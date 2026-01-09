Gen Z bàn gì về bảo hiểm trên “Threads City”?

Mỗi khi chúng ta phải tới bệnh viện thăm khám - dù vì bất cứ lý do gì đi chăng nữa, một trong những câu mà nhân viên y tế chắc chắn luôn hỏi, chính là: "Có bảo hiểm không?".

Ngay khoảnh khắc ấy, không ít người có thể thở phào, trút được một phần gánh nặng trong lòng vì trong tay có bảo hiểm. Đó là lý do tại sao nhiều người luôn khuyên bảo hiểm là thứ nên mua từ khi chưa có nhu cầu sử dụng, chứ tới lúc cần mới lật đật tìm hiểu, e là muộn.

Tín hiệu đáng mừng là không chỉ chi tiêu, đầu tư cho trải nghiệm, giờ đây không ít bạn trẻ đã chủ động tìm hiểu, xin tư vấn lẫn kinh nghiệm mua bảo hiểm để tìm ra được sản phẩm phù hợp nhất với bản thân.

Dạo 1 vòng Threads cùng từ khóa "bảo hiểm", không khó thể thấy được sự thật: Góc nhìn và cảm nhận của Gen Z về lá chắn cho sức khỏe thể chất và sức khỏe tài chính đã cởi mở hơn nhiều!

Một cô nàng sinh năm 2000, đã mua hẳn 2 gói bảo hiểm, vì không giỏi tiết kiệm nên nếu "lỡ chẳng may bị sao" thì còn có bảo hiểm "chống lưng".

Nguyên văn tâm sự của Gen Z này (Ảnh chụp màn hình)

Hay như kinh nghiệm và quan điểm của bạn trẻ dưới đây: Tốt nghiệp Đại học, đi làm cái là để dành tiền mua bảo hiểm luôn, không nói nhiều!

Tiền tiêu bao nhiêu cũng hết, trích ra để mua bảo hiểm thì còn (Ảnh chụp màn hình)

Còn như cô gái này thì lại thắc mắc về lý do khiến mọi người chưa mua bảo hiểm. Phía dưới bài đăng của cô, đa số đều đồng tình: Mua bảo hiểm là tốt!

Vậy mới hiểu tại sao bảo hiểm là thứ phải mua từ khi chưa có nhu cầu sử dụng (Ảnh chụp màn hình)

Rõ ràng, Gen Z đã chủ động tìm hiểu các phương án bảo vệ sức khỏe của bản thân, không chỉ đơn thuần là hiện tại mà còn biết lo xa cho tương lai. Song, không ít người vẫn còn lấn cấn, băn khoăn ở bước cuối cùng là chốt mua bảo hiểm vì nhiều rào cản, từ tài chính tới kiến thức "đọc hiểu" hợp đồng bảo hiểm,...

Mua bảo hiểm: Cân nhắc, chuẩn bị thế nào yên tâm mà không gặp rào cản chi phí?

Những mối bận tâm như "tiền đâu đóng phí bảo hiểm hằng năm?", hay "làm cách nào hiểu hết được hợp đồng bảo hiểm?",... tất cả đều chính đáng. Điều này thậm chí càng chứng minh Gen Z đang rất nghiêm túc với việc tìm hiểu, lựa chọn "lá chắn" cho bản thân.

Nếu cũng đang trong tình trạng hơi rối khi tìm mua bảo hiểm, bạn có thể tham khảo 3 gợi ý dưới đây.

1 - Lựa chọn sản phẩm bảo hiểm phù hợp với tình hình tài chính của bản thân

Cần cả chục triệu tới trăm triệu để đóng bảo hiểm hàng năm? Điều này đúng nhưng như vậy không có nghĩa là ngân sách thấp thì không thể mua bảo hiểm.

Đơn cử như sản phẩm Bảo hiểm Sức khỏe+ của Chubb Life trên MoMo - Phiên bản "bảo hiểm Gen Z" giải quyết được mọi băn khoăn của Gen Z với quyết định mua bảo hiểm.

Ảnh minh họa

Phí đóng 2-3 triệu/năm: Hoàn toàn trong tầm tay với tất cả mọi người, kể cả những người mới chân ướt chân ráo đi làm, thu nhập chưa cao. Chưa hết, Bảo hiểm Sức khỏe+ chi trả chi phí điều trị thực tế cho 37 bệnh hiểm nghèo với hạn mức lên đến 5 tỷ đồng. Gen Z không cần chứng minh thu nhập, thủ tục nhanh gọn đơn giản có thể thao tác online ngay trên MoMo chỉ trong vài phút là đã có thể tìm được "lá chắn" cho mình.

2 - Duy trì quỹ dự phòng và các mục tiêu tài chính cá nhân khác

Mua bảo hiểm là tốt nhưng không phải chỉ thế là xong! Bảo hiểm giúp giảm rủi ro lớn, nhưng không thể thay thế hoàn toàn vai trò của quỹ dự phòng.

Thế nên ngoài việc mua bảo hiểm, bạn vẫn cần một khoản tiền mặt đủ linh hoạt để xử lý những chi phí phát sinh bất ngờ như ốm vặt, khám chữa bệnh thông thường, , gián đoạn thu nhập,.... Song song với đó, bạn cũng nên chủ động cải thiện thu nhập, bởi chỉ khi dòng tiền tăng lên, các mục tiêu như tiết kiệm, đầu tư mới có dư địa để thực hiện một cách bền vững.

3 - Thường xuyên rà soát, điều chỉnh kế hoạch tài chính cá nhân

Kế hoạch tài chính không phải thứ làm một lần rồi để đó áp dụng cả đời, vì thu nhập, chi tiêu và mục tiêu sống đều thay đổi theo từng giai đoạn. Việc định kỳ rà soát các kế hoạch, mục tiêu tài chính đã đặt ra giúp bạn nhìn được đâu là khoản đang lãng phí, đâu là mục tiêu cần ưu tiên lại, từ đó điều chỉnh cho phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Làm được điều này, chắc chắn bạn sẽ luôn ở thế chủ động, hoặc chí ít thì cũng không phải hoảng loạn bất an nếu chẳng may gặp biến cố tài chính.