Ông xã Kim Tae Hee tiếc nuối khi có con sớm ngoài kế hoạch

Mới đây, khi trở thành khách mời trong chương trình You Quiz on the Block của TvN, ông xã Kim Tae Hee đã gây chú ý khi tâm sự về điều bản thân thấy tiếc nuối trong cuộc hôn nhân này.

Cụ thể, Bi Rain chia sẻ rằng: "Được yêu và kết hôn thật tuyệt vời. Tuy nhiên, tôi ước gì mình được tận hưởng cuộc sống tân hôn lâu hơn một chút. Bé đầu nhà chúng tôi (Bi Rain - Kim Tae Hee) được hình thành ngay sau tuần trăng mật nên thời kỳ tân hôn của chúng tôi khá là ngắn".

Ông xã Kim Tae Hee còn hài hước tâm sự rằng, dù ở ngoài là ngôi sao đình đám nhưng khi về tới nhà, anh vẫn làm công việc của một ông bố bình thường đó là đi dọn đồ chơi của con. "Tôi phải thu dọn đồ chơi cho các con gái ngay từ khi bước chân vào nhà. Nhưng điều đó cũng tốt mà. Tuy nhiên, tôi hy vọng Jo Se Ho sẽ tận hưởng sự thanh thản nhiều hơn một chút", Bi Rain khuyên nam diễn viên hài Jo Se-ho, người cũng có mặt trong chương trình.

Bi và Kim Tae Hee đã hẹn hò 5 năm, trước khi đi đến quyết định kết hôn vào tháng 1/2017. Tại thời điểm đó, Kim Tae Hee 37 tuổi. Em bé đầu ra đời vào cuối năm đó. Theo cách nói của Bi Rain, họ chưa có kế hoạch sinh con sớm như vậy.

Nguồn: Naver