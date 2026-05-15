Sau những ồn ào trong quá khứ, Phạm Thoại dần quay trở lại hoạt động trên mạng xã hội với tần suất đều đặn hơn từ đầu năm 2026. Ngoài livestream bán hàng và quảng cáo sản phẩm, TikToker này tiếp tục cosplay nhiều nhân vật nổi tiếng, đặc biệt là các nghệ sĩ Hàn Quốc.

Mới đây, Phạm Thoại đăng tải đoạn clip nhập vai 3 sao Hàn nổi tiếng gồm Kim Ji Won, Jang Wonyoung và Byeon Woo Seok tại sự kiện của BVLGARI. Phần chú thích đi kèm ghi: “Leaked moments of Kim Ji Won and Jang Wonyoung at last night’s Bulgari event” (tạm dịch: “Khoảnh khắc bị rò rỉ của Kim Ji Won và Jang Wonyoung tại sự kiện Bulgari tối qua”), tuy nhiên lại viết sai tên thương hiệu BVLGARI.

Video của Phạm Thoại tính đến sáng ngày 15/5 đã có gần 600 nghìn lượt xem (Nguồn: @norinpham_m4)

Trong đoạn video, Phạm Thoại một mình diễn cả 3 vai với biểu cảm và tình huống mang màu sắc drama hóa, parody. Điều khiến cư dân mạng phản ứng mạnh nằm ở cách nội dung xây dựng hình ảnh Kim Ji Won và Jang Wonyoung như đang hạnh họe, lườm nguýt, tranh vị trí center và huých vai nhau ngay trên thảm đỏ.

Trong khi đó, ở những hình ảnh và clip gốc từ sự kiện, Kim Ji Won và Jang Wonyoung chỉ xuất hiện chung khung hình một cách bình thường, không có hành động căng thẳng, xấu tính như video của Phạm Thoại thể hiện. Phạm Thoại cũng không có bất cứ hashtag hay chú thích nào như “POV”, #jf4,... để cảnh báo đây là video giả lập, parody mà chỉ ghi #funny, còn lại ai muốn hiểu gì thì hiểu.

Hình ảnh Kim Ji Won và Jang Wonyoung đều bị bóp méo qua video của Phạm Thoại (Nguồn: @norinpham_m4)

Tình huống thực tế tại sự kiện (Nguồn: @yo____ny_)

Dưới phần bình luận, nhiều người cho rằng content này là kém duyên, đi quá giới hạn của parody thông thường vì dễ khiến người xem hiểu sai về nghệ sĩ. Không ít ý kiến nhận xét việc cố tình thêm thắt drama, bóp méo tình huống thực tế để tạo tranh cãi là cách câu tương tác khó chấp nhận.

Bên cạnh đó, những nhân vật bị đưa vào nội dung của Phạm Thoại đều là người nổi tiếng có lượng fan lớn. Dù chính chủ không biết mình bị cosplay nhưng fan thì có và có thể cảm thấy không vui, cảm giác idol bị bôi nhọ. Vì vậy nhiều người còn tuyên bố sẽ chặn Phạm Thoại từ sau video này.

Thực tế, parody là thể loại nhái các nội dung sẵn có dưới hình thức có phần châm biếm, giễu nhại hài hước. Không chỉ dừng lại ở việc parody một tác phẩm điện ảnh, MV ca nhạc, hình thức này còn có thể sáng tạo nhiều hơn ở việc thay đổi lời bài hát, bắt chước phong cách của một ai đó hay các show truyền hình nổi tiếng. Vì vậy parody có thể hài hước, châm biếm nhưng không đồng nghĩa với việc truyền đi thông điệp, hình ảnh sai lệch về người nổi tiếng có trong nội dung đó như cách làm của Phạm Thoại.

Chưa hết, điều khiến nhiều người ngán ngẩm là đây không phải lần đầu Phạm Thoại vướng tranh cãi vì cách làm content lố và tạo drama.

Sau nhiều ồn ào, vào tháng 7/2025, Phạm Thoại từng hứa hẹn sẽ thay đổi: “Những sự việc đã diễn ra giúp Thoại có thêm bài học cho con đường sau này của mình. Thoại sẽ thay đổi, lắng nghe mọi người nhiều hơn để tốt hơn trong tương lai. Từ hôm nay, Thoại xin phép khép lại những ồn ào đã qua để trở về cuộc sống và công việc thường ngày, với một tâm thế trưởng thành hơn” .

Từ đó trở đi Phạm Thoại từng có giai đoạn chuyển sang xây dựng hình ảnh nhẹ nhàng hơn với các nội dung bán hàng và đời thường. Nhưng từ đầu tháng 5/2026, Phạm Thoại quay trở lại với việc cosplay các nghệ sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước. Ngoài Kim Ji Won, Jang Wonyoung và Byeon Woo Seok còn có Hoa hậu Hương Giang, Jisoo và Lisa (BLACKPINK),...

Phạm Thoại cosplay Lisa (BLACKPINK), giả lập tình huống Lisa đi shopping sau Met Gala 2026 (Nguồn: @norinpham_m4)

Việc quay trở lại với kiểu content cường điệu hóa tình huống, khai thác yếu tố công kích và tranh cãi để thu hút tương tác này nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều cư dân mạng cho rằng nam TikToker dường như chưa thật sự rút kinh nghiệm sau các lùm xùm trước đó, thậm chí tiếp tục đẩy mọi thứ đi xa hơn chỉ để đổi lấy độ viral.

“Lại chứng nào tật nấy - tưởng Phạm Thoại đã thay đổi? Lại bắt đầu lại rồi đấy hả?”, “Sao bảo không làm những trò lố nữa? Nghe chừng khó”, “Được lúc đầu thôi, bây giờ quay lại như cũ rồi”, “Vừa nghiêm túc được mấy bữa đã lại ố dề rồi”, “Tưởng đâu thay đổi, nhưng rồi đâu lại vào đấy thôi”, “Bạn hứa thay đổi tốt hơn mà? Bạn bảo không như trước mà Thoại? Đang tốt lên, mọi người quý lại thì lại như vậy nữa”,... là một số bình luận ngán ngẩm từ cư dân mạng.