Video gây hoang mang của Park Shin Hye khi đang mang thai vừa lộ ra

Sáng 16/6, tờ Sports Chosun cho hay, công ty quản lý Salt Entertainment vừa đăng tải video mới về Park Shin Hye trên nền tảng YouTube. Ở đoạn clip gây xôn xao, nữ diễn viên họ Park đi leo núi từ sáng sớm trong thời gian đang mang thai.

Bà bầu đi leo núi nhẹ nhàng cũng là điều hết sức bình thường, không phải chuyện đáng để bàn tán, tranh luận. Điều khiến nhiều khán giả hoang mang ở đây là Park Shin Hye đang bầu bí nhưng vẫn thực hiện 1 thử thách khó nhằn. Cụ thể trong buổi leo núi, nữ diễn viên sẵn sàng tham gia thử thách “đứng phắt dậy khi đang quỳ gối mà không cần dùng tay chống đỡ trên nền đất”. Chứng kiến hành động của nữ minh tinh sinh năm 1990, nhiều khán giả không khỏi hốt hoảng xen lẫn lo lắng. Theo những netizen này, nếu chẳng may Park Shin Hye không thể hoàn thành thử thách và ngã ra nền đất thì sẽ rất nguy hiểm cho cô và thai nhi trong bụng.

Cộng đồng mạng đồng loạt tỏ ra lo lắng khi chứng kiến Park Shin Hye tham gia thử thách khó khi đang mang bầu: “Cứ như thế kia mà chẳng may bị chấn thương là rắc rối to đấy”, “Đừng có chủ quan như thế chứ, hãy tiết chế lại chút đi. Em bé trong bụng chị sẽ mệt lắm đấy”, “Hãy cẩn thận chị ơi” ,...

Công chúng hốt hoảng khi thấy Park Shin Hye nhiệt tình tham gia thử thách khó khi đang "bụng mang dạ chửa". Ảnh: X

Trước đó, Park Shin Hye đã chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội với chuyến nghỉ dưỡng xa hoa, sang chảnh ở nước ngoài khi đang mang thai. Cụ thể, trong sáng 9/6, vợ chồng Park Shin Hye và vợ chồng Bae Yong Joon đã được bắt gặp đưa các con tới Singapore du lịch. Được biết, 2 gia đình nhanh chóng lọt vào ống kính của “người qua đường” ngay khi đặt chân xuống sân bay ở đảo quốc sư tử.

Trong video gây bão, Park Shin Hye lộ bụng bầu to vượt mặt, diện trang phục rộng thùng thình. Còn ông xã cô - tài tử Choi Tae Joon đeo khẩu trang, đẩy chiếc xe chất đầy hành lý có cậu con trai ngồi phía trên. Đặc biệt, diện mạo điển trai của quý tử 4 tuổi nhà Park Shin Hye - Choi Tae Joon đã nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng và nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội trong buổi sáng 9/6.

Sau đó đúng 2 ngày, 2 gia đình Park Shin Hye - Bae Yong Joon lại tiếp tục được bắt gặp xuất hiện trên 1 du thuyền 5 sao trong chuyến đi của mình. Khi ấy, ông xã Park Shin Hye - nam diễn viên Choi Tae Joon đã dẫn con mình và 2 con của cặp đôi Bae Yong Joon - Park Soo Jin tới 1 khu vui chơi trên du thuyền. Trong khi đó ở 1 tầng khác của du thuyền, Park Shin Hye đang đứng thư giãn cùng vợ chồng tài tử họ Bae. Ở 1 hình ảnh khác, Choi Tae Joon được bắt gặp đang chăm sóc cậu con trai 4 tuổi ngồi trong xe đẩy. Phía sau anh là bà xã Park Shin Hye đang tập trung sắp xếp đồ đạc.

Park Shin Hye lộ ra bụng bầu lớn trước ống kính máy quay trong chuyến du lịch tới Singapore mới đây. Còn nhớ cách đây đúng 2 tháng, người đẹp công bố tin vui đang mang thai bé thứ 2. Và đây cũng là lần đầu nữ diễn viên lộ diện sau tin mang bầu. Ảnh: X

Park Shin Hye sinh năm 1990 tại Gwangju, Hàn Quốc. Dù ra mắt công chúng qua 1 video âm nhạc và từng có ý định đi theo con đường ca hát nhưng cuối cùng cô lại chọn gắn bó với diễn xuất. Park Shin Hye trở nên nổi tiếng khắp châu Á khi đảm nhận vai thời niên thiếu của nữ chính trong tác phẩm kinh điển 1 thời Nấc Thang Lên Thiên Đường. Kể từ đó tới nay, nữ diễn viên liên tục tỏa sáng rực rỡ trên màn ảnh qua nhiều vai chính ấn tượng ở các phim hot hòn họt gồm Cô Nàng Đẹp Trai, The Heirs, Pinocchio, Doctors,...

Bên cạnh sự nghiệp thành công, cuộc hôn nhân của Park Shin Hye và tài tử Choi Tae Joon cũng thu hút được sự quan tâm lớn từ công chúng. Còn nhớ hồi năm 2012, Park Shin Hye làm khách mời trong phim The King Of Dramas của Choi Tae Joon và cả 2 trở thành bạn bè. Đến tháng 3/2018, cặp đôi bất ngờ bị Dispatch khui loạt ảnh hẹn hò. Theo nguồn tin thân cận, 2 diễn viên đã bí mật hẹn hò từ năm 2017.

Tới tháng 11/2021, Park Shin Hye thông báo mang thai và kết hôn với bạn trai tài tử Choi Tae Joon. Siêu đám cưới của cặp đôi diễn ra vào ngày 22/1/2022, quy tụ dàn khách mời toàn sao hạng A như Lee Min Ho, Lee Hongki (F.T. Island), D.O. (EXO)...

Đến tháng 4 vừa qua, Park Shin Hye xác nhận đang mang thai con thứ 2 với ông xã Choi Tae Joon. Cô dự kiến sẽ lâm bồn vào mùa thu năm nay.

Park Shin Hye trở nên nổi tiếng rầm rộ nhờ loạt phim khuấy đảo màn ảnh nhỏ. Ảnh: Naver