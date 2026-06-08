Phần 1 chuyện cặp sao hạng A cả showbiz Việt ai cũng biết đã bí mật hẹn hò suốt 3 năm!

Chuyện yêu đương của sao Việt đó giờ lúc nào cũng là chuyên mục khiến bà con cô bác hóng còn chăm hơn xem phim giờ vàng. Có cặp yêu phát là công khai liền, phát "cẩu lương" khắp nơi, đi đâu cũng dính như sam. Nhưng cũng có những đôi kín tiếng tới mức yêu nhau vài năm trời, người ngoài nhìn vào vẫn tưởng... đồng nghiệp xã giao. Và nhân vật bà hàng xóm sắp kể hôm nay chính là trường hợp như thế.

Một chuyện tình bí mật kéo dài tận 3 năm, người trong cuộc giấu kỹ, bạn bè xung quanh kín như bưng, còn cư dân mạng thì hoàn toàn không hề hay biết. Nếu không có vài chi tiết vô tình lọt vào tầm ngắm của bà hàng xóm thì chắc đến giờ vẫn chẳng ai nghĩ hai người này lại là một đôi. Nhân vật trong câu chuyện hôm nay tạm gọi là cô N và anh M - nhân vật đã được đổi tên.

Trước hết nói về cô N. Đây là một mỹ nhân hoạt động trong showbiz đã nhiều năm, thuộc dạng nhắc mặt là ai cũng nhận ra. Xuất thân người mẫu, từng gắn liền với một ông bầu đình đám nhưng cũng không ít thị phi, sau đó cô chuyển hướng sang diễn xuất và xây dựng hình ảnh mới. Ngày xưa, mỗi lần nhắc đến cô N là người ta nghĩ ngay đến một biểu tượng gợi cảm. Nóng bỏng, quyến rũ, vóc dáng thuộc hàng "đỉnh của chóp", thậm chí từng được ví với những chân dài quốc tế.

Nhưng đời nghệ sĩ vốn chẳng bao giờ bằng phẳng. Vài năm trước, cô N vướng vào một biến cố khiến cả Vbiz xôn xao. Khoảnh khắc trên đường phố năm đó từng phủ sóng khắp mạng xã hội. Sau cú ngã ấy, cô thay đổi thấy rõ. Ít phát ngôn hơn, nhẹ nhàng hơn, điềm tĩnh hơn và cũng không còn xuất hiện với hình ảnh nổi loạn như trước. Cô quay trở lại với phim ảnh, chăm chỉ làm nghề và phần nào lấy lại được thiện cảm từ khán giả. Tuy nhiên, bộ phim gần nhất lại không đạt hiệu ứng như mong đợi, thậm chí còn bị chê khá nhiều về nội dung lẫn doanh thu.

Ngày trước, cô N thường xuyên được nhắc tên bên cạnh những đại gia giàu có. Mỗi lần công khai tình cảm là mỗi lần trở thành tâm điểm chú ý bởi khoảng cách tuổi tác hay độ chịu chi của đối phương. Thế nhưng khoảng vài năm trở lại đây, cô gần như khóa chặt chuyện riêng tư. Thậm chí trên truyền thông, công chúng còn liên tục ghép đôi cô với một nam diễn viên nổi tiếng, giàu có và được xem là đại gia ngầm của Vbiz. Hai người đẹp đôi đến mức ai cũng nghĩ đó mới là "thuyền thật".

Ảnh minh hoạ được tạo bởi AI

Nhưng theo nguồn tin của bà hàng xóm thì... không phải. Người đàn ông đã đồng hành cùng cô N suốt thời gian qua cũng là diễn viên, nhưng hoàn toàn không phải cái tên mà công chúng vẫn nghĩ. Đó là anh M.

Nếu cô N nổi tiếng bởi nhan sắc và những ồn ào năm nào thì anh M lại được yêu mến nhờ tài năng và sự duyên dáng. Anh là gương mặt quen thuộc của màn ảnh rộng, liên tục góp mặt trong các dự án điện ảnh doanh thu trăm tỷ. Không chỉ đóng phim, anh còn tham gia nhiều chương trình thực tế và ghi dấu ấn bởi tính cách hài hước, vô tư. Anh M từng có một mối tình công khai với đàn chị nổi tiếng trong showbiz. Chuyện tình ấy từng nhận được rất nhiều sự ủng hộ nhưng cuối cùng vẫn khép lại trong tiếc nuối. Kể từ đó, anh gần như không còn chia sẻ gì về chuyện tình cảm.

Và cũng từ đó, ít ai biết rằng anh đã âm thầm bước vào một mối quan hệ khác. Theo những gì bà hàng xóm nghe ngóng được, cô N và anh M đã bí mật hẹn hò suốt khoảng 3 năm. Mối quan hệ này kín đến mức người ngoài không hề hay biết, còn bạn bè hay đồng nghiệp thân thiết cũng gần như giữ im lặng tuyệt đối. Cơ duyên đưa họ đến với nhau bắt đầu từ một dự án phim ảnh. Từ đồng nghiệp thành bạn bè, rồi từ bạn bè trở thành người đặc biệt trong cuộc sống của nhau lúc nào chẳng ai hay.

Thực ra nếu để ý kỹ, dấu hiệu cũng không phải là không có. Những năm qua, anh M và cô N thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện. Mỗi lần đứng chung khung hình đều tạo cảm giác rất đẹp đôi. Nhưng oái oăm ở chỗ, chẳng ai nghĩ họ là một cặp. Một người từng trải qua đủ loại thị phi, mạnh mẽ, cá tính và luôn thu hút sự chú ý. Một người lại hài hước, vô tư, sống khá đơn giản và kín tiếng. Nhìn kiểu gì cũng thấy trái dấu. Ấy vậy mà họ lại ở cạnh nhau suốt một quãng thời gian dài. Những người xung quanh còn kể rằng trong nhiều cột mốc quan trọng của cô N đều có sự xuất hiện của anh M. Và ngược lại, những dịp đặc biệt của anh M cũng luôn có bóng dáng cô N đâu đó phía sau.

Một chuyện tình kín tiếng, âm thầm và tưởng như rất bình yên. Nhưng tình yêu nào cũng có thử thách...

(Còn tiếp)

Ảnh: FBNV