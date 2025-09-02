Mới đây, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh đã đăng tải một bức tâm thư dài trên trang cá nhân, chính thức lên tiếng khi hai con gái bất ngờ trở thành tâm điểm soi mói sau một lần xuất hiện trước ống kính máy quay.

Cụ thể, trong dịp đi diễn, nữ ca sĩ dẫn các con đi theo để ghi lại những kỷ niệm đẹp bên mẹ. Tuy nhiên, hình ảnh hai con gái của cô vô tình lọt vào ống kính đã bị một bộ phận người dùng mạng cắt ghép, bình luận ác ý, thậm chí đưa ra những nhận xét tiêu cực, gây ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý các bé. Vụ việc gây bức xúc khiến Phạm Quỳnh Anh không thể im lặng.

Phạm Quỳnh Anh bức xúc, viết tâm thư dài bảo vệ con gái khỏi mạng xã hội

Trong tâm thư, Phạm Quỳnh Anh nhấn mạnh con gái T.L mới chỉ 13 tuổi, đang ở giai đoạn phát triển tâm sinh lý rất nhạy cảm. Việc bất ngờ bị quay phim, chụp hình mà không có sự đồng ý, kèm theo những lời đồn đoán vô căn cứ trên mạng xã hội đã khiến con bối rối và chịu nhiều áp lực. Nữ ca sĩ cho biết con gái vốn là một cô bé khá khép kín, càng dễ bị tổn thương trước những soi mói. Về câu chuyện của bé T.A, Phạm Quỳnh Anh càng phẫn nộ khi có nhiều người khẳng định con gái mình có tật ở mắt. Nữ ca sĩ bày tỏ vô cùng đau lòng khi các con phải nhận về những bình luận độc hại.

"T.L mới chỉ 13 tuổi đang ở độ tuổi phát triển, tâm lý rất nhạy cảm. Các con không quen với việc có đến 5 - 6 chiếc máy quay cùng lúc đang chĩa thẳng vào và các cô chú còn bất chợt phỏng vấn con khi chưa hề xin phép hay thông qua mẹ khiến con có phần bối rối nhưng vẫn cố gắng trả lời bình thường để không ảnh hưởng đến mẹ.

T.A chỉ có một tật nhỏ về chớp mắt , chứ không phải như những lời đồn đoán vô căn cứ trên mạng. Con cũng khá bối rối khi thấy quá nhiều máy quay nên con tới ôm mẹ khi mẹ vừa xuống sân khấu, vì A. là một cô bé khá khép kín.

Quỳnh Anh tin rằng tất cả những người mẹ khác cũng sẽ đồng cảm rằng dù con có xấu đẹp thế nào thì vẫn là máu thịt, là phần thiêng liêng đáng tự hào nhất trong cuộc đời của mỗi người mẹ. Quỳnh Anh thấy nhói lòng khi các con vô tình trở thành nạn nhân của những bình luận độc hại khi còn quá nhỏ và không làm sai điều gì vì thiết nghĩ, trẻ em được quyền nhận được sự tôn trọng riêng tư khi chưa được gia đình cho phép".

Phạm Quỳnh Anh phẫn nộ khi có nhiều bên cắt ghép, đưa tin ác ý về các con của mình

Nữ ca sĩ cũng gửi lời xin lỗi nếu sự việc lần này vô tình làm ảnh hưởng đến quý vị khán giả, đồng thời cho biết bản thân sẽ có những hành động quyết liệt để bảo vệ gia đình, không khoan nhượng với những thông tin sai lệch.

Tâm thư của Phạm Quỳnh Anh ngay lập tức nhận được nhiều sự đồng cảm và chia sẻ từ phía khán giả. Đa số ý kiến đều cho rằng trẻ em cần được bảo vệ, đặc biệt là khi các em chưa đủ trưởng thành để đối mặt với dư luận.

Phạm Quỳnh Anh sinh năm 1984, từng là thành viên nhóm nhạc Sắc Màu và H.A.T. Trong sự nghiệp solo, cô được biết đến với nhiều ca khúc như: Bụi bay vào mắt, Tình yêu cao thượng, Tất cả sẽ thay em...

Năm 2018, Phạm Quỳnh Anh ly hôn ông bầu Quang Huy sau khi đã có 2 con chung. Tháng 7/2022, cô và chồng mới hạnh phúc chào đón con thứ 3. Được biết, ông xã của Phạm Quỳnh Anh là một doanh nhân kém tuổi cô. Hiện tại, Phạm Quỳnh Anh vẫn thường xuyên ra sản phẩm âm nhạc và đi hát với vai trò ca sĩ solo.