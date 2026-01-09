Pacific Travel: Chuyên tour Thái Lan và Trung Quốc giá rẻ khởi hành từ TP.HCM

Với hơn 14 năm kinh nghiệm, Pacific Travel đã phục vụ hơn 200.000 khách hàng và hoàn thành hơn 10.000 tour thành công. Công ty đặc biệt mạnh về hai điểm đến "hot" nhất châu Á: Thái Lan và Trung Quốc – những nơi vừa gần gũi, visa dễ dàng, lại đa dạng trải nghiệm từ văn hóa, ẩm thực đến thiên nhiên.

Khác với nhiều công ty khác, Pacific Travel tập trung vào tour giá rẻ nhưng không cắt giảm chất lượng: khách sạn 3-4 sao, ăn uống đầy đủ, hướng dẫn viên nhiệt tình và lịch trình hợp lý, tránh tình trạng chạy show mệt mỏi. Đặc biệt, tất cả tour đều khởi hành từ TP.HCM, phù hợp với du khách miền Nam.

Tại sao nên chọn Pacific Travel cho tour Thái Lan và Trung Quốc?

Uy tín lâu năm: Đối tác chính thức của các hãng bay giá rẻ như Vietjet Air, Air Asia, Nok Air.

- Giá cạnh tranh: Tour Thái Lan từ 5.290.000 đồng, tour Trung Quốc từ 10.490.000 đồng – đã bao gồm vé máy bay khứ hồi, khách sạn, ăn uống và vé tham quan.

- Hỗ trợ tận tâm: Tư vấn visa miễn phí (Trung Quốc), bảo hiểm du lịch đầy đủ, hướng dẫn viên nói tiếng Việt am hiểu địa phương.

- Lịch khởi hành linh hoạt: Hàng ngày với Thái Lan, hàng tuần với Trung Quốc.

Tour Thái Lan giá rẻ nổi bật của Pacific Travel

Thái Lan luôn là điểm đến yêu thích của du khách Việt nhờ khoảng cách gần, văn hóa tương đồng và chi phí hợp lý. Pacific Travel thiết kế các hành trình 5 ngày 4 đêm tập trung vào hai thành phố sôi động nhất: Bangkok và Pattaya.

Một số tour tiêu biểu:

- Bangkok – Pattaya – Vườn Suan Thai: Giá chỉ từ 5.290.000 đồng. Du khách sẽ tham quan Chùa Wat Arun, vịnh Pattaya, xem show Alcazar hoành tráng và thư giãn tại vườn rau củ quả Suan Thai.

- Bangkok – Pattaya – Vườn Nongnooch: Giá 6.190.000 đồng. Điểm nhấn là vườn nhiệt đới Nongnooch rộng lớn, biểu diễn voi và văn hóa Thái truyền thống.

Điểm cộng: Ăn uống đa dạng (bao gồm buffet hải sản), thời gian mua sắm tự do tại Big C, Platinum Mall và đặc biệt không ép mua hàng. Nhiều khách hàng nhận xét "giá rẻ nhưng chất lượng vượt mong đợi".

Tour Trung Quốc hấp dẫn từ TP . HCM

Trung Quốc mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa di sản cổ kính và hiện đại phồn hoa. Pacific Travel có nhiều lựa chọn từ 5-7 ngày, phù hợp cả gia đình lẫn nhóm bạn trẻ.

Các hành trình nổi bật:

- Thượng Hải – Tô Châu – Ô Trấn – Hàng Châu (5N4Đ): Giá từ 10.490.000 đồng. Khám phá phố Đông hiện đại, cổ trấn Ô Trấn lãng mạn và mua sắm trà, lụa tại Hàng Châu.

- Bắc Kinh Mono (5N4Đ): 12.990.000 đồng. Tham quan Vạn Lý Trường Thành, Tử Cấm Thành, Thiên An Môn – những biểu tượng không thể bỏ lỡ.

- Nghi Xương – Trương Gia Giới – Phượng Hoàng Cổ Trấn: 10.688.000 đồng. Trải nghiệm thiên đường hạ giới Trương Gia Giới (cảm hứng phim Avatar) và cổ trấn Phượng Hoàng lung linh về đêm.

So sánh du lịch tự túc và đi tour Thái Lan – Trung Quốc

Nhiều du khách lần đầu băn khoăn: tự túc hay đi tour? Dưới đây là phân tích thực tế dựa trên kinh nghiệm của hàng nghìn khách hàng Pacific Travel:

Kết luận: Với người lần đầu hoặc đi cùng gia đình, tour trọn gói của Pacific Travel tiết kiệm hơn 20-30% chi phí và giảm hoàn toàn stress.

Điều ấn tượng nhất khi tham gia tour du lịch của Pacific Travel là lịch trình không quá dày, có thời gian nghỉ ngơi hợp lý, hướng dẫn viên rất chu đáo khi gia đình có con nhỏ. Không lo lạc đường, không phải mặc cả giá taxi, và còn được ăn buffet hải sản ngon "quên lối về". Nếu bạn đang phân vân, tôi khuyên nên thử tour Thái Lan 5 ngày trước – chi phí thấp mà trải nghiệm đầy đủ!