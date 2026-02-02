OPES chi trả 2 tỷ đồng cho khách hàng tham gia bảo hiểm sức khỏe người trụ cột

OPES chi trả nhanh chóng, gia đình như được "kéo lên khỏi vực"

Sáng 29/1/2026, tại Nghệ An, Công ty Cổ phần Bảo hiểm OPES phối hợp cùng Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) tổ chức chi trả khoản tiền bảo hiểm lên tới 2 tỷ đồng cho gia đình anh Ngô Văn Tĩnh, khách hàng tham gia chương trình bảo hiểm dành cho người vay vốn tại ngân hàng.

Gia đình anh Tĩnh nhận 2 tỷ đồng từ bảo hiểm cho người trụ cột của OPES.

Theo thông tin từ OPES, vào tháng 8/2025, trong lúc sửa máy phát điện của gia đình, anh Ngô Văn Tĩnh không may tử vong do chiếc máy phát nổ gây bỏng nặng. Đây là một tai nạn hi hữu, xảy ra quá bất ngờ trong lúc anh còn đang ở độ tuổi lao động, là trụ cột cho gia đình trong công việc kinh doanh. Tai nạn của anh Tĩnh đã để lại mất mát lớn về tinh thần cho gia đình, đồng thời kéo theo áp lực tài chính nặng nề khi anh Tĩnh là lao động chính và vẫn còn khoản vay ngân hàng lên tới 2 tỷ đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc, OPES cho biết đã chủ động phối hợp với Eximbank, gia đình khách hàng và các cơ quan liên quan để hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ yêu cầu bồi thường. Toàn bộ quy trình được triển khai theo hướng số hóa, từ tiếp nhận thông tin, rà soát hồ sơ đến thẩm định và phê duyệt, nhằm đảm bảo việc giải quyết quyền lợi bảo hiểm diễn ra minh bạch, đúng quy định và trong thời gian sớm nhất.

Đặc biệt, trong bối cảnh vụ việc cần thời gian để cơ quan chức năng địa phương xác minh nguyên nhân tai nạn, OPES đã chủ động phối hợp, hỗ trợ gia đình trong việc thu thập chứng từ, giúp rút ngắn thời gian xử lý và sớm hoàn tất hồ sơ chi trả.

Chia sẻ tại buổi chi trả, chị Hoàng Thị Thìn, vợ anh Ngô Văn Tĩnh, cho biết gia đình từng rơi vào trạng thái bế tắc khi biến cố xảy ra quá đột ngột. "Thời điểm đó, mọi thứ đến cùng lúc khiến tôi gần như suy sụp. Nhưng khi OPES và ngân hàng hỗ trợ làm hồ sơ, rồi nghe tin được chi trả, tôi như được kéo lên khỏi vực, bớt sợ hãi và vững vàng hơn để lo cho các con," chị Thìn xúc động chia sẻ.

Khoản chi trả bảo hiểm không chỉ giúp gia đình giảm bớt áp lực trả nợ ngân hàng mà còn tạo thêm nguồn lực cần thiết để ổn định cuộc sống sau mất mát. Theo gia đình, sự hỗ trợ kịp thời này có ý nghĩa rất lớn trong giai đoạn khó khăn nhất, khi vừa phải đối diện nỗi đau tinh thần, vừa lo toan các vấn đề tài chính dài hạn.

Đại diện phía ngân hàng, ông Nguyễn Minh Đức - Giám đốc Eximbank Chi nhánh Vinh (Nghệ An) cho biết: "Nhờ quy trình xử lý hồ sơ nhanh chóng, minh bạ ch và số hóa, bảo hiểm số OPES đã nhanh chóng hoàn thành hồ sơ và phê duyệt để chi trả toàn bộ khoản nợ cho khách hàng. Đây là giải pháp dự phòng tài chính vô cùng thiết thực, giúp khách hàng vượt qua khó khăn, đồng thời giảm bớt lo âu và nỗi đau mất mát".

Nhờ quy trình được số hóa, OPES nhanh chóng chi trả quyền lợi bảo hiểm, giúp khách hàng ổn định cuộc sống sau biến cố.

Bảo hiểm - điểm tựa tài chính cho gia đình trước rủi ro

Trường hợp của anh Ngô Văn Tĩnh là một trong nhiều khách hàng đã được OPES chi trả bồi thường do tai nạn xảy ra trong quá trình lao động hoặc sinh hoạt, với mức chi trả lên tới hàng tỷ đồng. Trước đó, OPES chi trả 3 tỷ đồng cho khách hàng tại Quảng Trị (Quảng Bình cũ); hay hơn 1 tỷ đồng cho khách hàng tại Phú Thọ - là những người vay vốn mua bảo hiểm sức khỏe của OPES, sau đó không may gặp tai nạn lao động.

Theo đánh giá từ các chuyên gia tài chính - bảo hiểm, trong bối cảnh rủi ro tai nạn và biến cố sức khỏe ngày càng khó lường, các sản phẩm bảo hiểm dành cho người vay là trụ cột gia đình đang đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ an sinh tài chính.

Nhiều gia đình Việt Nam có xu hướng vay vốn để phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh hoặc chi tiêu dài hạn, trong khi chưa có đầy đủ các giải pháp dự phòng cho rủi ro bất ngờ. Khi biến cố xảy ra, gia đình không chỉ phải đối diện cú sốc tinh thần mà còn phải gánh thêm áp lực trả nợ, chi phí sinh hoạt và nuôi dưỡng con cái trong bối cảnh thu nhập bị gián đoạn.

Vì thế, các sản phẩm bảo hiểm dành cho người vay là trụ cột được xem là một trong những công cụ tài chính hữu ích để san sẻ rủi ro. Khoản chi trả bảo hiểm, nếu được giải quyết kịp thời và đúng quy định, có thể hỗ trợ gia đình xử lý các nghĩa vụ tài chính trước mắt, đồng thời tạo ra một khoảng "đệm" cần thiết để ổn định cuộc sống trong giai đoạn chuyển tiếp sau biến cố. Với trường hợp của anh Ngô Văn Tĩnh, khoản chi trả 2 tỷ đồng đã giúp gia đình giảm đáng kể áp lực tài chính, đặc biệt là nghĩa vụ trả nợ ngân hàng, qua đó hạn chế nguy cơ rơi vào vòng xoáy khó khăn kéo dài.

Thực tế cũng cho thấy, hiệu quả của bảo hiểm không chỉ nằm ở giá trị chi trả, mà còn ở cách thức giải quyết quyền lợi. Việc OPES - công ty bảo hiểm phi nhân thọ nằm trong hệ sinh thái của ngân hàng VPBank - đi đầu trong ứng dụng số hóa trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ và phối hợp với ngân hàng và các cơ quan liên quan đã góp phần rút ngắn thời gian giải quyết, giúp người thụ hưởng sớm tiếp cận được nguồn tài chính cần thiết. Trong bối cảnh gia đình vừa trải qua mất mát, yếu tố "kịp thời" được xem là đặc biệt quan trọng, bởi mỗi sự chậm trễ đều có thể làm gia tăng thêm áp lực tâm lý và kinh tế.