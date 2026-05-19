Từ Nguyễn Quang Sáng đến Pax Thiên Jolie-Pitt

Trước khi trở thành con trai của hai ngôi sao lớn nhất thế giới, cậu bé ấy có một cái tên rất Việt: Nguyễn Quang Sáng. Sinh ngày 29/11/2003 tại TP.HCM, cậu lớn lên ở trại trẻ mồ côi Tam Bình một trong những cơ sở bảo trợ xã hội lớn nhất thành phố.

Tháng 11/2006, Angelina Jolie lần đầu đặt chân đến Tam Bình. Khi ấy Pax chưa đầy 3 tuổi. Bốn tháng sau, tháng 3/2007, Jolie chính thức hoàn tất thủ tục nhận nuôi một mình vì luật Việt Nam lúc bấy giờ không cho phép các cặp đôi chưa kết hôn cùng đứng tên. Năm 2008, Brad Pitt chính thức nhận Pax làm con nuôi, và cái tên Pax Thiên Jolie-Pitt ra đời. "Pax" tiếng Latin nghĩa là bình yên. "Thiên" trong tiếng Việt là bầu trời.

Bình yên và bầu trời, hai từ nghe có vẻ đẹp, nhưng cuộc đời của Pax Thiên sau đó không mấy lặng lẽ như người ta tưởng.

Pax bước vào gia đình Jolie-Pitt đúng lúc cặp đôi này đang ở đỉnh cao của sức hút toàn cầu. Bên anh là Maddox (đến từ Campuchia), Zahara (Ethiopia), và ba em sinh học sau này gồm Shiloh, Knox, Vivienne. Sáu đứa trẻ, hai ngôi sao siêu hạng, vô số ống kính paparazzi theo sát từng bước ra đường.

Jolie từng chia sẻ với E! News năm 2024: "Các con tôi vốn nhút nhát và rất muốn sống riêng tư. Chúng không thích bất cứ thứ gì liên quan đến sự nổi tiếng". Trong số sáu người con, Pax có lẽ là người thực hiện điều đó triệt để nhất: ít thảm đỏ, ít phỏng vấn, ít đến mức nhiều năm liền gần như vắng mặt hoàn toàn khỏi mặt báo.

Nhưng sự im lặng của Pax không đồng nghĩa với bình yên.

Năm 2016, Angelina Jolie đệ đơn ly hôn Brad Pitt sau cáo buộc Pitt có hành vi bạo lực trên chuyến bay riêng nhắm vào cả cô và Maddox. Pitt phủ nhận. Vụ kiện kéo dài tám năm, chỉ kết thúc vào cuối 2024. Trong giai đoạn dài đó, tất cả sáu đứa con đều bị cuốn vào tâm bão dù cha mẹ luôn nói muốn bảo vệ chúng.

Ngày của Cha và cú nổ trên mạng xã hội

Nếu có một khoảnh khắc cho thấy rõ nhất cảm xúc của Pax Thiên với cha mình, đó là ngày 21/6/2020 Ngày của Cha.

Trên một tài khoản Instagram cá nhân (sau đó được xác minh là của Pax), chàng trai 16 tuổi viết thẳng: "Hết lần này đến lần khác, cha chỉ chứng minh mình là người bố tồi tệ và đáng khinh. Cha biến cuộc sống của mẹ, của các em anh thành địa ngục. Sự thật tồi tệ về cha sẽ được đưa ra ánh sáng." Anh còn gọi Pitt là "kẻ khốn đẳng cấp thế giới".

Bài đăng lan truyền chóng mặt. Báo Mỹ đưa tin rầm rộ. Theo nhiều nguồn, đây là một trong những yếu tố khiến Brad Pitt quyết định dừng tranh chấp quyền nuôi con không phải vì tòa, mà vì không muốn đẩy các con xa hơn. Kể từ năm 2016 đến nay, Pax và Pitt được cho là chưa nói chuyện lại với nhau.

Trong khi đó, các anh chị em lần lượt bỏ họ Pitt: Zahara, Vivienne, Shiloh đều chọn chỉ mang họ Jolie. Maddox bỏ họ Pitt vào năm 2026. Pax cho đến nay vẫn giữ tên đầy đủ Pax Thiên Jolie-Pitt. Không ai biết lý do. Và Pax cũng không giải thích.

Ba lần tai nạn, một khuôn mặt mang sẹo

Nếu chuyện gia đình là nỗi đau ít thấy, thì những vụ tai nạn xe đạp điện của Pax lại xuất hiện dày đặc trên mặt báo quốc tế.

Tháng 7/2024, Pax đang phóng xe điện trên đường Los Feliz Boulevard gần nhà Jolie ở Los Angeles thì tông vào đuôi một chiếc ô tô đang dừng đèn đỏ. Không đội mũ bảo hiểm. Nhân chứng ban đầu tưởng anh đã tử vong tại chỗ vì nằm bất động trên đường. Xe cứu thương đến, Pax tỉnh lại, được đưa thẳng vào ICU với chẩn đoán chấn thương phức tạp, xuất huyết não.

Người phát ngôn của gia đình xác nhận: "Anh ấy bắt đầu hành trình hồi phục dài và vật lý trị liệu. Cả Angelina và Brad đều vô cùng biết ơn đội ngũ y tế đã cứu con". Jolie đích thân nhờ một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ hàng đầu Los Angeles can thiệp để giảm thiểu vết sẹo trên mặt con trai.

Tháng 9/2024, Pax xuất hiện lần đầu sau tai nạn trên thảm đỏ TIFF (Toronto International Film Festival), đi cùng mẹ dự ra mắt phim Without Blood. Vest đen, kính mát che gần hết mặt, tay phải bó bột, và vết sẹo đỏ lớn hằn rõ phía trên lông mày trái. Anh vẫn cười.

Tháng 1/2025: tai nạn thứ ba. Pax tiếp tục lái xe tay thả, buông cả hai tay khỏi tay cầm, và lần này đâm thẳng vào hông một chiếc ô tô đang đỗ ở khu Los Feliz, để lại vết móp lớn trên cánh cửa phụ. Lần này có đội mũ bảo hiểm không bị thương. TMZ đăng hình, bạn bè thân thiết của Pax nói với báo: "Chúng tôi lo lắng cho anh ấy. Anh ấy đang liều lĩnh quá mức."

Chuỗi tai nạn nghiêm trọng, cộng với lối sống ít xuất hiện trước công chúng, đã tạo ra mảnh đất màu mỡ cho tin giả không phải một lần, mà hai lần Pax Thiên bị đồn đã qua đời.

Lần đầu xảy ra ngay tại hiện trường vụ tai nạn tháng 7/2024. Khi Pax nằm bất động trên mặt đường Los Feliz Boulevard sau cú tông vào đuôi ô tô, những người chứng kiến tại chỗ đã nghĩ anh đã chết. Hình ảnh lan ra, một bộ phận cộng đồng mạng quốc tế lập tức hoang mang. Sự thật là Pax tỉnh lại khi xe cứu thương đến, được đưa vào ICU và hồi phục sau nhiều tuần điều trị.

Mới đây nhất, truyền thông Việt dẫn tin từ 1 trang Facebook với hơn 41.000 lượt theo dõi chuyên về Angelina Jolie đăng thông tin Pax Thiên vừa qua đời sau thời gian chống chọi bệnh ung thư kèm theo dòng trạng thái được ngụy tạo nhân danh Jolie: "Con trai yêu của mẹ, ánh mặt trời của mẹ. Con đã dạy mẹ hiểu thế nào là tình yêu". Tin này lập tức gây sốc và lan rộng trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, thông tin này nhanh chóng được xác nhận chỉ là tin giả mà thôi.

Sống ngoài spotlight theo cách riêng

Dù vậy, Pax Thiên không phải là người chỉ gây chú ý vì scandal.

Không học đại học con đường mà anh trai Maddox (Đại học Yonsei, Hàn Quốc) hay em gái Zahara (Đại học Spelman) đã chọn Pax quyết định đi thẳng vào làm phim. Anh từng làm nhiếp ảnh hậu trường cho First They Killed My Father (2017) của Jolie, trợ lý đạo diễn cho Without Blood và Maria. Bên cạnh đó, anh vẽ minh họa game dưới bút danh Embtto, và hỗ trợ Jolie điều hành thương hiệu thời trang Atelier Jolie.

Năm 2025, Pax chuyển từ Los Angeles về New York, sống tại căn hộ của Jolie ở Manhattan một bước tách ra, nhưng vẫn trong vòng quỹ đạo của mẹ.

Tháng 1/2026, Pax xuất hiện một mình tại Liên hoan phim Sundance ở Park City, Utah lần đầu tiên anh đi sự kiện công khai không có thành viên nào trong gia đình đi kèm. Anh dự buổi chiếu phim độc lập Self Custody, chụp ảnh cùng đạo diễn và nhà sản xuất. Khuôn mặt vẫn còn dấu vết của vết sẹo từ vụ tai nạn hai năm trước. Áo flannel kẻ ô. Dây chuyền bạc có mặt hình người ngoài hành tinh.

Không tuyên bố gì. Không phỏng vấn. Pax Thiên chỉ đơn giản là có mặt đủ để báo chí nhìn nhận: chàng trai gốc Việt này đang tìm đường vào điện ảnh theo cách của riêng mình.

Pax Thiên tham gia lễ tốt nghiệp Đại học của em gái Zahara

Có lẽ cái tên Pax Thien bình yên và bầu trời mang theo nghĩa không phải theo kiểu nhẹ nhàng, mà theo kiểu cần phải tự chinh phục.

Từ một đứa trẻ mồ côi, Pax Thiên bước qua tuổi thơ giữa những ống kính, bước qua cuộc hôn nhân tan vỡ của cha mẹ, bước qua những vụ tai nạn để lại sẹo trên mặt và câu hỏi ngỏ về tương lai. Anh không chọn ánh đèn sân khấu. Không chọn con đường dễ của một người con nổi tiếng. Nhưng anh cũng không biến mất.

Ở tuổi 22, Pax Thiên vẫn đang tìm cách kể câu chuyện của mình không bằng lời, mà bằng những gì anh đặt sau ống kính.