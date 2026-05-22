Cánh tay nhiều người ao ước của nữ minh tinh 76 tuổi

Ở tuổi 76, Meryl Streep vẫn khiến công chúng ngưỡng mộ khi duy trì được diện mạo rạng rỡ, thần thái tươi tắn cùng nguồn năng lượng đầy khỏe khoắn. Mới đây, ngôi sao The Devil Wears Prada tiếp tục gây chú ý khi xuất hiện với cánh tay săn chắc, lộ rõ cơ bắp dù đã bước sang độ tuổi mà nhiều người bắt đầu hạn chế vận động mạnh. Khoảnh khắc này nhanh chóng viral trên mạng xã hội, khiến không ít netizen bất ngờ trước thể trạng đáng nể của nữ minh tinh Hollywood.

Không theo đuổi hình ảnh “lão hóa ngược” bằng những can thiệp thẩm mỹ quá đà, nữ diễn viên vẫn giữ vẻ đẹp tự nhiên với làn da khỏe mạnh cùng phong thái thanh lịch đặc trưng. Vóc dáng gọn gàng và cánh tay đầy lực cũng phần nào cho thấy thói quen vận động đều đặn trong nhiều năm. Nhiều người nhận xét chính lối sống năng động, tinh thần tích cực và sự kỷ luật trong chăm sóc bản thân đã giúp minh tinh Hollywood giữ được khí chất cuốn hút suốt nhiều thập kỷ.

Cánh tay cơ bắp, săn chắc của Meryl Streep ở độ tuổi 76. (Ảnh:X)

Ở góc nghiêng, cánh tay của Meryl Streep lộ rõ những đường cơ săn chắc và khỏe khoắn hiếm thấy ở tuổi 76. Phần bắp tay thon gọn nhưng vẫn có độ nổi cơ rõ nét, tạo cảm giác đầy nội lực thay vì gầy gò, thiếu sức sống. Vẻ đẹp hình thể của Meryl Streep toát lên hình ảnh phụ nữ dẻo dai và khỏe mạnh rất tự nhiên.

Cộng đồng mạng dành lời khen cho cánh tay săn chắc cùng thán phục khả năng tập luyện của Meryl Streep.

Meryl Streep không theo đuổi những phương pháp giữ dáng cực đoan hay ép cân khắt khe như nhiều ngôi sao Hollywood khác. Suốt nhiều năm, nữ minh tinh ưu tiên duy trì lối sống điều độ, tập trung vào sức khỏe và sự dẻo dai thay vì chạy theo tiêu chuẩn hình thể quá mức. Theo nhiều chia sẻ trước đây, Meryl Streep yêu thích các hoạt động vận động nhẹ nhưng bền bỉ như đi bộ, bơi lội, yoga và tập cardio để duy trì thể lực. Chính việc duy trì thói quen vận động đều đặn trong thời gian dài đã giúp bà giữ được vóc dáng gọn gàng cùng nền tảng cơ bắp săn chắc dù đã bước sang tuổi ngoài 70.





Ngoài tập luyện, nữ diễn viên cũng chú trọng cân bằng tinh thần và nghỉ ngơi hợp lý. Bà không quá ám ảnh chuyện ăn kiêng mà ưu tiên chế độ ăn lành mạnh, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn và giữ nhịp sinh hoạt ổn định. Nhiều người cho rằng bí quyết lớn nhất giúp Meryl Streep trẻ lâu nằm ở nguồn năng lượng tích cực cùng tinh thần yêu vận động trong suốt hàng chục năm, giúp bà tạo nên vẻ khỏe khoắn, đầy sức sống.