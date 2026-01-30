Talkshow "Ba mặt Nhiều lời" có gì: Chuyện chi tiêu của người trẻ, lời thú thật từ chuyên gia và loạt bí kíp "dễ vậy mà lâu nay không biết"

Ngày 23/1 vừa qua, Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh (HUTECH) đã chứng kiến một "sự bùng nổ". Không phải không khí rộn ràng của những ngày cận Tết, "điểm nhấn" tạo nên cảm giác sôi động, thu hút 500 bạn sinh viên chính là talkshow WeMeet - Ba mặt Nhiều "lời" được tổ chức bởi WeChoice Awards.

Buổi gặp gỡ mở màn với tiểu phẩm "diễn mà như thật" của cặp đôi KOLs "Chồng Bibot - Vợ gia trưởng". Từ những lần chốt đơn vô tội vạ xong bị vợ cằn nhằn, đến câu hỏi muôn thuở "Tiền đi đâu mất rồi?", hay "Sao không chịu tiết kiệm vậy?", Giỏi Lee và Ngọc Minh khiến nhiều người gật gù vì đồng cảm, vì thấy chính mình trong những rắc rối tài chính muôn thuở không của riêng ai.

Băn khoăn "làm sao vừa tích lũy, vừa tận hưởng cuộc sống?" bật ra như một điều tất yếu. Đây cũng chính là tinh thần của talkshow WeMeet - Ba mặt Nhiều "lời".

Giỏi Lee và Ngọc Minh khuấy động không khí bằng tiểu phẩm mà ai cũng thấy mình trong đó

Với sự chia sẻ của 2 chuyên gia đầu ngành: Ông Trương Quang Đạt - Chuyên gia tài chính tới từ Bảo Tín Mạnh Hải, Bà Khổng Thanh Hòa - Giám đốc Khách hàng Cao cấp, kiêm Phó Giám đốc Chi nhánh TP.HCM của DNSE; cùng cặp đôi khách mời là đại diện cho lối sống của thế hệ trẻ, và sự dẫn dắt duyên dáng của MC Kim Tuyến, hành trình đi tìm đáp án cho câu hỏi "làm sao tích lũy mà không cần hy sinh?", chưa bao giờ thú vị, gần gũi đến thế.

Ông Trương Quang Đạt và Bà Khổng Thanh Hòa

Chuyên gia cũng từng là những người trẻ loay hoay với câu chuyện tiết kiệm - tích lũy

Talkshow WeMeet - Ba mặt Nhiều lời bắt đầu với những lời tâm sự, hàn huyên nhớ về chính mình thời còn là sinh viên của 2 vị chuyên gia. Hiện tại, Ông Trương Quang Đạt và Bà Khổng Thanh Hòa đều là những chuyên gia có tiếng trong ngành, với bề dày kinh nghiệm và kiến thức Tài chính - Đầu tư.

Nhưng trước đây, họ cũng từng là những người trẻ loay hoay với câu chuyện tiết kiệm, tích lũy, hệt như các bạn sinh viên trong khán phòng hôm đó.

Khi được hỏi "Hành trình tiết kiệm, tích lũy của anh/chị đã bắt đầu từ bao giờ và như thế nào?", Bà Khổng Thanh Hòa bày tỏ: "Nhớ lại hành trình tiết kiệm của mình, chị xin dành lời cảm ơn và biết ơn tới các thầy cô giáo của Trường Đại học Kinh tế - nơi chị đã theo học. Cũng giống như các bạn có mặt tại đây ngày hôm nay, các bạn được nhà trường tạo cơ hội để trò chuyện, học hỏi về kiến thức tài chính, thì trước đây chị cũng như vậy. Từ năm bắt đầu học chuyên ngành, chị vẫn nhớ các thầy luôn hỏi 5 năm, 10 năm tới các em muốn trở thành người như thế nào, muốn đạt được điều gì và bây giờ các em đã làm gì để từng bước đạt được điều đó. Chính câu hỏi được lặp đi lặp lại hàng ngày, hàng năm như vậy đã giúp chị có động lực suy nghĩ về việc tiết kiệm, tích lũy. Đó là hành trình của chị" .

Từ thời còn là sinh viên, nhờ sự định hướng của thầy cô, bà Khổng Thanh Hòa đã suy nghĩ về mục tiêu tiết kiệm, tích lũy

Còn với Ông Trương Quang Đạt, câu hỏi này lại khiến ông có phần khá bối rối, bởi với trải nghiệm của mình, ông cho rằng hành trình tiết kiệm khó mà "chỉ đích danh" được thời điểm bắt đầu. Đó có thể là những lần được cho tiền tiêu vặt, tiền ăn sáng nhưng giấu bố mẹ "nhịn ăn" để dành mua thứ mình thích, vậy cũng đã là tiết kiệm.

Sau đó, ông kể lại một trải nghiệm "vui" nhưng nhấn mạnh các bạn đừng học theo.

"Hồi mình mới tốt nghiệp ra trường, tìm được công việc đầu tiên, mình có khoe với bố và ông cho mình 10 triệu. Lúc đó mình rất tự tin khẳng định với bố là con có thể trả lại bố số tiền này trong vòng 2 tháng. Nhưng mà đến ngày hôm nay là 10 năm sau khi ra trường, mình vẫn chưa trả được bố khoản này. Hy vọng là các bạn sẽ không giống như mình.

Bởi vì thực sự khi mới ra trường, có rất nhiều thứ để chi tiêu. Nếu phải chọn ra 1 cột mốc mà mình nghiêm túc với việc tiết kiệm, thì đó chính là khi mình nghĩ đến việc lấy vợ… Nếu muốn có 1 đám cưới đúng như ý mình thì mình phải tự chi, và con số nó thực sự khủng khiếp với mình ở thời điểm đó. Lúc ấy mình mới nhận ra rằng bố mẹ nuôi mình lớn, cho mình ăn học thì tốn biết bao nhiêu tiền.

Thế nên chắc là hành trình tiết kiệm của mình chỉ thực sự mới bắt đầu được 5 năm, khi mình đứng trước những cột mốc quan trọng của cuộc đời mình" - Ông Trương Quang Đạt bộc bạch.

Ông Trương Quang Đạt thú nhận mới nghiêm túc tiết kiệm cách đây 5 năm

Nhờ những lời "tự thú", chia sẻ rất chân thật như vậy của 2 vị chuyên gia mà tảng băng khoảng cách giữa "sinh viên - chuyên gia" dường như đã được xóa bỏ. Hóa ra trước khi trở thành những "người đầu ngành", có sự nghiệp thành công và nền tảng tài chính vững vàng, ai cũng từng trải qua khoảng thời gian loay hoay với câu chuyện kiếm tiền, tiết kiệm và tích lũy.

Gỡ thế khó ham sống chill, lơ là tiết kiệm: Hãy thay đổi từ cách mình định nghĩa khái niệm "chill"

Sau khi "ôn lại chính mình trong quá khứ", 2 vị Chuyên gia cũng như cặp đôi khách mời cũng có những chia sẻ rất thực tế, gần gũi và dễ hiểu về cách vừa sống chill, vừa tiết kiệm.

Giỏi Lee và Ngọc Minh thú nhận: "Tháng lương đầu tiên em dùng để tiêu xài hết" và "Sau vài năm làm KOLs, em thấy mình chỉ dư mỗi nước hoa, túi xách,... đó không phải là tài sản thật sự. Nhận ra điều đó em mới bắt đầu biết tiết kiệm tiền và mua vàng tích lũy" .

Những chia sẻ từ 2 vị chuyên gia và cặp đôi khách mời khiến không ít người phải tự hỏi: Liệu mình đã nghĩ đúng về "sống chill", về "tiết kiệm" chưa?

Ông Trương Quang Đạt chia sẻ góc nhìn: "Ngày xưa thời của chúng tôi, để tiết kiệm được thì chỉ cần 1 trong 2 yếu tố: Hoặc là không có thời gian tiêu tiền, hoặc là không có nhu cầu tiêu tiền, nhưng bây giờ với thế hệ trẻ thì câu chuyện đã rất khác. Lúc nào các bạn cũng có thể shopping online, chứ trước đây 10h tối là trung tâm thương mại, hàng quán đóng cửa hết rồi. Thế nên để tiết kiệm và tích lũy được, điều quan trọng nhất là các bạn phải có một mục tiêu cụ thể và đủ mạnh" .

Bà Khổng Thanh Hòa lại bộc bạch: "Khi biết chủ đề buổi talkshow là làm sao vừa tích lũy vừa chill, chị cũng tự hỏi bản thân là liệu mình có chill trong quá trình mình tích lũy hay không. Và cái cảm giác "mình chill" nó đến từ đâu? Rồi chị nhận ra là cái sự chill nó không đến từ việc mình có thu nhập cao, hay là mình có tiền có thời gian để mình đi chơi, đi du lịch, đi tiêu tiền. Cảm giác chill nó đến từ việc mình làm chủ được thu nhập, làm chủ được cuộc sống mà không phải phụ thuộc vào một ai đó hay bất cứ việc nào đó…

Thế nên tiền - nếu nhìn rộng ra, nó không chỉ là số tiền lương các em nhận được, hay số tiền các em để dành được, mà còn là kỹ năng, là kiến thức các em có và sẽ có để kiếm được tiền trong tương lai" .

Vậy làm sao để bắt đầu tiết kiệm, tích lũy và sinh lời?

Sau những chia sẻ đến từ khách mời và 2 vị Chuyên gia, nhiều bạn sinh viên tham dự buổi WeMeet - Ba mặt Nhiều lời, cũng bày tỏ những băn khoăn của riêng mình và nhờ chuyên gia giải đáp.

Và đây có lẽ là câu hỏi chung mà nhiều người - đặc biệt là các bạn sinh viên và người trẻ mới tốt nghiệp, đều đang "đau đầu" tìm lời giải đáp: Tiết kiệm những khoản nhỏ được rồi, làm sao để nó sinh lời?

Các bạn sinh viên chăm chú lắng nghe chuyên gia giải đáp "thế khó" của riêng mình

Ông Trương Quang Đạt chia sẻ: "Đồng tiền, theo quản điểm của mình thì nó được sinh ra không phải để cất đi, mà là để giao dịch, lưu thông. Thế nên đầu tiên khi nhắc đến tiền là phải tiêu đúng mục đích, ví dụ được cho tiền đi học thì phải học, đừng cố tiết kiệm. Nếu tiền để ăn thì nên ăn, đừng nhịn đói.

Trong trường hợp bạn có tiền dư ra, bạn để dành được thì hãy cố gắng tìm cách đầu tư để nó sinh lời. Còn nếu bạn chưa tự tin đầu tư, hãy tìm cách để bảo toàn giá trị đồng tiền mình đang có, ví dụ đơn giản nhất là mua vàng" .

Nhắc đến chuyện đầu tư hay tìm cách để dòng tiền sinh lời, bà Khổng Thành Hòa cũng có chia sẻ: "Thực ra khi các bạn đã có suy nghĩ đầu tư thì nghĩa là các bạn có mong muốn đầu tư, thế nên bước quan trọng tiếp theo không phải là chọn kênh đầu tư, mà là nhìn lại xem điều gì đang ngăn cản mình hành động. Và đó là "cuộc chiến" của cá nhân mỗi người, ai vượt qua được thì sẽ đến đích nhanh hơn, hoặc là nếu không đến đích được thì mình đổi đích" .

Sau những màn hỏi đáp, tư vấn cùng chuyên gia, WeMeet - Ba mặt Nhiều lời khép lại bằng một mini game nho nhỏ. Dành ra 1 buổi sáng để bàn chuyện tiền nong, được chia sẻ, được giải đáp thắc mắc và có quà mang về, ngày 23/1 vừa qua với các bạn sinh viên trường Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh (HUTECH) đã trọn vẹn ý nghĩa: Lời tiếng cười, lời kiến thức, lời những "tâm tình không biết hỏi ai".

Bảo Tín Mạnh Hải là thương hiệu vàng uy tín hơn ba thập kỷ, kiên định giá trị "giữ chữ tín hơn giữ vàng", đồng hành cùng người Việt trong hành trình tích lũy và gìn giữ sự thịnh vượng bền vững qua thời gian. Tiểu Kim Cát 0,1 chỉ thuộc bộ sưu tập Tứ Quý Thịnh Vượng, lấy cảm hứng từ Mai - Trúc - Cúc - Tùng, biểu trưng cho vượng khí bốn mùa và những giá trị tốt đẹp được vun đắp, trao truyền giữa các thế hệ. Thiết kế tinh xảo, đậm nét văn hóa Việt, chi phí dễ dàng tích lũy chỉ từ 1.6 triệu đồng. Sản phẩm phù hợp làm quà tặng ý nghĩa cho bản thân và gia đình, bạn bè trong các dịp Lễ Tết, ngày Thần Tài, cưới hỏi, mừng thọ hay những dấu mốc quan trọng. Không chỉ bán Vàng, BTMH là người bạn đồng hành thông thái cùng người Việt viết tiếp câu chuyện thịnh vượng cho mai sau.



