Park Bo Gum nói gì khi "biến mất" nửa sau phim "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt"?

Trong video Mini Palette | Sweet Chemistry with Park Bo Gum phát hành ngày 22/3 trên kênh chính thức của IU, cả hai nghệ sĩ đã cùng nhau trò chuyện về quá trình quay phim và phản ứng từ khán giả. IU chia sẻ cô đã xem đến tập 13 vào đêm hôm trước và không kìm được xúc động: "Tôi đã khóc rất nhiều. Những cảnh chưa từng thấy trước đây, đặc biệt là khi Aesoon và Gwansik già đi, thật sự khiến tôi rơi nước mắt".

Park Bo Gum bày tỏ lòng biết ơn với dự án: "Tất cả các nhân vật đều sống động và được xây dựng tốt. Tôi thực sự biết ơn và tự hào". Về phản hồi từ người xem, anh cho biết nhiều khán giả bày tỏ mong muốn được thấy thêm những cảnh thời trẻ của anh và IU. "Câu chuyện nhanh chóng chuyển sang giai đoạn chúng tôi trở thành cha mẹ, nhưng tôi bảo bạn bè mình hãy tiếp tục xem vì chúng tôi vẫn xuất hiện trong suốt bộ phim", nam diễn viên chia sẻ. IU cũng đồng tình, nhấn mạnh rằng các phiên bản trẻ vẫn góp mặt qua các cảnh hồi tưởng: "Ngay từ tập một, cảnh đầu tiên đã bắt đầu với Aesoon lớn tuổi. Nhưng những ai yêu thích chúng tôi khi còn trẻ thì yên tâm, chúng tôi vẫn ở đó cho đến cuối cùng".

Bộ phim "When Life Gives You Tangerines" đã nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ cách kể chuyện theo dòng thời gian kéo dài suốt bốn mùa của cuộc đời. Ban đầu, hai diễn viên IU và Park Bo Gum thu hút sự chú ý lớn với vai diễn Ae-soon và Gwan-sik thời trẻ. Tuy nhiên, khi câu chuyện tiến sâu vào phần sau, đặc biệt là từ Màn 3 (tập 9–12), sự xuất hiện của Park Bo Gum gần như "biến mất".

Màn 3 chuyển hướng trọng tâm sang Ae-soon và Gwan-sik thời trung niên và tuổi già (do Moon So-ri và Park Hae-joon thủ vai), đồng thời khai thác mối quan hệ giữa con gái Geum-myeong (do IU tiếp tục đảm nhận) và bạn trai Young-bum (Lee Jun-young). Điều này khiến màn trình diễn của Park Bo Gum trong vai Gwan-sik trẻ tuổi chỉ còn xuất hiện lác đác trong các đoạn hồi tưởng, tạo cảm giác nhân vật dần bị rút khỏi dòng chảy chính của câu chuyện.

Sự xuất hiện mờ nhạt trong nửa sau khiến nhiều khán giả đặt câu hỏi liệu Park Bo Gum có thực sự là nam chính xuyên suốt, hay chỉ đóng vai trò dẫn dắt phần đầu câu chuyện. Một số ý kiến cho rằng thời lượng của anh bị "lấn át" bởi Lee Jun-young trong vai nam chính mới và cả Kim Seon-ho – người xuất hiện với tư cách khách mời đặc biệt.

Không ít người hâm mộ bày tỏ sự hụt hẫng khi mong đợi một tuyến truyện đầy đủ và nhất quán cho nhân vật của Park Bo Gum. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng lựa chọn kể chuyện của đạo diễn – khi để các diễn viên lớn tuổi đảm nhận phần sau – phản ánh sự trưởng thành và vòng đời đúng với thông điệp bộ phim.

Chỉ còn vài tập nữa là kết thúc, người xem vẫn kỳ vọng vào sự trở lại đáng nhớ của Park Bo Gum trong những cảnh cuối cùng, để hoàn thiện hành trình cảm xúc và mang đến một cái kết có chiều sâu cho nhân vật Gwan-sik trẻ tuổi.