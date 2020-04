Paris Hilton, Lindsay Lohan và Britney Spears: Đế chế “nữ hoàng thị phi” quyền lực nhất Hollywood, chật vật tìm lại hào quang sau những cú trượt dài

"Bộ ba thần thánh" của Hollywood

Nhiều năm về trước, Paris Hilton, Lindsay Lohan và Britney Spears đã làm nên một đế chế tại Hollywood, đế chế của những nàng nữ hoàng thị phi. Ngày ấy, Paris Hilton là cô công chúa giàu sang thích chơi trội của showbiz.

Dù tài cán chẳng có gì nhiều, nhan sắc cũng tầm tầm nhưng có hề gì, Paris có tiền. Chỉ cần tiền đầy túi, đồ hiệu đắp đầy mình là Paris có ngay cả một tá những ngôi sao hạng A, B, C gì cũng có bên cạnh.

Không phải là ngôi sao nổi tiếng, chẳng giỏi đóng phim lẫn ca hát nhưng Paris Hilton vẫn là gương mặt được các tay săn ảnh Hollywood săn đuổi. Ngày qua ngày người ta thấy truyền thông nhắc tới Paris Hilton là những scandal tình ái với anh chàng này, cảnh thác loạn trên du thuyền với cô gái nọ, hay cả những cuốn băng "nóng" của cô nàng với bạn trai cũ.

Còn các cô gái khát khao đổi đời thì cố gắng đeo bám lấy Paris Hilton, nuôi cho mình hi vọng ngày nào đó sẽ lật đổ được ngai vàng của "nữ hoàng thị phi". Trong số các cô gái từng đóng vai "người hầu" của Paris Hilton, Kim Kardashian là một minh chứng rõ ràng cho khái niệm "sao đổi ngôi, người đổi vận".



Dẫu bây giờ, Kim Karrdashian muốn quên béng đi cái quá khứ từng bám theo gót giày của Paris Hilton thì không thể phủ nhận rằng những tháng ngày làm bạn với cô công chúa Hollywood đã trở thành bàn đạp cho "cô Kim siêu vòng 3" tạo cho mình riêng một đế chế triệu đô.

Chẳng giàu có như Paris Hilton nhưng Lindsay Lohan cũng là không hề kém cạnh về độ nổi tiếng. Lindsay Lohan từng được xem là "cục cưng" của hãng Disney Channel. Cô tham gia hàng loạt phim ăn khách điển hình như The Parent Trap, Confessions of a Teenage Drama Queen, Mean Girls rồi trở thành biểu tượng thanh xuân của giới trẻ Mỹ.

Năm 2004 được xem là năm hoàng kim của Lindsay Lohan khi cô nàng gặt hái vô vàn thành quả từ việc diễn xuất lẫn ca hát. Hào quang phủ kín cuộc đời nhưng cũng đẩy Lindsay trước vô số những cạm bẫy.

Nếu Paris Hilton là công chúa của giới nhà giàu Hollywood thì Britney Spears là nàng công vừa có tài lại có sắc của làng nhạc.

Danh xưng "công chúa nhạc Pop" của Britney Spears là minh chứng rõ ràng cho cô gái tóc vàng giữa Hollywood hào nhoáng và đầy cạm bẫy. Từ năm 2000 đến 2003 là thời kỳ vàng son của Britney với các hit đi vào huyền thoại như Oops!... I Did It Again, Like A Virgin, Toxic, Everytime... Cũng trong thời gian này, cô được Forbes ghi nhận là nữ ca sĩ thành công nhất thế giới năm 2002.

Hào quang phủ quanh cuộc đời Britney Spears nhiều như thị phi mà cô nàng gặt hái được. Những cuộc tình chớp nhoáng, những bữa tiệc thâu đêm vẫn xuất hiện bên cạnh cái tên Britney Spears. Cuộc hôn nhân 2 ngày với anh bạn thời niên thiếu Jason Allen Alexander đã mở màn cho một chuỗi những scandal liên tiếp của Britney Spears.

Vài tháng sau khi ly hôn, Britney lại tiếp tục kết hôn với vũ công Kevin Federline và sinh hạ liên tiếp hai con trai trong 2 năm liên tiếp. Người ta không còn thấy một Britney Spears xinh đẹp lộng lẫy nữa mà chỉ nhìn thấy bà mẹ 2 con luộm thuộm, tăng cân và thường xuyên say xỉn.

Và cũng từ đó, một bộ 3 mang tên "nữ hoàng thị phi" Hollywood ra đời. Đó là sự kết hơn của một Britney Spears chán nản với cuộc hôn nhân mệt mỏi, một Lindsay Lohan gặp áp lực trước sự nổi tiếng và một cô nàng Paris Hilton ham vui số 1 Hollywood.

Họ nhậu nhẹt, nhảy nhót, dùng chất kích thích, lái xe khi say xỉn và thường xuyên tụ tập ở các điểm ăn chơi trụy lạc nhất nước Mỹ.

Năm 2006, truyền thông Mỹ đã đăng lên trang nhất của họ tấm hình Paris Hilton, Lindsay Lohan và Britney Spears ngồi cùng nhau trên chiếc xe thể thao đắt tiền, khẳng định một đế chế đầy quyền lực của 3 nàng nữ hoàng thị phi.

Ngày 28/11/2017, Paris Hilton đã chia sẻ lại tấm hình cũ kèm chú thích: "Hôm nay là kỷ niệm 11 năm Bộ 3 Thần Thánh lần đầu ra mắt!".

"Những cú ngã ngựa" nhớ đời và tình bạn mỏng manh hơn gió của "Bộ ba thần thánh"

Trong suốt hơn 1 năm trời, những "thiên thần sa đọa" Paris Hilton, Lindsay Lohan và Britney Spears trượt dài trong những cuộc vui quên ngày quên đêm. Sự kết hợp của 3 cô nàng nổi loạn trở thành tiêu đề in đậm trên khắp các mặt báo.

Họ dính lấy nhau như hình với bóng tại các bữa tiệc, hộp đêm, sòng bạc và tự hào nếu như ai gọi mình là bộ ba "gái hư" ở Hollywood.

Những tưởng tình bạn này sẽ mãi mãi bên lâu nhưng hóa ra đó cũng chỉ là cuộc vui thoáng qua trong đời. Khi cả 3 đều thất thế, họ đâu còn có thể sánh vai trở thành bộ 3 nữ hoàng sang chảnh tai tiếng của Hollywood được nữa.

Vào năm 2018, khi tham gia phỏng vấn với Sirius XM, Paris Hilton tiết lộ rằng sự thật là chỉ có cô và Britney đi chơi còn Lindsay là vị khách không mời bám theo mà thôi.

Những scandal liên tiếp, những cú ngã ngựa liên tục khiến danh tiếng của cả 3 trượt xuống đáy. Lúc này, họ không còn cơ hội để hả hê sự nổi loạn của mình, cũng chẳng thể bám víu lấy danh tiếng ngày cũ bởi ở Hollywood đang có vô số cô nàng thị phi khác thay thế.



Hóa ra đế chế nào rồi cũng có kẻ thay thế, ngôi vương nào rồi cũng có thể sụp đổ trong phút chốc.

Nếu trước đó, Lindsay Lohan chỉ dám quậy phá tại các bữa tiệc, thác loạn tại những cuộc vui thì cô nàng lại dại dột tự đạp đổ bát cơm của mình bằng cách gây sự tại trường quay. Không nghiêm túc làm việc, gây sự với nhà sản xuất và bạn diễn khiến Lindsay Lohan gần như mất việc. Các nhà sản xuất đầu tư có thể nhắm mắt trước những scandal đời tư của Lindsay Lohan nhưng nếu một khi đụng chạm tới công việc thì họ sẵn sàng bỏ đi cô nàng để tìm những nhân tố mới "ngoan ngoãn" hơn.

Lindsay Lohan có cả bộ sưu tập ảnh chụp trong tù.

Ê chề vì mất chỗ đứng, Lindsay Lohan tiếp tục trượt dài với hàng tá những scandal từ nghiện ngập cho tới trộm cướp tù tội. Từ một cô nàng Lindsay Lohan sang chảnh, quần áo là lượt ở các hộp đêm, thuộc phiện đã khiến nàng công chúa Disney trở nên tàn tạ một cách thảm hại.

Ở tuổi 33, Lindsay Lohan đang chật vật tìm lại chỗ đứng của bản thân. Cách đây không lâu, cô nàng đã xóa hết ảnh cũ trên trang cá nhân của mình và thay vào đó là một hình ảnh mới cứng đầy mạnh mẽ mang thông điệp: "Tôi sẽ trở lại". Chẳng rõ Lindsay sẽ làm được gì sau rất nhiều năm để cái tên của mình trôi dạt nhưng thôi cứ chờ đợi.

Paris Hilton thường không muốn thua ai điều gì, có lẽ vì thế bộ sưu tập scandal của cô nàng cũng chẳng thua kém người bạn cũ Lindsay Lohan.

Những màn say tới bến của Paris.

Từ năm 2007, Paris bắt đầu vướng vào nhiều rắc rối với pháp luật, đặc biệt là những vụ phóng xe quá tốc độ, sử dụng chất kích thích, khiến cô ngồi tù không ít lần. Show truyền hình thực tế "The Simple Life" của cô trên E! cũng bị hủy. Mặc dù cố gắng trở lại với show truyền hình mới nhưng tên tuổi của Paris Hilton bắt đầu nguội dần.

Thời gian gần đây, Paris cũng xuất hiện tại một số show thời trang với những bộ đồ bắt mắt nhưng danh tiếng năm xưa cũng chẳng còn nhiều.

Không phải Paris không còn đẹp, không còn giàu hay đã hết chiêu trò mà chính là Hollywood đã có sự thống trị của "nữ hoàng thị phi" mới. Và bất ngờ đó lại chính là người mà trước đây Paris cũng không bao giờ đề phòng — "cô hầu" Kim Kardashian.

Hình ảnh khủng hoảng 1 thời của Britney Spears

Giai đoạn khủng hoảng của Paris và Lindsay Lohan đối với Britney Spears cũng chẳng hề dễ dàng gì. Thời điểm 2007 đã dấy lên tin đồn Britney Spears phải đi gặp bác sĩ tâm lý do trầm cảm. Đỉnh điểm là khi Britney Spears tự cạo đầu mình nham nhở và xuất hiện trên phố với diện mạo không thể nào nhận ra.

Britney từng gặp rắc rối với pháp luật khi nhốt hai con trai trong phòng tắm. Britney được xác định là mắc phải hội chứng rối loạn lưỡng cực, một chứng bệnh rối loạn tâm thần gây ra sự biến đổi cảm xúc không ổn định. Trong suốt nhiều năm liền, Britney Spears luôn đi tìm kiếm quyền được tự do của mình trước sự giám hộ của bố ruột.

Bộ ba ngày nào liệu có thể tìm thấy hào quang?