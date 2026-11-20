MV "Em là cô giáo vùng cao" (nhạc sĩ Phan Huy Hà phổ thơ Hoàng Nghĩa Tự, đạo diễn Anh Quân) là sản phẩm song ca của PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn, Trưởng khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và TS, ca sĩ Thu Hà, Trưởng khoa Nghệ thuật, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Vừa là nghệ sĩ vừa là nhà giáo, hai cô dành tặng MV cho những người đang ngày ngày mang con chữ đến các bản làng xa xôi.

PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn và TS, ca sĩ Thu Hà trong MV "Em là cô giáo vùng cao".

MV ra mắt ngay sau một dấu mốc đáng nhớ của Tân Nhàn. Sáng 19/11, tại lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nữ nghệ sĩ được trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì thành tích xuất sắc trong đổi mới công tác giảng dạy, đào tạo và bồi dưỡng sinh viên theo định hướng chuyên sâu, chuẩn hóa kỹ thuật thanh nhạc gắn với hội nhập quốc tế. Ngày này cũng trùng với một kỷ niệm khác của cô: đúng một năm trước, ngày 19/11/2025, Tân Nhàn được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư ngành Nghệ thuật.

Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam sáng 19/11.

PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Với Tân Nhàn, sân khấu và giảng đường chưa bao giờ là hai con đường tách biệt. Trên sân khấu, cô gửi tình yêu âm nhạc tới khán giả, còn ở giảng đường, cô truyền lại những giá trị ấy cho các thế hệ học trò. Bằng khen lần này ghi nhận hành trình bền bỉ của cô trong việc kết nối giá trị truyền thống với tư duy đào tạo hiện đại.

Hai cô giáo trẻ lên bản gieo chữ

Trong MV, Tân Nhàn và Thu Hà hóa thân thành hai cô giáo trẻ, một người bước ra từ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, một người trưởng thành từ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, cùng chọn lên vùng cao dạy học. Những ngày đầu ở bản, hai cô phải đối mặt với đường sá hiểm trở, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, việc vận động học sinh đến lớp cũng không dễ khi nhiều gia đình còn chật vật lo toan cuộc sống. Bằng sự kiên trì và tình thương, hai cô dần gần gũi với các em nhỏ và đưa các em đến trường.

Hai cô giáo trẻ cùng học trò nơi sân trường vùng cao.

Những giờ lên lớp với các em nhỏ trong MV.

Hình ảnh cô giáo bên bảng đen nơi bản làng.

MV có nhiều khung hình đẹp về miền sơn cước, từ ruộng bậc thang xanh ngát, núi rừng trùng điệp, những con suối trong veo đến con đường đến trường quanh co. Về giọng hát, hai nghệ sĩ không chú trọng phô diễn kỹ thuật mà chọn lối hát dung dị, tiết chế. Hai giọng ca vẫn giữ được màu sắc riêng nhưng hòa quyện với nhau một cách tự nhiên, nghe như lời tâm tình của những người cô dành trọn tình yêu cho học trò và bản làng.

Khung cảnh núi rừng vùng cao trong MV.

Tân Nhàn và Thu Hà diện trang phục dân tộc trong MV.

PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn chia sẻ: "Là những người trực tiếp làm công tác giảng dạy, chúng tôi thấu hiểu những vất vả, khó khăn và cả những trăn trở của các thầy cô trên hành trình gieo chữ. Bởi vậy, chúng tôi càng trân trọng sự kiên trì, lòng tận tụy và những nỗ lực vượt qua mọi trở ngại để mang tri thức đến với các em nhỏ, đặc biệt là ở những vùng đất còn nhiều gian khó".

Từng được đào tạo cả về biểu diễn Thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam lẫn Sư phạm Âm nhạc tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, TS Thu Hà cho biết hình ảnh người giáo viên luôn rất gần gũi với cô. "Khi trực tiếp tham gia các cảnh quay cùng các em nhỏ vùng cao trong MV, cảm xúc của tôi không còn đơn thuần là của một người nghệ sĩ đang diễn xuất nữa. Được gặp gỡ, trò chuyện, đứng lớp, vui chơi với các em trong quá trình quay đã giúp tôi cảm nhận rõ hơn cuộc sống cũng như những khó khăn của giáo viên nơi đây", nữ ca sĩ tâm sự.

Hai nghệ sĩ có dịp gặp gỡ, trò chuyện với các em nhỏ vùng cao trong quá trình quay.

Các em nhỏ vùng cao tham gia MV.

Tình bạn gần 25 năm của hai giọng ca dân gian

"Em là cô giáo vùng cao" cũng là dấu mốc của tình bạn gần 25 năm giữa Tân Nhàn và Thu Hà. Năm 2002, hai cô gái xuất thân từ những miền quê nghèo Hà Nam và Hưng Yên cùng trở thành sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Họ gắn bó suốt 8 năm dưới sự dìu dắt của NSƯT Lan Anh, cùng chung ước mơ trở thành ca sĩ, cô giáo theo đuổi dòng nhạc mang âm hưởng dân gian.

PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn và TS, ca sĩ Thu Hà, đôi bạn thân gần 25 năm.

Cả hai đều ghi dấu ấn tại Sao Mai từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường. Năm 2005, Tân Nhàn giành giải Nhất Sao Mai dòng nhạc mang âm hưởng dân gian, đồng thời nhận giải Ca sĩ được yêu thích nhất. Hai năm sau, Thu Hà giành giải Nhì ở cùng dòng nhạc. Tốt nghiệp đại học, họ tiếp tục cùng nhau ôn thi cao học và phát hành nhiều MV, album chung.

Từ hai cô sinh viên tỉnh lẻ, Tân Nhàn và Thu Hà nay đều là trưởng khoa ở hai trường đại học lớn.

Hơn hai thập kỷ sau, hai cô sinh viên năm nào nay đều đứng đầu khoa ở hai trường đại học lớn. Mỗi người có hành trình và thành công riêng nhưng vẫn luôn ủng hộ những lựa chọn của nhau, và vẫn đồng điệu cả trong âm nhạc lẫn lý tưởng sống.

MV "Em là cô giáo vùng cao" ra mắt đúng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Ảnh: NVCC