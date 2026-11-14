3 chòm sao thuận lợi nhất ngày Chủ nhật 15/11

Buổi sáng Chủ nhật 15/11, Mặt Trăng vẫn ở cung Ma Kết và tạo vài góc lệch nhịp với Sao Hỏa và Sao Mộc, nên ai thức dậy sớm có thể thấy đầu óc hơi vội, làm gì cũng muốn xong nhanh. Nhưng từ khoảng 16 giờ 30 chiều theo giờ Việt Nam, Mặt Trăng sang cung Bảo Bình, mang theo tinh thần cởi mở, thích kết nối và thích những ý tưởng mới. Đến tối, Mặt Trăng còn tạo góc thuận lợi với Sao Hải Vương, thêm chút mơ mộng và sáng tạo cho buổi tối cuối tuần.

Quan trọng hơn cả, Sao Thủy đã quay đầu đi thuận từ tối 13/11 và Sao Kim cũng đi thuận từ sáng 14/11, nên chuyện giao tiếp lẫn tình cảm đang dần thông thoáng hơn sau những ngày vướng víu. Trong nhịp ấy, nhóm chòm sao thuộc nguyên tố Khí được hưởng nhiều nhất.

1. Bảo Bình

Mặt Trăng vừa bước vào cung của mình nên Bảo Bình có cảm giác như vừa được mở cửa sổ sau một ngày ngột ngạt: Đầu óc thoáng ra, tâm trạng nhẹ đi, muốn trò chuyện và muốn làm điều gì đó khác thường. Vùng vận nổi bật của chòm sao này là ý tưởng, bạn bè và cộng đồng. Đến tối, ý tưởng có thể ùa về dồn dập: Một dự án nhỏ bạn từng nghĩ đến rồi bỏ quên bỗng sáng rõ, một người bạn lâu ngày nhắn hỏi thăm, hoặc một nhóm người cùng sở thích mời bạn tham gia.

Người làm nghề sáng tạo, thiết kế, viết lách sẽ thấy đây là quãng thời gian đầu óc chạy rất mượt. Chỉ có điều, buổi sáng chưa phải lúc để quyết định gì lớn, nên hãy chờ đến chiều muộn. Lời khuyên dành cho Bảo Bình là: Ghi lại trước khi quên, vì ý tưởng buổi tối dễ bay đi qua một giấc ngủ, hãy viết vào ghi chú rồi sáng thứ Hai nhìn lại và chọn một ý để bắt đầu.

2. Song Tử

Sao Thủy là chủ tinh của Song Tử và vừa quay đầu đi thuận, nên chòm sao này có cảm giác như người vừa được tháo dây buộc. Vùng vận nổi bật là giao tiếp, thông tin và học hỏi. Một việc bị kẹt vì thiếu thông tin có thể được gỡ nhờ một tin nhắn hồi đáp, một cuộc trò chuyện từng bị trì hoãn nay diễn ra dễ dàng, hay một hiểu lầm kéo dài bỗng được nói rõ chỉ trong vài câu.

Người đang học điều gì mới, đọc cuốn sách dang dở, hoặc chuẩn bị cho một bài thuyết trình sẽ thấy đầu óc hấp thu nhanh hơn thường lệ. Buổi tối Chủ nhật cũng là lúc Song Tử dễ có những cuộc trò chuyện thú vị, nhất là với bạn bè hoặc người thân. Lời khuyên dành cho Song Tử là: Đọc lại trước khi gửi, vì Sao Thủy vừa đi thuận nên mọi thứ đang thông, nhưng vẫn nên kiểm tra thêm ngày giờ và con số để đỡ phải sửa sau.

3. Thiên Bình

Sao Kim là chủ tinh của Thiên Bình và cũng vừa quay đầu đi thuận, nên vùng vận nổi bật của chòm sao này là tình cảm và các mối quan hệ. Những chuyện bấy lâu nay còn lấn cấn, như một lời nói chưa kịp nói, một quyết định còn lưỡng lự, một khoảng cách chưa biết cách thu hẹp, đều dễ được nhìn rõ hơn. Với người đã có đôi, đây là dịp hợp để cùng nhau ăn một bữa tối ấm cúng và nói chuyện không vội.

Người độc thân cũng đừng vội từ chối một lời mời đi chơi cuối tuần. Thiên Bình vốn quen cân nhắc đến mức mệt, nhưng ngày này nhẹ nhàng hơn, giúp bạn thấy mình thật sự muốn gì. Lời khuyên dành cho Thiên Bình là: Chọn điều mình thật sự muốn, hãy viết ra hai lựa chọn cùng ưu nhược điểm của mỗi bên rồi quyết định trước thứ Hai, vì cân nhắc mãi đôi khi cũng là một cách trì hoãn.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.