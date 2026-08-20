Panasonic khởi động Đại sứ Gen G 2026 mùa thứ 4, tạo cơ hội để người trẻ biến sáng kiến xanh thành hành động

Tiếp nối định hướng xuyên suốt của chương trình từ năm 2022, mùa thứ 4 tiếp tục tạo cơ hội để người trẻ biến mối quan tâm về môi trường thành năng lực hành động, thông qua các sáng kiến xanh được cố vấn, thử nghiệm và phát triển để có thể triển khai trong cộng đồng.

Với chủ đề "Tuần hoàn xanh, giảm nhanh cacbon", mùa 2026 tiếp tục tập trung vào kinh tế tuần hoàn và giảm phát thải CO₂, đồng thời khuyến khích những sáng kiến gắn liền với đời sống và có khả năng triển khai trong cộng đồng. Được khởi xướng từ năm 2022 trong khuôn khổ chiến dịch "Cùng Gen G sống Xanh đi", chương trình đã ghi nhận hơn 600 sáng kiến từ thanh niên. Trong đó, hơn 20 dự án tiềm năng đã được Panasonic hỗ trợ về tài chính và chuyên môn để triển khai thực tế. Chương trình năm nay kéo dài từ tháng 8/2026 đến tháng 3/2027, dự kiến tiếp cận khoảng 10.000 người trẻ trên toàn quốc.

Đại diện Panasonic Việt Nam chia sẻ: "Những thách thức môi trường cần sự tham gia của nhiều bên, trong đó có vai trò rất quan trọng của thế hệ trẻ. Với Đại sứ Gen G 2026, Panasonic mong muốn đồng hành cùng người trẻ Việt Nam để biến mối quan tâm về môi trường thành năng lực để hành động; từ đó, những hành động nhỏ, khi được duy trì nghiêm túc, có thể tạo ra thay đổi lâu dài."

Từ ý tưởng đến triển khai: các sáng kiến xanh được hỗ trợ qua từng vòng

Tham gia chương trình, người trẻ có cơ hội học hỏi từ các chuyên gia giàu kinh nghiệm, trải nghiệm thực tế, đồng thời mở rộng mạng lưới kết nối trong cộng đồng Gen G. Các đội xuất sắc nhất có cơ hội được tài trợ để triển khai và tiếp tục đồng hành cùng Panasonic trong các hoạt động xã hội khác.

Chương trình được thiết kế để mỗi ý tưởng có thêm thời gian và điều kiện phát triển qua từng vòng. Sau giai đoạn tuyển chọn, Top 50 sẽ tham gia các hoạt động đào tạo và trải nghiệm thực tế để rà soát lại vấn đề, hoàn thiện hướng tiếp cận và chuẩn bị cho vòng pitching. Từ đó, các dự án lọt vào vòng Top 20 tiếp tục được kết nối với mạng lưới chuyên gia, đối tác và mentor để phát triển giải pháp sâu hơn, và trình bày dự án trước ban giám khảo. Các dự án xuất sắc vượt qua vòng top 5 sẽ nhận hỗ trợ tài chính, chuyên môn và truyền thông để triển khai sáng kiến trong cộng đồng.

Cụ thể, các tiêu chí đánh giá qua các vòng bao gồm sự phù hợp với định hướng chương trình, có tính mới, tính khả thi và giá trị đối với môi trường, cộng đồng. Với Top 5, các sáng kiến xuất sắc nhất sẽ nhận gói hỗ trợ gồm tài chính, truyền thông và chuyên môn để triển khai trong 2–3 tháng, với tổng giá trị gói hỗ trợ tài chính lên tới 100.000.000 đồng. Ngoài ra, các đội lọt vào Top 20 và Top 5 sẽ nhận được giải thưởng Sống Xanh đặc biệt từ Panasonic.

Từ NEU tới mạng lưới thanh niên hành động vì môi trường

Từ điểm khởi động tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại sứ Gen G 2026 hướng tới mở rộng kết nối với những bạn trẻ cùng quan tâm đến lối sống xanh, đổi mới sáng tạo và hành động vì môi trường. Sau sự kiện kick-off, chương trình dự kiến tiếp tục được triển khai qua các hoạt động tại nhiều trường đại học và các mạng lưới thanh niên khởi nghiệp với các buổi đào tạo, unitour, pitching, mentoring và giai đoạn hỗ trợ triển khai sáng kiến cộng đồng.

Điểm đáng chú ý của chương trình là cách tiếp cận đa bên, với sự tham gia của nhà trường, đối tác chuyên môn, mạng lưới mentor, cộng đồng sinh viên và mạng lưới thanh niên khởi nghiệp xanh. Sự kết nối này tạo thêm không gian để sinh viên và thanh niên khởi nghiệp được học hỏi, nhận phản biện, hoàn thiện giải pháp và từng bước đưa các sáng kiến xanh đến gần hơn với thực tế.

GS.TS Tô Trung Thành, Phó Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân: "Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu không còn là câu chuyện của riêng một tổ chức hay một thế hệ, mà là trách nhiệm chung của tất cả chúng ta. Đặc biệt, Gen Z chính là thế hệ sẽ trực tiếp sống, làm việc và xây dựng tương lai trong bối cảnh những vấn đề môi trường ngày càng rõ nét. Tôi tin rằng giá trị lớn nhất của chương trình không chỉ nằm ở việc tìm kiếm một ý tưởng xuất sắc, mà còn ở việc tạo ra một không gian để các bạn sinh viên được suy nghĩ, được sáng tạo và biến những mối quan tâm của mình thành những giải pháp có giá trị cho cộng đồng."

Đồng hành cùng Panasonic GREEN IMPACT để tạo tác động thực tế tại địa phương

Panasonic GREEN IMPACT đặt mục tiêu trung hòa phát thải CO₂ trong tất cả các công ty thành viên của Panasonic trên toàn cầu vào năm 2030 và tạo ra tác động giảm 300 triệu tấn phát thải CO₂ trong toàn chuỗi giá trị vào năm 2050. Trong bối cảnh đó, Đại sứ Gen G tạo cơ hội để người trẻ tại Việt Nam đồng hành cùng Panasonic trong các chủ đề môi trường cụ thể, đặc biệt là kinh tế tuần hoàn và giảm phát thải CO₂, thông qua những ý tưởng, dự án và hoạt động có khả năng triển khai trong cộng đồng.

"Em tin rằng, tư duy đột phá của thế hệ Gen Z không chỉ dừng lại ở việc thức tỉnh nhận thức cộng đồng, mà còn trực tiếp kiến tạo nên những giải pháp môi trường bền vững. Đến với Đại sứ Gen G 2026, "ngọn lửa xanh" nhiệt huyết của các bạn sinh viên sẽ biến những ý tưởng sáng tạo trên trang giấy thành hành động thực tiễn.", Nguyễn Anh Khoa, một trong những Đại sứ Gen G mùa 2 chia sẻ.

Đây không chỉ là sự tham gia của người trẻ vào một chương trình, mà là quá trình cùng học, cùng thử nghiệm và từng bước tạo ra kết quả có thể quan sát được. Thông qua đào tạo, mentoring, trải nghiệm thực tế và hỗ trợ triển khai, các đội được khuyến khích nhìn lại vấn đề môi trường từ bối cảnh địa phương, phát triển giải pháp phù hợp và kiểm chứng khả năng ứng dụng trong thực tế.

Cách tiếp cận này giúp Đại sứ Gen G giữ trọng tâm ở hành động cụ thể và có trách nhiệm: từ xác định vấn đề, nhận phản hồi từ chuyên gia, hoàn thiện giải pháp đến triển khai trong cộng đồng thụ hưởng. Qua đó, người trẻ không chỉ lan tỏa tinh thần sống xanh, mà còn có cơ hội đóng góp vào những tác động thực tế, đồng hành cùng Panasonic GREEN IMPACT tại Việt Nam.

Thông tin về Đại sứ Gen G

‎Đại sứ Gen G là chương trình do Panasonic Việt Nam khởi xướng từ năm 2022 trong khuôn khổ chiến dịch "Cùng Gen G sống Xanh đi", hướng tới trao cơ hội để người trẻ Việt Nam phát triển các sáng kiến về kinh tế tuần hoàn, trung hòa carbon, lối sống xanh và các giải pháp phát triển bền vững. Chương trình dành cho người trẻ từ 18–35 tuổi đang sinh sống tại Việt Nam, khuyến khích cả ý tưởng ở giai đoạn ban đầu và các mô hình, dự án khởi nghiệp xanh có khả năng tạo tác động tích cực cho môi trường và cộng đồng. Trong mùa 2026, nhóm Khởi nghiệp Xanh được nhấn mạnh rõ hơn, dự kiến chiếm khoảng 30% cộng đồng tham gia.