặc biệt, vùng đuôi lông mày được xem là khu vực nhạy cảm với các biến đổi nội tiết, nhất là những rối loạn liên quan đến tuyến giáp. Ngoài ra, tình trạng suy dinh dưỡng, thiếu vi chất hoặc một số bệnh mạn tính cũng có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của lông mày.

3 dấu hiệu bất thường ở lông mày cần chú ý

Các chuyên gia khuyến cáo nếu lông mày xuất hiện những thay đổi sau, người dân không nên chủ quan:

Lông mày rụng nhiều, đặc biệt ở phần đuôi

Nếu lông mày thưa dần trong thời gian ngắn mà không do tác động thẩm mỹ như tẩy, cạo hoặc xăm, đây có thể là dấu hiệu liên quan đến rối loạn nội tiết hoặc bệnh lý chuyển hóa.

Màu lông mày nhạt, mất độ bóng khỏe

Lông mày trở nên khô, nhợt màu đôi khi phản ánh tình trạng thiếu dinh dưỡng, suy giảm thể trạng hoặc ảnh hưởng từ các bệnh mạn tính kéo dài.

Lông mày mọc chậm hoặc ngừng phát triển

Chu kỳ phát triển của lông mày thường diễn ra liên tục. Khi tốc độ mọc chậm bất thường, đây có thể là dấu hiệu cơ thể đang gặp vấn đề về chuyển hóa hoặc nội tiết.

Không nên tự chẩn đoán bệnh qua lông mày

Các bác sĩ nhấn mạnh rằng thay đổi ở lông mày không phải là dấu hiệu đặc hiệu để khẳng định một bệnh lý cụ thể, càng không thể tự kết luận mắc bệnh nghiêm trọng. Tuy nhiên, đây có thể là tín hiệu sớm để mỗi người chủ động theo dõi sức khỏe và đi kiểm tra khi cần thiết.

Nếu tình trạng rụng lông mày đi kèm các biểu hiện như mệt mỏi kéo dài, thay đổi cân nặng bất thường, rối loạn giấc ngủ, tim đập nhanh hoặc rụng tóc nhiều, người dân nên đến cơ sở y tế để được thăm khám và làm xét nghiệm cần thiết.

Chủ động bảo vệ sức khỏe từ những thay đổi nhỏ

Chuyên gia khuyến nghị mỗi người nên duy trì thói quen quan sát cơ thể, bao gồm da, tóc, móng tay và lông mày. Bên cạnh đó, việc duy trì chế độ ăn đầy đủ dinh dưỡng, ngủ đủ giấc, hạn chế căng thẳng và khám sức khỏe định kỳ đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe.

Những thay đổi tưởng chừng nhỏ trên khuôn mặt đôi khi lại là "lời nhắc" thầm lặng từ cơ thể. Lắng nghe và kiểm tra kịp thời chính là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe lâu dài.