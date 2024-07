Organon đồng hành cùng dược sĩ nâng cao kiến thức và kĩ năng tư vấn về thuốc tránh thai

Chuỗi hội thảo được Organon phối hợp tổ chức cùng Hội Kế hoạch hoá Gia đình TP.HCM và Công ty CP Dược liệu TW 2, nhằm chia sẻ kiến thức mới các biện pháp tránh thai hiện đại, đặc biệt với thuốc viên tránh thai hàng ngày và tôn vinh vai trò của dược sĩ trong việc cải thiện chất lượng sức khỏe cộng đồng.



Toàn cảnh hội thảo "Ngày không Vội vã – Thong thả mà Yêu" diễn ra tại Đà Nẵng vào ngày 31/05/2024

Mục tiêu chính của hội thảo là cung cấp cho dược sĩ những kiến thức chuyên sâu về thuốc tránh thai hằng ngày, từ cơ chế tác động, hiệu quả tránh thai cho đến các lợi ích khác như điều hòa kinh nguyệt và giảm đau bụng kinh.



Chuỗi hội thảo đã được tổ chức tại nhiều thành phố lớn trên cả nước bao gồm Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Tiền Giang và TP.HCM. Tại đây, các chuyên gia đầu ngành từ các bệnh viện và tổ chức y tế đã có cơ hội chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm, đồng thời thể hiện ý nghĩa quan trọng của việc nâng cao trình độ chuyên môn trong việc chăm sóc sức khỏe phụ nữ.

Dược sĩ tham gia hội thảo "Ngày không Vội vã – Thong thả mà Yêu" do Organon phối hợp tổ chức

Theo đó, dược sĩ là những người tuyến đầu trong việc cung cấp thông tin và tư vấn cho người tiêu dùng về các phương pháp tránh thai an toàn và hiệu quả.

Tại sự kiện, TS.BS. Lê Quang Thanh, Phó chủ tịch Hội Phụ sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Y học Bà mẹ và Thai nhi TP.HCM, Nguyên giám đốc Bệnh viện Từ Dũ TP.HCM chia sẻ "Đúng như tên gọi, thuốc tránh thai khẩn cấp, chỉ nên được dùng trong trường hợp khẩn cấp và theo khuyến cáo của WHO, thuốc tránh thai khẩn cấp không nên được sử dụng như biện pháp tránh thai thường xuyên và lâu dài..."

TS.BS. Lê Quang Thanh phát biểu tại hội thảo

Nhìn chung, chuỗi hội thảo khoa học "Ngày không Vội vã – Thong thả mà Yêu" do Organon phối hợp tổ chức không chỉ là nơi chia sẻ kiến thức mà còn là minh chứng cho cam kết của công ty trong việc hỗ trợ và đồng hành cùng dược sĩ và các chuyên gia y tế. Organon tin rằng, với sự hợp tác chặt chẽ và không ngừng nâng cao kiến thức, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một tương lai khỏe mạnh và hạnh phúc hơn cho tất cả phụ nữ.



Nội dung do Hội kế hoạch hóa gia đình TPHCM bảo trợ về mặt thông tin khoa học và được tài trợ bởi Organon cho mục đích nâng cao nhận thức cộng đồng. Hãy tham khảo ý kiến chuyên gia y tế để lựa chọn biện pháp tránh thai phù hợp.

Về Organon:

Organon là một tập đoàn dược phẩm toàn cầu, với sứ mệnh cung cấp các loại thuốc, giải pháp y khoa hiệu quả giúp cuộc sống mạnh khỏe hơn vào mỗi ngày. Chúng tôi có mặt tại hơn 140 quốc gia với hơn 60 loại thuốc và chế phẩm thuộc nhiều lĩnh vực điều trị: sức khỏe sinh sản, tim mạch, da liễu, dị ứng, hen suyễn và các lĩnh vực khác.

Chăm sóc sức khỏe phụ nữ là một trong những ưu tiên hàng đầu của Tập đoàn, chúng tôi luôn lắng nghe nhu cầu sức khỏe của phụ nữ nhằm phát triển các sản phẩm điều trị tốt hơn. Tại Việt Nam, các thuốc tránh thai và các biện pháp chăm sóc sức khỏe phụ nữ của Organon đã được đồng hành cùng hàng triệu phụ nữ trong hơn 40 năm, dẫn đầu về lĩnh vực thuốc tránh thai nội tiết(*). Với ưu tiên phát triển của Tập đoàn, chúng tôi tin tưởng rằng, trong thời gian tới, các nhu cầu chăm sóc sức khỏe của phụ nữ sẽ được đáp ứng nhiều hơn nữa, giúp cho những người phụ nữ trên toàn thế giới cũng như ở Việt Nam có một sức khỏe tốt hơn vào mỗi ngày.

Nguồn: (*) Giá trị số theo đơn vị đô la Mỹ của IQVIA Analytics Link MIDAS trong giai đoạn 12 tháng tính đến Quý 2 năm 2023 (dữ liệu được trích vào ngày 22 tháng 11 năm 2023) được chọn lọc cho Việt Nam và mã ATC-G3A (Thuốc tránh thai nội tiết), phản ánh ước tính doanh số thực tế. Bản quyền thuộc IQVIA. Đã được đăng kí bản quyền."