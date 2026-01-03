Park Yoochun bị hủy hoại gương mặt đẹp trai vì chất cấm

Sau khi dính hàng loạt bê bối chấn động, Park Yoochun (cựu thành viên DBSK) đã bị cấm sóng tại Hàn Quốc và buộc phải chuyển địa bàn hoạt động sang thị trường Nhật Bản trong những năm qua. Mới đây trong sáng 3/1, tờ TVReport đã đăng tải tấm hình mới nhất của nam ca sĩ họ Park, khiến công chúng dậy sóng. Được biết, bức ảnh ghi lại khoảnh khắc cựu thành viên DBSK tạo dáng trong 1 sự kiện ra mắt sách ảnh ở xứ sở hoa anh đào cách đây ít ngày.

Trong hình, Park Yoochun xuất hiện với dáng vẻ rạng rỡ, song công chúng lại chỉ đổ dồn sự chú ý vào màn xuống sắc không phanh của nam ngôi sao ở thời điểm hiện tại. Dù Park Yoochun đã trang điểm trước khi lộ diện trước truyền thông Nhật Bản song chừng đó cũng không thể che lấp nổi những dấu hiệu lão hóa trên gương mặt nam ca sĩ cùng sự lao dốc nhan sắc thảm hại của anh.

Gương mặt lão hóa, xuống sắc không phanh của Park Yoochun trong màn lộ diện cách đây ít ngày đã trở thành chủ đề nóng gây bàn tán xôn xao. Đối chiếu với hình ảnh trước đây (hình phải) của nam idol, công chúng dễ dàng nhận ra sự khác biệt rõ ràng. Ảnh: Nate

Trước đó, Park Yoochun cũng khiến công chúng không khỏi choáng váng, dụi mắt mấy lần cũng khó lòng nhận ra nam ca sĩ. Không chỉ xuống sắc hơn hẳn trước kia, nam ca sĩ giờ đây còn lộ cả dấu hiệu hói đầu. Mái tóc dài càng khiến Park Yoochun thêm phần sến sẩm. Ảnh: Naver

1 hình ảnh khác trong năm 2025 cũng cho thấy cựu thành viên DBSK lộ nhiều nét già nua trên gương mặt, không còn chút dáng vẻ của 1 thần tượng. Ảnh: Naver

Đáng chú ý, ký giả TVReport nhận định, gương mặt Park Yoochun bị tàn phá nặng nề, trở nên xuống cấp như hiện tại là do ma túy. Cách đây 6 năm, xét nghiệm của Viện Pháp y Quốc gia Hàn Quốc đã tìm thấy Philopon (1 dạng chất của Methamphetamine - ma tuý đá) trên người nam ca sĩ họ Park. Được biết, Philopon làm đẩy nhanh quá trình lão hóa trên gương mặt. Từ đây, truyền thông xứ kim chi cho rằng tình trạng gương mặt xuống cấp, lão hóa của Park Yoochun ở hiện tại chính là hậu quả từ việc anh sử dụng chất cấm trong quá khứ.

Park Yoochun là 1 trong những nghệ sĩ tai tiếng nhất lịch sử Kbiz, từ lâu đã khiến công chúng vỡ mộng vì đời tư nhiễu loạn. Hồi năm 2016, 4 người phụ nữ tố nam ca sĩ tấn công tình dục họ. Sau vài tháng ồn ào, Park Yoochun được phán quyết vô tội với cả 4 cáo buộc xâm hại. Tuy nhiên, lùm xùm tấn công tình dục theo cựu thành viên DBSK tới nhiều năm sau đó khi mà 1 người phụ nữ kiên trì kiện nam idol tới cùng. Park Yoochun đâm đơn kiện ngược lại người phụ nữ, tố cô vu khống mình. Cô gái này đã được xử vô tội nhưng quyết không buông tha Park Yoochun, đâm đơn kiện đòi nam ca sĩ xứ Hàn bồi thường 100 triệu won (1,8 tỷ đồng). Theo phán quyết của tòa, Park Yoochun phải bồi thường hơn 50 triệu won (909 triệu đồng) cho người phụ nữ nói trên.

Chưa dừng lại ở đó, nam ca sĩ họ Park còn dương tính với ma túy và dính thêm hàng loạt lùm xùm khác từ dụ dỗ fan nữ quan hệ tập thể cho tới trốn thuế. Đáng chú ý, nam diễn viên Missing You còn từng bị quản lý lâu năm bóc phốt gây chấn động cả mạng xã hội. Vị quản lý này cho biết Park Yoochun có tất cả hơn 50 người bạn gái, không chỉ vậy còn sống chung cùng 1 người phụ nữ đã lập gia đình. Sau hàng loạt ồn ào đời tư, nam nghệ sĩ tai tiếng đã bị cấm sóng tại Hàn Quốc.