Pachinko - bộ phim đầu tiên Lee Min Ho phải casting để giành vai được khen ngợi hết lời: Thô nhưng thật!

Pachinko do Lee Min Ho đóng chính đang thu hút sự chú ý của khán giả. Phim sở hữu dàn diễn viên "khủng" dưới sự chỉ đạo của hai nhà làm phim indie người Mỹ gốc Hàn là Justin Chon (Blue Bayou) và Kogonada (After Yang) đã nhận được cơn mưa lời khen từ giới phê bình. Tác phẩm này thật sự có nhiều thứ để nói hơn là những cảnh nóng khiến người xem ngỡ ngàng, bật ngửa.

Lee Min Ho rũ bỏ hình tượng nam thần, được báo quốc tế hết lời khen ngợi trong Pachinko

Pachinko có lẽ là bộ phim đánh dấu nhiều bước ngoặt trong sự nghiệp của Lee Min Ho khi đây là tác phẩm mà lần đầu tiên tài tử sinh năm 1986 thoát khỏi những vai diễn một màu của mình để trở thành một "trai hư" trên màn ảnh. Đặc biệt, Pachinko cũng dự án đầu tiên mà Lee Min Ho phải tham gia casting để tranh giành vai diễn sau 13 năm kể từ bộ phim "làm mưa làm gió" châu Á Boys Over Flowers hồi năm 2009. Hơn nữa, điều khiến khán giả sốc nhất sau khi bộ phim công chiếu chính là những phân cảnh 18+ của Lee Min Ho cùng với nữ diễn viên Kim Min Ha.



Diễn xuất của Lee Min Ho đã được giới chuyên môn quốc tế đánh giá vô cùng tích cực. Theo tờ The Hollywood Reporter: "Diễn xuất của Lee Min Ho thực sự ấn tượng. Vượt ra ngoài khuôn khổ, anh ấy đã khắc họa hoàn hảo nhân vật Hansu luôn bí ẩn và mang những nét nội tâm vô cùng phức tạp". Nam diễn viên xuất hiện với vẻ ngoài lịch lãm, mỗi lời nói, ánh mắt của tài tử 34 tuổi mang đầy sự uy hiếp, sự đểu cáng cũng đã được tờ The Pubuminerdi miêu tả hết sức sinh động: "Đôi mắt sáng ngời khi nhìn Sun Ja cho thấy mối nguy hiểm nghiệt ngã đang rình rập trong mắt anh ấy".

Lee Min Ho thể hiện một cách tinh tế nội tâm phức tạp của nhân vật, trong cuộc xung đột giữa tình yêu và tham vọng. Nam diễn viên dường như đã có một cú twist bất ngờ trong sự nghiệp của mình, vì khán giả cũng chưa từng tưởng tượng được viễn cảnh đến một ngày Lee Min Ho sẽ trở nên "quyến rũ và nhẫn tâm" như vậy. Nhưng hẳn, cũng chính sự thay đổi này sẽ mở ra những cơ hội mới, những trải nghiệm mới cho "Goo Jun Pyo" và cũng giúp khán giả công nhận nhiều hơn về tài năng của Lee Min Ho.

Trong một cuộc phỏng vấn, nam tài tử có những chia sẻ chân thành về việc làm mới mình qua những vai diễn: "Thay vì thoát khỏi hình ảnh của mình, tôi muốn nói rằng tôi là một diễn viên khát khao được đóng những nhân vật mới và kể những câu chuyện quan trọng đã thu hút tôi đến với vai diễn này. Hansu là một nhân vật đau lòng, một người đàn ông được định hình theo thời đại của anh ấy". Đây thực sự là một tín hiệu vô cùng lạc quan cho sự nghiệp "bùng nổ" của nam thần Lee Min Ho trong tương lai.

Pachinko - Một kịch bản nhân văn

Pachinko được công chiếu sau thành công chưa từng có ở Mỹ của các bộ phim điện ảnh và phim truyền hình Hàn Quốc như Parasite và Squid Game. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết vô cùng nổi tiếng của tác giả người Mỹ gốc Á, là một trong 10 cuốn sách xuất sắc nhất năm 2017 do The New York Times bình chọn. Bình luận về tác phẩm này, The New York Times Book Review ngợi ca: "Trong tác phẩm hoành tráng đầy ám ảnh này, không câu chuyện nào là phụ và chỉ để lướt qua. Lee đã cho chúng ta thấy rằng, đằng sau vẻ ngoài của những con người rất khác nhau là vô số ham muốn, hy vọng và những nỗi niềm riêng tư, chỉ cần chúng ta có đủ kiên nhẫn và từ bi để nhìn ngắm và lắng nghe".

Có thể nói Pachinko cũng khiến người xem nhớ đến Minari (2020), bộ phim mà chính nữ diễn viên gạo cội Youn Yuh Jung đạt giải Oscar cho hạng mục "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất" năm 2021. Đây là tác phẩm kể về người Hàn Quốc nhập cư vào nước Mỹ với những khó khăn, sự khác biệt văn hóa, tái hiện việc bắt đầu mọi thứ từ con số không thực sự cực nhọc như thế nào. Bối cảnh của Pachinko không phải là nước Mỹ, mà là câu chuyện về một gia đình nhập cư Hàn Quốc vào Nhật Bản vào những năm 1900, khi người Nhật chiếm đóng Hàn Quốc, họ cố gắng xóa bỏ văn hóa Hàn Quốc và thay thế nó bằng văn hóa của mình.

Những người Hàn di cư sang Nhật đã phải sống trong điều kiện có phần nghiệt ngã, giữa cái đói, cái nghèo, và việc buộc phải chấp nhận rằng họ sẽ mất đi sự tự do của mình. Nó giống như một vết thương của Hàn Quốc trong quá khứ, khi những phận người đã phải tha hương, cơ cực, phải chịu tổn thương, mất mát của chiến tranh và chia ly. Họ là những con người bị gạt ra bên rìa thế giới, bơ vơ, chẳng thể quay về mảnh đất mà mình đã bị cướp. Và trong hoàn cảnh như vậy, giấc mơ có lẽ chính là tài sản vô giá, là thứ cứu họ thoát ra khỏi thực tại đầy tàn nhẫn và đớn đau.

Pachinko có lẽ chưa thể hiện được hết những điều mà tiểu thuyết gốc muốn truyền tải, nhưng đây vẫn là một bộ phim hay, sâu sắc, nhân văn và đẹp đẽ. Cây bút Kristen Baldwin của Entertainment Weekly nhận xét về tác phẩm này bằng những ca từ đẹp nhất có thể: "Một bộ phim truyền hình hoành tráng, tuyệt đẹp kể về bốn thế hệ của một gia đình Hàn Quốc nhập cư. Thực sự đã đến lúc nên bắt đầu sử dụng những cụm từ như kiệt tác phim truyền hình để nhắc về tác phẩm này".

Tờ New York Times đánh giá Pachinko đạt điểm A+. Tác phẩm cũng được chấm điểm cao ngất ngưởng 97% Rotten Tomatoes (trung bình 9.1/10), 88 Metacritics.

Pachinko có tất cả 8 tập. 3 tập đầu tiên được phát sóng trên Apple TV+ từ ngày 25/3 và các tập tiếp theo được phát lần lượt vào mỗi thứ 6 các tuần sau đó cho tới 29/4.

