Ngày 10/2, tờ Sinchew đưa tin Phạm Băng Băng đang trải qua tình cảnh vô cùng đáng buồn. Cô vừa đón nhận thất bại ê chề ngay đầu năm 2026. Tác phẩm Địa Mẫu mà Phạm Băng Băng đóng chính đang có doanh thu phòng vé vô cùng bết bát sau khi công chiếu ở rạp. Sau 6 ngày phát hành, tác phẩm này chỉ mới thu về 160.000 HKD (529 triệu đồng). Theo truyền thông Hong Kong (Trung Quốc), khán giả không mặn mà mua vé xem phim của Phạm Băng Băng. Địa Mẫu và nữ diễn viên này cũng bị hạn chế quảng bá công khai ở thị trường giải trí xứ Hương Cảng vì "lệnh phong sát ngầm". Phạm Băng Băng có quay video kêu gọi khán giả ủng hộ mình đăng lên MXH, nhưng bị công chúng ngó lơ.

Theo nguồn tin trong giới, Phạm Băng Băng đang bị "siết" hoạt động ở thị trường Hong Kong (Trung Quốc) và Trung Quốc đại lục. Sau ồn ào tại giải thưởng Kim Mã, cơ quan quản lý văn hóa được cho là đã "phong sát" minh tinh này lần 2, triệt mọi đường sống, không để Phạm Băng Băng có cơ hội tái xuất Cbiz. Do đó, bộ phim Địa Mẫu của Phạm Băng Băng đã bị loại khỏi đề cử lễ trao giải Kim Tượng 2026, không rõ nguyên nhân. Trước đó, Địa Mẫu được xếp vào nhóm tác phẩm có thể thâu tóm nhiều giải thưởng quan trọng tại Kim Tượng. Không chỉ vậy, năm 2026 đã bước sang tháng thứ 2, Phạm Băng Băng vẫn ế show, chưa có bất kỳ hoạt động nghệ thuật nào tiêu biểu ở quê nhà lẫn thị trường quốc tế. Sự nghiệp ảm đạm của minh tinh Hoàn Châu Cách Cách gây bàn tán.



Phim của Phạm Băng Băng không được khán giả ngó ngàng, nhận thất bại lớn về doanh thu phòng vé. Từ đầu năm đến nay, cô cũng chưa có bất kỳ hoạt động nghệ thuật nào nổi bật, vắng show. Ảnh: Sina.

Trước đó, vào đầu tháng 11/2025, Phạm Băng Băng khiến giới giải trí châu Á dậy sóng khi bất ngờ được xướng tên ở ngôi vị Ảnh hậu (Nữ diễn viên chính xuất sắc) tại lễ trao giải Kim Mã lần thứ 62, nhờ bộ phim Địa Mẫu. Chiến thắng của nữ diễn viên được đánh giá xứng đáng, không có gì bàn cãi khi cô đã có màn thể hiện tốt trong tác phẩm.

Người hâm mộ kỳ vọng việc được vinh danh ở Kim Mã sẽ giúp Phạm Băng Băng "quốc mẫu hồi cung", thay đổi tình thế và thoát khỏi cảnh bị cấm sóng ở Trung Quốc. Tuy nhiên, việc ăn mừng rầm rộ trên MXH đã khiến người đẹp này gặp rắc rối. Giới chức Trung Quốc lập tức tuýt còi, cảnh cáo nữ diễn viên bằng việc gỡ tên cô khỏi phần giới thiệu của 2 tác phẩm Tôi Không Phải Phan Kim Liên và Trung Quan Thôn Phong Vân.

Chiến thắng tại Kim Mã khiến Phạm Băng Băng gặp rắc rối. Ảnh: Weibo.

Đến ngày 24/11/2025, super topic (kênh dành riêng cho fan thảo luận) của Phạm Băng Băng trên MXH Weibo cũng đột ngột bị khóa. Theo tờ QQ, động thái "xóa sổ" hàng loạt của nữ diễn viên được cho là có liên quan đến tính nhạy cảm xoay quanh lễ trao giải Kim Mã. Cụ thể, từ năm 2019, Cục điện ảnh Trung Quốc đã cấm các bộ phim và diễn viên của nước này sang dự giải Kim Mã - 1 trong những giải thưởng điện ảnh uy tín, được ví như Oscar của showbiz Hoa ngữ. Chưa kể, Phạm Băng Băng còn thuộc diện bị phong sát vĩnh viễn vì dính bê bối trốn thuế vi phạm pháp luật ở Trung Quốc.

Phạm Băng Băng bị cơ quan quản lý văn hóa cảnh cáo sau màn ăn mừng rầm rộ khi đoạt giải Ảnh hậu Kim Mã vào cuối năm 2025. Ảnh: Sina.

Tháng 10/2018, Phạm Băng Băng bị tố cáo sử dụng hợp đồng "âm dương" để trốn thuế. Hợp đồng "âm dương" là hình thức lách luật phổ biến trong ngành giải trí Trung Quốc, trong đó một hợp đồng công khai với mức thù lao thấp được báo cáo với cơ quan thuế, còn hợp đồng còn lại có mức thỏa thuận cát-xê cao hơn được giữ bí mật.

Sau đó, Phạm Băng Băng biến mất không rõ lý do hơn 3 tháng. Đến tháng 10/2018, Phạm Băng Băng bị kết luận trốn thuế, phải nộp phạt số tiền lên đến 884 triệu NDT (khoảng 3.100 tỷ đồng). Scandal của Phạm Băng Băng được xem là vụ bê bối gian lận thuế quan bằng hợp đồng âm dương lớn nhất lịch sử showbiz Hoa ngữ. Ngoài phạt tiền, Phạm Băng Băng còn bị cấm sóng 3 năm.

Hậu bê bối trốn thuế, Phạm Băng Băng trượt dốc cả về danh tiếng lẫn địa vị. Năm 2021, "nữ hoàng thảm đỏ" hết thời hạn cấm sóng 3 năm. Tuy nhiên, 1 bước ngoặt lớn đã xảy ra khi cơ quản quản lý văn hóa tiến hành siết chặt hoạt động của giới nghệ sĩ Cbiz và lập ra 1 danh sách đen người nổi tiếng dính bê bối nghiêm trọng về đạo đức và pháp luật để tiến hành phong sát. Động thái của các cấp quản lý văn hóa chính thức triệt đường quay lại đỉnh cao của Phạm Băng Băng. Cô nằm trong nhóm ngôi sao bị "phong sát mềm", không được đóng phim hay tham gia những sự kiện giải trí hàng đầu ở Trung Quốc.

Trong bối cảnh danh tiếng có thể lao dốc chạm đáy nếu liên tục xuất hiện ở các sự kiện bình dân trong nước, Phạm Băng Băng tìm cách ra nước ngoài hoạt động, đồng thời kinh doanh mỹ phẩm để kiếm thêm thu nhập.

Phạm Băng Băng "rớt đài" vì trốn thuế, phải nộp phạt 3.100 tỷ đồng. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sinchew, Sohu