Ông Vương Tấn Việt, trụ trì chùa Phật Quang kiện đòi hơn 71.000 m2 đất

TAND TPHCM Cơ sở 1 vừa xét xử phúc thẩm vụ án dân sự "Tranh chấp đòi lại tài sản là quyền sử dụng đất và tranh chấp hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất" giữa nguyên đơn là ông Vương Tấn Việt, trụ trì chùa Phật Quang, với các bị đơn Ngô Quang Phú, Nguyễn Ngọc Tuấn và Phạm Duy Linh.

Theo đơn khởi kiện của ông Vương Tấn Việt, chùa Phật Quang được ông thành lập từ năm 1992. Tháng 12-2009, trong thời gian ông Việt ở tại Công ty TNHH Văn hóa Pháp Quang (quận Phú Nhuận trước đây), nhóm bị đơn nêu trên cùng một số tăng ni đã yêu cầu ông ký vào giấy cam kết giao khoảng 7,5 mẫu đất tại ấp 5, xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Ria - Vũng Tàu cũ (nay là xã Châu Pha, TPHCM). Theo trình bày của nguyên đơn, việc ký kết này diễn ra trong bối cảnh bị ép buộc; đồng thời các bị đơn đã lấy đi 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đứng tên ông Việt.

Theo đơn khởi kiện, không lâu sau đó, các bị đơn đã mang nhiều tài sản của chùa Phật Quang đi nơi khác, trong đó có két sắt chứa 186 lượng vàng SJC, nhiều nữ trang, ngoại tệ và tiền mặt. Các bị đơn tiến hành kiểm kê, lập biên bản tài sản và xác nhận số tài sản này thuộc quyền sở hữu của chùa Phật Quang, đồng thời cam kết bảo quản cho đến khi ông Việt hoàn tất thủ tục chuyển nhượng đất để xây dựng cơ sở tu tập mới. Sau đó, các bị đơn đã xây dựng chùa Trí Nghiêm và chùa Hạnh Nghiêm ngay trên các khu đất đang tranh chấp.

Chủa Phật Quang tại phường Tân Hải, TPHCM

Cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm, ông Việt khởi kiện, yêu cầu tòa án buộc các bị đơn trả lại quyền quản lý, sử dụng các thửa đất; trả lại bản chính các sổ đỏ; tháo dỡ toàn bộ công trình xây dựng trái phép trên đất; hoàn trả toàn bộ tài sản đã chiếm giữ.

Trong quá trình giải quyết vụ án, nguyên đơn rút một phần yêu cầu khởi kiện, chỉ yêu cầu bị đơn trả lại quyền quản lý, sử dụng đất và các sổ đỏ. Đồng thời, ông Việt thay đổi yêu cầu từ việc buộc tháo dỡ toàn bộ công trình trên đất sang đồng ý nhận lại công trình, vật kiến trúc và thanh toán theo giá trị thẩm định.

Phía bị đơn cho rằng trong quá trình tu tập tại chùa Phật Quang, do bất đồng về lối sống và phát hiện các sai phạm của ông Việt, nhóm tăng ni gồm 57 người không thể tiếp tục ở lại chùa. Do đó, họ đề nghị ông Việt giao đất để tự quản lý, sử dụng làm nơi tu tập mới.

Các bị đơn khẳng định việc ký giấy cam kết là tự nguyện, không có việc uy hiếp hay ép buộc, các thỏa thuận được lập bằng văn bản ngay tại trụ sở Công ty Pháp Quang; việc ông Việt giao đất nhằm tạo điều kiện cho nhóm tăng ni ra đi trong êm thấm, không làm lớn những sai phạm của ông. Tuy nhiên, sau đó, ông Việt không hoàn tất thủ tục chuyển quyền sử dụng đất như cam kết mà gửi đơn tố cáo, khởi kiện ra tòa.

Các bị đơn không đồng ý trả lại đất vì ông Việt đã thống nhất khi tăng ni rời chùa Phật Quang sẽ được giao quyền sử dụng đất, nay đã xây chùa tu hành ổn định, không có nơi khác để đi. Ngoài ra, các tài sản trong biên bản kiểm kê gồm tiền và vàng là tài sản chung của tăng ni, không phải tài sản riêng của ông Việt. Các tăng ni cũng chỉ lấy các vận dụng sinh hoạt khác, hiện đã hư hỏng.

Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX đã đình chỉ xét xử đối với một số yêu cầu khởi kiện của ông Việt mà nguyên đơn đã rút, gồm: Yêu cầu buộc bị đơn trả lại một số thửa đất; yêu cầu trả lại toàn bộ tài sản đã chiếm giữ; yêu cầu hoàn trả 2 tỉ đồng cùng nhiều tài sản khác như xe, vàng… HĐXX cũng đình chỉ xét xử đối với yêu cầu phản tố của bị đơn.

Về nội dung chính, TAND TPHCM chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Việt, buộc các bị đơn và những người liên quan trả lại cho ông hơn 71.763 m² đất. Đồng thời, ông Việt có nghĩa vụ thanh toán cho các bị đơn hơn 17,7 tỉ đồng theo giá trị tài sản, công trình trên đất đã được thẩm định. HĐXX xác định ông Việt được sở hữu toàn bộ công trình, vật kiến trúc và cây trồng trên diện tích đất nói trên; các bị đơn có trách nhiệm trả lại bản chính các sổ đỏ.

Tòa cũng không chấp nhận yêu cầu phản tố của các bị đơn về việc công nhận giấy cam kết bàn giao đất có hiệu lực pháp luật. HĐXX chấp nhận yêu cầu độc lập của chùa Phật Quang về việc đòi lại tài sản đối với các bị đơn, liên quan 186 lượng vàng SJC và các khoản ngoại tệ đã được kiểm kê.