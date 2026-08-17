Panasonic vinh danh 16 phim ngắn do học sinh thực hiện, trong mùa đầu mở rộng chương trình “Qua ống kính trẻ thơ 2026” tại TP. Hồ Chí Minh

Sự kiện khép lại mùa KWN đầu tiên mở rộng lớp học làm phim trực tiếp tại khu vực phía Nam; hai tác phẩm Giải Nhất sẽ đại diện Việt Nam tham gia KWN Global Summit 2026 vào cuối năm nay.

Với hơn 300 kịch bản dự thi của gần 600 học sinh trên cả nước, KWN 2026 ghi nhận quy mô tham gia tăng mạnh so với mùa trước, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận chương trình, đặc biệt tại khu vực phía Nam. Đằng sau 16 phim ngắn được vinh danh là tinh thần chủ động, nỗ lực làm việc nhóm và quá trình các em biến những quan sát trong đời sống thành tác phẩm. Mùa phim năm nay cũng mở rộng hơn nữa những trải nghiệm học tập ngoài lớp làm phim, đặc biệt là cơ hội giao lưu với bạn bè quốc tế.

Sự kiện trao giải tại TP.HCM đánh dấu hành trình đáng nhớ của KWN khi lần đầu tiên chương trình được mở rộng tới học sinh tại khu vực phía Nam

Đưa trải nghiệm làm phim đến với học sinh hai miền

Khi có thêm lớp học trực tiếp tại khu vực phía Nam, KWN không chỉ mở rộng địa bàn tổ chức mà còn đưa thêm những bối cảnh sống mới vào mùa phim. Từ Hà Nội đến TP. Hồ Chí Minh, các kịch bản gửi về bắt đầu từ chính nơi học sinh đang sống: gia đình, trường học, tình bạn, thể thao, văn hóa địa phương, làng nghề truyền thống, cộng đồng xung quanh hay cả những thay đổi mới như AI trong học tập và sinh hoạt.

Đại diện nhóm làm phim và phụ huynh chia sẻ về trải nghiệm trong hành trình KWN 2026

Từ những chất liệu gần gũi ấy, mỗi nhóm học sinh chọn cho mình một cách kể riêng, gắn với lứa tuổi, trải nghiệm và môi trường các em đang lớn lên. Khi cùng bước vào một mùa làm phim, các em không chỉ kể lại điều mình quan tâm, mà còn đem đến những cách nhìn mới mẻ về thế giới quen thuộc xung quanh mình.

Ông Taka Fujino, đại diện Panasonic Việt Nam, chia sẻ: "Việc mở rộng chương trình tới khu vực phía Nam giúp chúng tôi đưa trải nghiệm học tập qua làm phim đến với nhiều học sinh hơn. Chúng tôi tin rằng khi được trao cơ hội, công cụ và sự khích lệ phù hợp, mỗi học sinh đều có thể học hỏi, hợp tác và tự tin chia sẻ tiếng nói của mình. Với Panasonic, đây là một cách thiết thực để tiếp tục đầu tư cho sự phát triển của thế hệ tương lai, cùng sự đồng hành của thầy cô, phụ huynh và các đối tác."

16 phim ngắn đầu tay ghi dấu sự trưởng thành

Để hoàn thiện các tác phẩm được vinh danh, hơn 80 "nhà làm phim nhí" đã đi qua nhiều bước của một dự án làm phim thực tế: phát triển ý tưởng, viết kịch bản, phân vai, ghi hình, trao đổi trong nhóm và chỉnh sửa tác phẩm. Từ những trải nghiệm ban đầu với điện ảnh, các em học cách biến một ý tưởng chung thành sản phẩm hoàn chỉnh để giới thiệu trước người xem.

Bộ phim "Tin nhắn" của nhóm Cinematic (học sinh Trường THCS Chu Văn An và THCS Ngô Tất Tố, TP.HCM) giành giải Nhất nhóm tuổi 10 – 12.

Nhóm Clover Lens (học sinh đến từ nhiều trường tại TP.HCM) giành Giải Nhất Nhóm tuổi 13 – 18 với bộ phim "Hương Cốm trăm năm xứ Cần Giuộc"

Các phim ngắn năm nay tiếp tục cho thấy sự đầu tư của học sinh trong cách lựa chọn chi tiết, xây dựng câu chuyện và phối hợp vai trò trong nhóm. Thành quả 16 bộ phim vì vậy không chỉ nằm ở kết quả cuối cùng, mà còn ở quá trình các em cùng nhau thử nghiệm, điều chỉnh và kiên trì hoàn thiện tác phẩm trong suốt mùa làm phim.

NSND Lan Hương, thành viên Ban giám khảo, chia sẻ: "Tôi rất ấn tượng với cách các em lựa chọn và khai thác những đề tài rất gần gũi nhưng giàu ý nghĩa. Việc các em biết quan sát, biết đặt câu hỏi, hợp tác cùng nhau và kể câu chuyện bằng tiếng nói của mình là một thành quả rất đáng tự hào."

Đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh cho biết thêm: "Điều tôi luôn yêu thích ở những bộ phim của các bạn là sự hồn nhiên và chân thành. Chính những câu chuyện rất ngây ngô ấy là nơi tình yêu với điện ảnh bắt đầu. Từ những lần đầu cầm máy quay và kể những câu chuyện rất nhỏ của mình, các bạn có thể sẽ tìm thấy niềm đam mê và con đường của mình trong tương lai."

Trải nghiệm thực tế đa dạng và giao lưu quốc tế

Năm nay, lần đầu tiên toàn bộ học sinh KWN hai miền tại Việt Nam có cơ hội giao lưu trực tuyến với học sinh đến từ Hiroshima và Kanagawa, Nhật Bản. Qua buổi giao lưu, các em giới thiệu câu chuyện phía sau bộ phim của mình, lắng nghe tác phẩm của bạn bè cùng lứa tuổi và nhận ra những mối quan tâm chung về gia đình, cộng đồng, văn hóa và tương lai.

Bên cạnh quá trình sản xuất phim, học sinh còn tham gia hoạt động tham quan nhà máy sản xuất máy ảnh kỹ thuật số LUMIX của Panasonic tại Việt Nam, nơi các em tận mắt khám phá hành trình tạo nên những thiết bị đồng hành cùng các em trong suốt quá trình làm phim. Ngoài ra, các em còn được thử sức với vai trò phóng viên nhí phỏng vấn đội ngũ nhân viên nhà máy để tìm hiểu từ công nghệ sản xuất cho đến việc thiết kế những khuôn hình giúp truyền tải câu chuyện của các em.

Bộ phim được khán giả yêu thích nhất thuộc về bộ phim "Trận đấu không có người thua" từ nhóm Forever (THCS Hoàng Mai và THCS Mai Động, Hà Nội)

"Trong những tháng hè vừa qua, em và các bạn đã được cùng nhau học hỏi và làm việc, từ viết kịch bản cho đến khi hoàn thành bộ phim của chính mình. Em cũng đã được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị. Đối với em đây là một hành trình vô cùng ý nghĩa và đáng nhớ"", bạn Vũ Hà Minh, trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, thành viên của nhóm "Team Light" chia sẻ.

Sau sự kiện vinh danh, hai tác phẩm đoạt Giải Nhất ở hai nhóm tuổi sẽ đại diện học sinh Việt Nam tham gia KWN Global Summit 2026 vào cuối năm nay. Từ những câu chuyện bắt đầu trong lớp học, gia đình và cộng đồng địa phương, tiếng nói của các em sẽ tiếp tục được chia sẻ tại một nền tảng kết nối học sinh nhiều quốc gia.

Với mùa giải 2026, KWN không chỉ mở rộng về địa bàn tổ chức, mà còn mở rộng cách học sinh tiếp cận điện ảnh như một trải nghiệm học tập và kết nối. Từ những kịch bản đầu tay đến 16 bộ phim được vinh danh, chương trình tiếp tục tạo thêm không gian để học sinh Việt Nam quan sát đời sống, hợp tác với bạn bè và tự tin kể câu chuyện của mình từ chính nơi các em đang sống. Đó cũng là giá trị bền vững mà KWN hướng tới: nuôi dưỡng sự tự tin, khả năng sáng tạo và tiếng nói riêng của thế hệ trẻ thông qua điện ảnh.

Các bộ phim xuất sắc nhất đã được xướng tên ở các hạng mục giải thưởng:

Giải Nhất Nhóm tuổi 10 – 12: bộ phim "Tin nhắn" của nhóm Cinematic (học sinh Trường THCS Chu Văn An và THCS Ngô Tất Tố, TP.HCM). Bộ phim gây ấn tượng mạnh bởi góc nhìn ngây thơ nhưng sâu sắc về tình cảm gia đình và thông điệp rằng sự quan tâm và thời gian dành cho gia đình quan trọng hơn những tương tác trên mạng xã hội.

Giải Nhất Nhóm tuổi 13 – 18: bộ phim "Hương Cốm trăm năm xứ Cần Giuộc" của nhóm Clover Lens (học sinh đến từ nhiều trường tại TP.HCM) mang màu sắc tài liệu văn hóa, tôn vinh những con người lặng thầm gìn giữ ngành nghề và hương vị truyền thống qua nhiều thế hệ.

Giải Bộ phim được khán giả yêu thích nhất thuộc về bộ phim "Trận đấu không có người thua" từ nhóm Forever (THCS Hoàng Mai và THCS Mai Động, Hà Nội) với hàng nghìn lượt bình chọn của khán giả trên cả nước thông qua kênh mạng xã hội chính thức của chương trình.

Về Kid Witness News

Kid Witness News (KWN) là chương trình giáo dục làm phim toàn cầu do Panasonic khởi xướng tại Mỹ từ năm 1989, nhằm hỗ trợ học sinh phát triển khả năng sáng tạo, kỹ năng giao tiếp và tinh thần làm việc nhóm thông qua quá trình tự sản xuất phim ngắn bằng máy quay Panasonic. Tại Việt Nam, chương trình được triển khai từ năm 2006 dưới tên gọi "Qua ống kính trẻ thơ", dành cho học sinh từ 10 đến 18 tuổi. Không chỉ hướng tới việc tạo ra tác phẩm điện ảnh, KWN giúp học sinh quan sát đời sống, suy nghĩ về điều mình muốn truyền tải và tự tin chia sẻ góc nhìn của mình với cộng đồng. Năm 2026, chương trình lần đầu mở rộng lớp học làm phim trực tiếp tới TP. Hồ Chí Minh, bên cạnh Hà Nội, qua đó đưa trải nghiệm làm phim đến với nhiều học sinh hơn tại hai miền.