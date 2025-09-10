PGS Nguyễn Lân Hiếu chỉ ra 2 nhược điểm của các bác sĩ nội trú khi chọn chuyên ngành: Không nên a dua và cũng đừng cố đấm ăn xôi

Chiều ngày 9/9, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức “Match Day 2025 - Ngày đăng ký chuyên ngành Bác sĩ nội trú năm 2025”. Sự kiện mang dấu ấn đặc biệt sau khi vượt qua dấu mốc 50 năm hình thành và phát triển đào tạo Bác sĩ nội trú (1974 – 2024): chương trình đào tạo danh giá nhất trong hệ thống giáo dục y khoa Việt Nam.

Năm nay, chương trình đào tạo Bác sĩ nội trú tuyển sinh 426 chỉ tiêu, trong đó 402 chỉ tiêu dành cho Trường Đại học Y Hà Nội; 13 chỉ tiêu cho Phân hiệu Thanh Hóa; 6 chỉ tiêu cho Sở Y tế Lào Cai; 5 chỉ tiêu thuộc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú Vũ Ngọc Duy chọn chuyên ngành Sản phụ khoa

Trong không khí trang trọng của Match Day 2025, các thí sinh xuất sắc chính thức bước vào giây phút quan trọng. Theo quy trình, mỗi thí sinh được gọi theo thứ tự kết quả thi và có 30 giây để hô vang nguyện vọng chuyên ngành của mình.

Trong lựa chọn của Top 20 ứng viên xuất sắc, nhiều chuyên ngành tiếp tục khẳng định sức hút mạnh mẽ như Sản Phụ khoa, Phẫu thuật tạo hình, Chẩn đoán hình ảnh, Ung thư, Gây mê hồi sức, Nhi khoa.

Nổi bật nhất là bộ môn Sản phụ khoa lấy 13 người, nhưng đến thí sinh có số thứ tự 33 (điểm cao thứ 33), chỉ tiêu chuyên ngành này đã hết. Các thí sinh có điểm đứng sau không thể lựa chọn.

Một điểm nhấn khác đến từ những thí sinh có thứ hạng cao, tiêu biểu như sự trở lại ấn tượng của Nội tim mạch trong Top 5. Hay số 61, tân bác sĩ quyết định không lựa chọn bất kỳ chuyên ngành nào để nhường lại cơ hội cho đồng nghiệp sau.

Cái khó của lựa chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú

Nhân sự kiện đáng nhớ của các tân bác sĩ, PGS.TS.BS. Nguyễn Lân Hiếu, chuyên gia tim mạch, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Phó Trưởng Bộ môn Tim mạch, Trường Đại học Y Hà Nội đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về cách lựa chọn chuyên ngành cũng như gửi gắm lời khuyên tới các hậu bối của mình.

Lý giải về kỳ thi bác sĩ nội trú, PGS Nguyễn Lân Hiếu cho biết, các bạn sinh viên sau khi tốt nghiệp 6 năm sẽ có một kỳ thi đầu vào trở thành bác sĩ nội trú nếu có nguyện vọng. Trước đây số lượng đỗ rất ít (ví dụ như khoá của bác sĩ Hiếu chỉ có 31 nội trú trong tổng số 170 bác sĩ đủ tiêu chuẩn được thi), còn năm nay chỉ tiêu đến tận 426 bác sĩ nội trú cho tất cả các chuyên ngành trong tổng số 987 thí sinh (cả trong và ngoài trường Y Hà nội) tham dự.