Phải xem phim Hàn siêu hay rating tăng như gió cuốn: Netflix hot mà chiếu đài cũng hot, nam nữ chính không chê được gì

Thời điểm hiện tại, Four Hands, Two Sonatas đang là một trong những bộ phim đáng xem nhất trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc. Không tạo ra cơn sốt quá lớn ngay từ những tập đầu tiên, tác phẩm lại cho thấy sức hút ngày càng tăng khi rating tăng trưởng mạnh và thành tích trên nền tảng Netflix cũng rất khả quan.

Four Hands, Two Sonatas đang là một trong những phim Hàn đáng xem nhất hiện tại.

Four Hands, Two Sonatas khởi đầu với rating 3.391%. Tuy nhiên đến tập mới nhất, con số này đã vươn lên 7.318%, tương đương mức tăng gần 116% so với tập mở màn. Với thành tích này, bộ phim hiện dẫn đầu rating cả nước trong khung giờ phát sóng, cho thấy lượng khán giả theo dõi ngày càng được mở rộng.

Sức hút của Four Hands, Two Sonatas không chỉ giới hạn tại Hàn Quốc. Trên Netflix, phim hiện đứng thứ 8 trong bảng xếp hạng 10 TV Shows được xem nhiều nhất toàn cầu. Đáng chú ý, đây là đại diện Hàn Quốc duy nhất còn góp mặt trong top 10 và là phim châu Á thứ hai xuất hiện trong bảng xếp hạng, bên cạnh Frauda ở vị trí thứ 5.

Tại quê nhà Hàn Quốc, Four Hands, Two Sonatas đang giữ vị trí top 1 Netflix. Trong khi đó, ở thị trường Việt Nam, bộ phim cũng nhận được sự quan tâm lớn khi đứng thứ 2. Trên trang MyDramaList, tác phẩm hiện được khán giả chấm 8.5/10 điểm.

Four Hands, Two Sonatas xoay quanh những người trẻ trưởng thành trong môi trường nghệ thuật đầy cạnh tranh. Kang Pi O là thiên tài piano luôn đứng đầu cả về thành tích học tập lẫn năng lực biểu diễn, được kỳ vọng trở thành một tên tuổi lớn của âm nhạc cổ điển. Thế nhưng, cuộc sống tưởng như đã được định sẵn của anh bắt đầu thay đổi khi Choi Jeong Yo xuất hiện.

Choi Jeong Yo sở hữu tài năng piano thiên bẩm nhưng từng từ bỏ âm nhạc vì tuổi thơ khó khăn. Sau khi nhập học tại trường Trung học Nghệ thuật Hàn Quốc, anh gặp Kang Pi O, người từng vô tình giúp mình tìm lại niềm đam mê với piano. Từ vị thế của những đối thủ, cả hai dần xây dựng một tình bạn đặc biệt.

Mảnh ghép còn lại là Hong Jae In, cô gái theo học chuyên ngành viola và sở hữu thính giác nhạy bén. Là bạn thân của Kang Pi O từ nhỏ, Hong Jae In đã dành tình cảm đơn phương cho anh suốt nhiều năm. Cô đồng thời trở thành người bạn thân thiết với Choi Jeong Yo.

Trong những diễn biến mới nhất, Kang Pi O đã tìm thấy người bạn thân thiết Choi Jeong Yo.

Trong những diễn biến mới nhất, Kang Pi O cuối cùng đã tìm thấy Choi Jeong Yo sau khoảng thời gian xa cách. Chuyện tình cảm của Hong Jae In cũng có bước tiến quan trọng khi cô và Kang Pi O trao nhau nụ hôn đầu tiên. Tuy nhiên, dường như Kang Pi O vẫn chưa thực sự mở lòng với cô. Khi mà Four Hands, Two Sonatas mới chỉ đi qua khoảng nửa chặng đường, tình bạn, tình yêu và con đường của ba nhân vật hứa hẹn vẫn còn nhiều thử thách phía trước.