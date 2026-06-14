Ông vua tạo hit một thời tuyên bố: "Tôi không chấp nhận việc bắt chước, ăn theo"

Mới đây, chương trình Biến hóa bất ngờ đã lên sóng với sự tham gia của ca nhạc sĩ Sỹ Luân từng nổi đình đám, được mệnh danh ông vua tạo hit một thời.

Tại đây, nam nhạc sĩ chia sẻ về quan điểm nghề nghiệp của mình. Anh nói: "Tôi không bao giờ lựa chọn con đường xây dựng sự nghiệp bằng cách khiến mình giống một nghệ sĩ khác.

Sỹ Luân

Từ những ngày đầu bước chân vào nghệ thuật, điều tôi hướng đến luôn là tìm kiếm giá trị riêng của mình. Vừa sáng tác vừa ca hát, tôi từng bước xây dựng một phong cách âm nhạc riêng và tạo được dấu ấn trong lòng khán giả qua nhiều ca khúc quen thuộc. Tôi không chấp nhận việc bắt chước, ăn theo một người khác.

Đối với tôi, điều khó nhất của người nghệ sĩ không phải nổi tiếng mà là tìm được điểm chạm với công chúng. Có rất nhiều người tài năng, nhưng không phải ai cũng tìm được sự đồng cảm từ khán giả. Tôi nghĩ mình là một người may mắn khi có được điều đó.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, tôi nhận thấy, việc làm mới bản thân là yêu cầu bắt buộc nếu muốn tồn tại lâu dài trong môi trường giải trí luôn thay đổi. Theo tôi, mỗi thế hệ khán giả đều có những xu hướng và gu thưởng thức khác nhau. Nếu nghệ sĩ không cập nhật, không thay đổi, rất dễ bị bỏ lại phía sau.

Tuy nhiên, đây là bài toán không hề đơn giản. Bởi giữa việc hòa nhập với xu hướng mới và đánh mất bản sắc cá nhân chỉ cách nhau một ranh giới rất mong manh. Rất dễ hòa nhập nhưng cũng rất dễ hòa tan.

Người nghệ sĩ phải dành rất nhiều thời gian và tâm huyết để cân bằng giữa việc đổi mới hình ảnh với việc giữ lại những giá trị cốt lõi đã tạo nên bản thân mình.

Nhìn lại hành trình nghệ thuật, tôi thấy bước ngoặt lớn nhất chính là thời điểm từ một ca sĩ vô danh trở thành cái tên được khán giả biết đến rộng rãi. Khoảnh khắc mọi người nhận ra tôi, nhớ đến những ca khúc do tôi sáng tác và dành tình cảm cho tôi chính là cột mốc thay đổi hoàn toàn cuộc đời của nam ca sĩ. Tôi không còn phải chạy chiếc Honda Dream cà tàng đi hát nữa.

Đó là bước ngoặt lớn nhất của một người làm nghề. Có những người hát hàng chục năm nhưng vẫn chưa có cơ hội được công chúng biết đến. Tình yêu dành cho âm nhạc cũng là điều giúp tôi gắn bó với nghề suốt nhiều năm qua.

Tôi đến với âm nhạc không phải vì sự tình cờ mà bởi chính anh là người lựa chọn con đường này từ khi còn rất nhỏ. Tôi chọn âm nhạc và may mắn là âm nhạc cũng chọn tôi.

Yếu tố quan trọng nhất giúp một nghệ sĩ được công chúng ghi nhớ là may mắn. Âm nhạc là lĩnh vực đặc biệt bởi mọi thứ đều được quyết định bằng cảm xúc. Không có công thức chung nào cho sự thành công bởi mỗi khán giả sẽ có một cách cảm nhận khác nhau.

Với tôi, thành công không nhất thiết phải là một ngôi sao nổi tiếng nhất hay sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo nhất. Thành công đôi khi chỉ đơn giản là được công chúng công nhận, được sống với đam mê và cảm thấy những gì mình đang làm là đúng đắn".