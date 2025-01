Phim Trung Quốc Ngược dòng cuộc đời (Tựa quốc tế: Upstream ) không được quảng bá rầm rộ, lại có một câu chuyện khá giản dị. Nội dung kể về một lập trình viên IT chuyển sang làm nghề shipper ở tuổi 45 để nuôi gia đình.

Thế nhưng, tác phẩm vẫn thu hút sự chú ý của khán giả khi được phát hành trên Netflix, hiện đứng thứ ba trên bảng xếp hạng các phim điện ảnh ăn khách nhất tại nhiều quốc gia, bao gồm Việt Nam.

Phần lớn ý kiến đánh giá phim có kịch bản hấp dẫn và gần gũi, cùng thông điệp ý nghĩa về cuộc sống dễ dàng chạm đến bất kỳ khán giả nào.

Đời đảo lộn khi bị sa thải

Nhân vật chính trong phim là Cao Chí Lũy (Từ Tranh) - một kỹ sư phần mềm có nhiều năm kinh nghiệm, hiện là trưởng bộ phận IT tại một tập đoàn lớn. Thế nhưng, anh vẫn không thoát khỏi làn sóng sa thải, trở thành một trong những cái tên bị gạch bỏ khi công ty cắt giảm nhân sự.

Bất ngờ bị mất việc ở tuổi trung niên, Chí Lũy thực sự rơi vào khủng hoảng. Cuộc sống của nhân vật chính càng thêm bế tắc khi cha anh đột quỵ. Tiền chữa bệnh, tiền vay mua nhà cộng thêm sinh hoạt phí cho cả gia đình năm thành viên trở thành gánh nặng đè lên vai Chí Lũy.

Không còn cách nào khác, anh phải chấp nhận làm nghề shipper để kiếm tiền xoay xở trước những khó khăn hiện tại.

Nhân vật chính phải làm shipper để kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Phim do Từ Tranh viết kịch bản, đạo diễn và kiêm đóng chính. Anh được mệnh danh là “ông hoàng phòng vé”, đứng sau những tác phẩm thắng lớn về doanh thu như Lost in Thailand (2012), Lost in Hong Kong (2015), Dying to Survive (2018)…

Với kinh nghiệm làm nhiều tác phẩm hành động, Từ Tranh kể lại câu chuyện của Chí Lũy với nhịp độ gấp rút, dồn dập. Các phân đoạn nhân vật chính bị “dí đơn” đều tạo cảm giác căng thẳng không kém những cuộc rượt đuổi trong phim đua xe.

Thông qua câu chuyện của nhân vật chính, đạo diễn phá vỡ định kiến về nghề shipper (giao hàng). Bản thân Chí Lũy cũng từng coi thường nghề này, cho rằng công việc đơn giản và không có gì phức tạp. Nhưng đến khi bắt tay vào làm, Chí Lũy mới nhận ra nó khó khăn và nguy hiểm đến nhường nào.

Không phải khách hàng nào cũng thân thiện và lịch sự, đòi hỏi phải có sự kiên nhẫn và tinh tế để làm hài lòng họ. Nhiều lần Chí Lũy bị đánh giá xấu vì những lý do ngớ ngẩn, vốn chẳng phải do anh.

Như tên phim, nhân vật chính sẵn sàng vứt bỏ hết sĩ diện để làm nghề lao động chân tay ở tuổi 45. Dù là một lập trình viên giỏi, anh vẫn mất nhiều thời gian để học tập, làm quen để hòa nhập với công việc mới.

Nhưng dù cố gắng làm quần quật từ sáng đến nửa đêm, Chí Lũy chỉ kiếm được số tiền ít ỏi 4.000 tệ (khoảng gần 14 triệu đồng), kém xa mục tiêu anh đặt ra ban đầu.

Một vài hình ảnh trong phim.

Chạm đến khán giả

Câu chuyện của Chí Lũy được đặt bối cảnh ở đất nước “tỷ dân”. Song, nó lại gần gũi và dễ dàng chạm đến khán giả châu Á, nhất là những ai đã và đang đối diện làn sóng sa thải khốc liệt - hậu quả của khủng hoảng kinh tế.

Bộ phim dễ xem và dễ cảm. Nhiều tình huống thực tế và khá gần gũi. Bởi lẽ khán giả dù không phải shipper cũng từng một lần trải nghiệm cảm giác chờ đợi và nhận hàng, nhất là trong thời đại bùng nổ kinh doanh online.

Thông điệp trong phim phần nào gợi nhớ đến những tác phẩm như Tokyo Sonata (2008), My Mister (2018), A Sun (2019)… Tất cả đều khắc họa chân thực sự khắc nghiệt của cuộc sống bằng những câu chuyện đời thường, giản dị nhưng đầy cảm xúc.

May mắn là đạo diễn Từ Tranh không sa đà vào những cảnh bi lụy. Phim vẫn mang đến cho người xem cái nhìn đầy thông cảm để rồi khép lại với thông điệp tích cực. Đằng sau bức tranh tăm tối của cuộc sống luôn có tia sáng hy vọng, sự ấm áp của tình người.

Câu chuyện vẫn mang lại cảm giác ấm áp cho người xem.

Trên hành trình trở thành shipper, Chí Lũy đối diện nhiều thất bại nhưng cũng giúp anh thay đổi theo hướng tốt hơn. Khuôn mặt anh giờ đen hơn trước, nhưng thần thái lại toát lên sự vui vẻ, tích cực. Anh bắt đầu trân trọng đồng nghiệp lẫn công việc hiện tại, các thành viên gia đình cũng dần hiểu nhau hơn.

Bên cạnh kịch bản hay, diễn xuất của Từ Tranh là một điểm nhấn của phim. Anh thấu hiểu nhân vật và câu chuyện do mình sáng tạo nên diễn như không diễn. Mọi cảm xúc của Chí Lũy đều không quá cường điệu mà rất chân thật, từ sự lo lắng, bực bội, cho đến cảm giác thất vọng hay chán nản trong những thời khắc khó khăn.

Dàn diễn viên phụ như Tân Chỉ Lôi, Vương Kiêu, Giả Băng… cũng tròn vai, phần nào giúp câu chuyện hấp dẫn hơn, làm nổi bật những mối quan hệ và vấn đề xã hội xung quanh nhân vật chính.

Đó là lý do giúp Ngược dòng cuộc đời chiếm được thiện cảm của khán giả, vượt nhiều đối thủ để từng bước vươn lên trên bảng xếp hạng của Netflix.