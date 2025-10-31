Từng được mệnh danh là nữ hoàng dao kéo thành công nhất xứ Hàn, Park Min Young luôn là cái tên gắn liền với hai chữ “visual chuẩn chỉnh” của màn ảnh Hàn Quốc. Từ Thư Ký Kim Sao Thế đến Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi, nữ diễn viên sinh năm 1986 vẫn luôn giữ vững phong độ nhan sắc qua nhiều năm.

Nhan sắc đỉnh cao của Park Min Young trên màn ảnh

Mới đây, Park Min Young tái xuất màn ảnh nhỏ với bộ phim Confidence Queen. Trong phim, cô khiến khán giả trầm trồ với vẻ đẹp sang chảnh, thần thái tự tin và gương mặt được khen “đỉnh cao nhan sắc” cùng hàng chục bộ đồ thời thượng.

Dù Confidence Queen thất bại nhưng nhan sắc của Park Min Young vẫn tỏa sáng

Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với vẻ rạng ngời trên màn ảnh, mỗi lần cô xuất hiện tại sự kiện, buổi họp báo hay lịch trình công khai, khán giả lại không khỏi giật mình. Khuôn mặt Park Min Young hốc hác, gò má lộ rõ, đôi mắt trũng sâu, thậm chí đường nét vốn mềm mại của cô trở nên cứng đờ, như thể bị kéo căng quá mức.

Trên mạng xã hội, hàng loạt bình luận bày tỏ lo lắng khi nữ diễn viên trông “gầy đến mức đáng sợ”. Một số ý kiến còn nghi ngờ rằng Park Min Young có thể đang gặp biến chứng thẩm mỹ hoặc tiếp tục can thiệp dao kéo để duy trì ngoại hình không tuổi. Dẫu vậy, những nghi vấn này vẫn chỉ dừng ở mức suy đoán bởi Park Min Young chưa bao giờ công khai về việc chỉnh sửa nhan sắc trong giai đoạn gần đây.

Nhan sắc gầy gò đến báo động của Park Min Young

Đáng chú ý, nữ diễn viên từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn rằng cô từng giảm đến 37 kg để nhập vai trong Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi. Chính sự nỗ lực quá mức này khiến công chúng lo ngại sức khỏe của cô bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hình ảnh gầy guộc của Park Min Young tại các sự kiện sau đó càng khiến làn sóng lo lắng lan rộng.

Khuôn mặt biến dạng của nữ diễn viên

Tuy nhiên, vào sáng 31/10, Park Min Young bất ngờ trở thành chủ đề nóng trở lại khi xuất hiện tại sân bay Incheon lên đường sang Nhật dự show thời trang. Khác hẳn vẻ gầy gò đến mức đáng lo trước đây, Park Min Young lần này trông có da có thịt hơn, khuôn mặt đầy đặn, rạng rỡ hơn thấy rõ. Trước ống kính, cô vẫn giữ được thần thái thanh lịch, nhẹ nhàng và dễ chịu, điều mà người hâm mộ đã lâu không thấy ở cô.

Park Min Young lấy lại phong độ nhan sắc khiến nhiều người bất ngờ

Hình ảnh “hồi sinh visual” này nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội Hàn Quốc. Nhiều tờ báo như Sports Seoul hay TenAsia còn dùng những dòng tít như “Park Min Young xóa bỏ hình ảnh gầy trơ xương - visual trở lại thời hoàng kim”. Tuy nhiên cư dân mạng lại tỏ ra khá lo lắng cho sức khỏe của Park Min Young khi thay đổi cân nặng liên tục, điều này có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe. Người hâm mộ hy vọng nữ diễn viên sẽ duy trì được trạng thái này thay vì tiếp tục lao vào vòng xoáy giảm cân - dao kéo - rồi lại tăng cân.

Hành trình trồi sụt về ngoại hình của Park Min Young một lần nữa phản ánh mặt tối của ngành giải trí Hàn Quốc, nơi chuẩn đẹp khắt khe đến mức nhiều nghệ sĩ phải liên tục thay đổi để không bị tụt lại. Đặc biệt đối với những nữ diễn viên, quá trình thay đổi cân nặng còn để phù hợp với vai diễn. Với Park Min Young, người từng được xem là biểu tượng của “dao kéo thành công”, mỗi lần thay đổi dù nhỏ cũng dễ dàng trở thành đề tài bàn tán.