Park Shin Hye bụng bầu vượt mặt và Bae Yong Joon trong chuyến du lịch gia đình

Sáng 22/6, tờ Yahoo News đưa tin, vợ chồng Park Shin Hye và vợ chồng Bae Yong Joon đã trở về Hàn Quốc sau chuyến du lịch chung tại Singapore. 2 gia đình mới đây đã được bắt gặp xuất hiện ở sân bay Changi (Singapore) khi đang chuẩn bị đón chuyến bay về nước sau kỳ nghỉ xa hoa.

Trước đó, cả 2 gia đình đã lọt vào ống kính của “team qua đường” khi đang quây quần ngồi quanh bàn ăn và tám chuyện sôi nổi với nhau trong bầu không khí vui vẻ.

2 cặp đôi đình đám Kbiz Park Shin Hye - Choi Tae Joon và Bae Yong Joon - Park Soo Jin đã có mặt ở sân bay Changi (Singapore) để chuẩn bị lên đường về nước. Trong hình, vợ chồng Park Shin Hye đội mũ đôi màu đen, còn Bae Yong Joon là người được khoanh đỏ. Ảnh: X

Trước đó, vợ chồng Park Shin Hye và vợ chồng Bae Yong Joon đã được bắt gặp đang ngồi quây quần quanh bàn ăn và trò chuyện vui vẻ với nhau. Ảnh: X

Ngoài ra, cũng trong sáng 22/6, tờ Sports Chosun đã công bố thêm những hình ảnh của “ông trùm Hallyu” Bae Yong Joon vào hôm vợ chồng anh tận hưởng chuyến đi chơi vui vẻ trên 1 du thuyền 5 sao ở Singapore cùng vợ chồng Park Shin Hye. Trước ống kính, vợ chồng tài tử họ Bae đang rời khỏi du thuyền. Nam diễn viên sinh năm 1972 đã giúp bà xã - nữ minh tinh Park Soo Jin xách hành lý nặng trĩu, qua đó chứng minh mình là người đàn ông tận tâm với gia đình.

Người qua đường cũng có đôi lời chia sẻ sau khi tình cờ chạm mặt Bae Yong Joon trên du thuyền: “Ngoài việc tóc đã bạc, anh ấy vẫn trông rất phong độ. Làn da rám nắng khỏe mạnh của Bae Yong Joon đã để lại ấn tượng mạnh cho tôi. Anh ấy có dáng người cao và thần thái rất đặc biệt. Tôi đã hiểu tại sao nam diễn viên lại là người nổi tiếng rồi đó. Nhìn ngoài đời thực, anh ấy vẫn rất có sức hút”.

Bae Yong Joon xách hành lý giúp vợ khi đang rời khỏi du thuyền 5 sao. Anh được người qua đường nhận xét là vẫn rất phong độ dù đã lộ ra những dấu hiệu lão hóa. Ảnh: Naver

Còn nhớ trong sáng 9/6, vợ chồng Park Shin Hye và vợ chồng Bae Yong Joon đã được bắt gặp đưa các con tới Singapore du lịch. Được biết, 2 gia đình nhanh chóng lọt vào ống kính của “người qua đường” ngay khi đặt chân xuống sân bay ở đảo quốc sư tử.

Trong video gây bão, Park Shin Hye lộ bụng bầu to vượt mặt, diện trang phục rộng thùng thình. Còn ông xã cô - tài tử Choi Tae Joon đeo khẩu trang, đẩy chiếc xe chất đầy hành lý có cậu con trai ngồi phía trên. Đặc biệt, diện mạo điển trai của quý tử 4 tuổi nhà Park Shin Hye - Choi Tae Joon đã nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng và nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội trong buổi sáng 9/6.

Trước ống kính, Bae Yong Joon đội mũ và đeo khẩu trang, gây chú ý khi để lộ tóc bạc đầy đầu. Trong khi đó, bà xã của anh - nữ diễn viên Park Soo Jin được “người qua đường” nhận xét là rất gầy và có làn da trắng bóc. Vợ chồng Bae Yong Joon cũng đưa các con đi cùng trong chuyến du lịch mới đây.

Sau đó đúng 2 ngày, tờ Xportsnews cho hay, vợ chồng Park Shin Hye cùng vợ chồng “ông trùm Kbiz” Bae Yong Joon đã được bắt gặp xuất hiện trên 1 du thuyền 5 sao trong chuyến đi của mình.

Vào thời điểm ấy, ông xã Park Shin Hye - nam diễn viên Choi Tae Joon đã dẫn con mình và 2 con của cặp đôi Bae Yong Joon - Park Soo Jin tới 1 khu vui chơi trên du thuyền. Trong khi đó ở 1 tầng khác của du thuyền, Park Shin Hye đứng thư giãn cùng vợ chồng tài tử họ Bae.

Ở 1 hình ảnh được chụp vào thời điểm khác cũng trên du thuyền, Choi Tae Joon được bắt gặp đang chăm sóc cậu con trai 4 tuổi ngồi trong xe đẩy. Phía sau anh là bà xã Park Shin Hye đang tập trung sắp xếp đồ đạc.

Park Shin Hye lộ ra bụng bầu lớn trước ống kính máy quay trong lần xuất hiện ở sân bay vào hôm 9/6. Còn nhớ cách đây đúng 2 tháng, người đẹp công bố tin vui đang mang thai bé thứ 2. Và đây cũng là lần đầu nữ diễn viên lộ diện sau tin mang bầu. Ảnh: X

Diện mạo của quý tử 4 tuổi nhà Park Shin Hye đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ công chúng. Nhiều khán giả kỳ vọng cậu bé lớn lên sẽ tiếp nối sự nghiệp diễn xuất của bố mẹ. Ảnh: X, showbiz.pv

Bae Yong Joon để lộ tóc bạc đầy đầu trong màn xuất hiện ở sân bay vào hôm 9/6, khiến nhiều khán giả không khỏi tiếc nuối cho thời trẻ của nam tài tử. Về phần Park Soo Jin, cô lại nhận được khá nhiều lời khen ngợi về nhan sắc dù đã là mẹ 2 con. Ảnh: Newsen

Park Shin Hye và ông xã xuất hiện trên du thuyền 5 sao. Ông xã mỹ nhân họ Park nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ diện mạo điển trai, cuốn hút cùng góc nghiêng thần thánh chấp cả cam thường. Ảnh: X

Việc vợ chồng Park Shin Hye bỗng nhiên đi du lịch cùng với đại gia đình Bae Yong Joon - Park Soo Jin đã gây ra nhiều bàn tán, thảo luận trên mạng xã hội. Nhiều khán giả đã vô cùng tò mò về mối quan hệ giữa 2 bên gia đình.

Hóa ra 2 cặp vợ chồng này có mối nhân duyên khá đặc biệt trong giới giải trí Kbiz. Park Shin Hye chính là chị em chí cốt với bà xã Bae Yong Joon - nữ minh tinh Park Soo Jin. Mối nhân duyên của 2 mỹ nhân bắt đầu kể từ khi họ cùng tham gia diễn xuất trong bộ phim nổi tiếng 1 thời Mỹ Nam Nhà Bên từng lên sóng trên đài tvN hồi năm 2013. Không chỉ diễn xuất ăn ý trên màn ảnh, Park Shin Hye - Park Soo Jin còn thân thiết trong hậu trường và dần phát hiện ra rằng họ nói chuyện rất hợp nhau.

Ngay cả sau khi bộ phim đóng máy, Park Shin Hye - Park Soo Jin vẫn tiếp tục giữ liên lạc mật thiết và duy trì tình bạn đẹp với nhau. Họ thường xuyên đến các buổi tụ họp riêng tư hay đi đánh lẻ với nhau. Sau mỗi buổi đi chơi, 2 mỹ nhân đều chụp lại hình lưu niệm, đồng thời khoe những khoảnh khắc thân thiết bên nhau lên mạng xã hội. Theo thời gian, mối quan hệ giữa 2 nữ nghệ sĩ lại càng thêm phần gắn bó và họ dần trở thành cặp hảo tỷ muội đáng ngưỡng mộ ở Kbiz.

Còn Choi Tae Joon thì vừa ký hợp đồng độc quyền vào tháng 2 vừa qua với Blitzway Entertainment. Được biết, Bae Yong Joon là 1 trong những cổ đông lớn trong công ty giải trí này.