Park Min Young đã làm gì với gương mặt của mình vậy?

Mới đây, loạt hình ảnh ghi lại khoảnh khắc lộ diện của Park Min Young tại sân bay nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội, thu hút lượng tương tác ngắn chỉ sau thời gian ngắn. Nhan sắc của nữ diễn viên lại một lần nữa trở thành chủ đề bàn luận bởi diện mạo có phần khác lạ so với trước.

Trong loạt hình ảnh viral, Park Min Young xuất hiện với mái tóc dài buông tự nhiên, diện cardigan trắng phối chân váy đen theo phong cách nữ tính đặc trưng. Dễ nhận thấy nữ diễn viên đã có phần đầy đặn hơn sau thời gian dài gắn liền với hình ảnh mảnh mai, có phần gầy gò. Gương mặt bầu bĩnh hơn, đôi má có da có thịt, vóc dáng cũng không còn quá gầy, mang lại cảm giác khỏe khoắn và tràn đầy sức sống.

Tuy nhiên, chính sự thay đổi này cũng làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều. Ở một số góc quay cận, gương mặt của Park Min Young được nhận xét trông khá căng bóng, phần má và vùng quanh hàm có cảm giác hơi sưng nhẹ, khiến tổng thể biểu cảm thiếu đi nét thanh thoát, tự nhiên. Nhiều cư dân mạng vì vậy đặt nghi vấn nữ diễn viên có thể đã thực hiện một số can thiệp thẩm mỹ hoặc các liệu pháp làm đẹp liên quan. Dẫu vậy, đây đều chỉ là những suy đoán từ phía cộng đồng mạng và Park Min Young chưa từng lên tiếng về những đồn đoán này.

Một số bình luận của netizen:

- Park Min Young như đắp bánh mì lên mặt vậy.

- Có chút da chút thịt là xinh xắn hơn nhiều.

- Bả tăng cân rồi đó, biết lắng nghe cơ thể mình rồi.

- Hình như mặt hơi sưng. Tui nghĩ bả mới tiêm filler.

- Cổ thăng hạng nhan sắc đỉnh luôn, chứ trước gầy xơ xác thấy lo luôn ý.

Trong một khoảng thời gian dài, khoảng hơn 2 năm trở lại đây, Park Min Young liên tục gây chấn động MXH khi cơ thể càng ngày càng "mi nhon" đáng báo động: thân hình mảnh mai quá mức, cánh tay và đôi chân gầy guộc, gương mặt hốc hác, thiếu sức sống.

Nỗi lo ấy càng gia tăng khi Park Min Young tiết lộ cô từng áp dụng phương pháp giảm cân cực đoan để phục vụ vai diễn. Với bộ phim Nụ Hôn Của Tiên Cá (Siren's Kiss), nữ diễn viên gần như chỉ uống khoảng 3 lít nước mỗi ngày và hầu như không nạp thêm thực phẩm nhằm tái hiện chân thực hình ảnh Han Seol Ah, người phụ nữ cô độc, mang nhiều tổn thương tâm lý đến mức đánh mất cả cảm giác đói và chỉ duy trì sự sống bằng nước, đôi khi tìm đến rượu trong tuyệt vọng. Những hình ảnh đầu tiên của bộ phim cũng cho thấy Park Min Young trong trạng thái gầy rộc, cơ thể gần như không còn chút mỡ thừa, gương mặt hốc hác khiến không ít khán giả xót xa.

Trước đó, khi tham gia Cô Đi Mà Cưới Chồng Tôi (Marry My Husband), Park Min Young cũng từng gây chấn động khi giảm cân xuống chỉ còn khoảng 37 kg để hóa thân thành một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Để đạt được vẻ ngoài tiều tụy đúng với nhân vật, cô gần như cắt giảm tối đa khẩu phần ăn, chủ yếu duy trì cơ thể bằng nước ion trong suốt quá trình quay những phân đoạn quan trọng.

Nữ diễn viên cho biết ê-kíp đã chủ động sắp xếp ghi hình trước toàn bộ các cảnh đòi hỏi ngoại hình suy kiệt nhất, bao gồm cả phân đoạn nhân vật qua đời, nhằm hạn chế thời gian cô phải duy trì thể trạng thiếu cân. Sau khi hoàn thành những cảnh quay này, Park Min Young được nghỉ khoảng hai tuần để tăng trở lại gần 5 kg, giúp cơ thể dần hồi phục.

Sắp tới, Park Min Young sẽ tham gia vào bộ phim Nine to Six. Đây là tác phẩm đánh dấu màn tái xuất của Park Min Young sau Siren's Kiss , đồng thời là lần đầu cô kết hợp với Yook Sungjae (BTOB). Bộ phim được SBS sản xuất, chuyển thể từ bộ phim truyền hình Trung Quốc nổi tiếng The Rational Life .

Trong phim, Park Min Young vào vai Kang Yi Ji, nữ quản lý cấp cao (senior manager/deputy manager) của bộ phận pháp chế tại tập đoàn ô tô Chronic Motors. Kang Yi Ji là mẫu phụ nữ thành đạt, lý trí và cuồng công việc. Sau nhiều năm chỉ biết đến sự nghiệp, cô dần mất niềm tin vào tình yêu, thậm chí xem hẹn hò hay hôn nhân chỉ là những phản ứng mang tính bản năng của con người hơn là điều cần thiết trong cuộc sống.

Mọi thứ bắt đầu thay đổi khi Yi Ji gặp Han Seon Woo (Yook Sung Jae), chàng thực tập sinh trẻ hơn làm cùng bộ phận. Trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng của đàn chị, Seon Woo nổi bật bởi sự chân thành, tinh tế, khả năng xử lý tình huống linh hoạt và luôn được đồng nghiệp tin tưởng. Sự ấm áp của anh dần khiến Yi Ji mở lòng, từ một người chỉ biết đến công việc học cách yêu thương và cân bằng giữa sự nghiệp với cuộc sống cá nhân.